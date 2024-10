Teroristični napad v Turčiji: v eksploziji trije mrtvi, 14 je ranjenih #video

"Pred sedežem podjetja Turkish Aerospace Industries je bil izveden teroristični napad," je na omrežju X sporočil Yerlikaya in dodal, da je napad zahteval smrtne žrtve in ranjene.

Kasneje je sporočil, da so bili v napadu ubiti trije ljudje, najmanj 14 pa je bilo ranjenih. Dodal je, da sta bila "dva terorista nevtralizirana". Preiskava dogodka poteka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters

Po navedbah turških medijev so na prizorišču v kraju Kahramankazan, dobrih 50 kilometrov severno od turške prestolnice, odjeknili tudi streli. Pojavila so se tudi poročila o "situaciji s talci".

❯ #BREAKING | 🇹🇷 LIVE-VIDEOS the first moments of the explosion in Ankara



❯ #Ankara | 2 people carried out the attack, one of them blew himself up, and the other clashed with security forces.



Gunfire ongoing.



🔘TM LIVE | BREAKING NEWS pic.twitter.com/KiiCoXAqun