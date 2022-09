Umrl je igralec Radko Polič Rac

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 80. letu je umrl filmski in gledališki igralec Radko Polič, vsem poznan pod vzdevkom Rac.

Radko Polič je bil slovenski gledališki in filmski igralec. Zaigral je v več kot 100 gledaliških predstavah in prav toliko filmih in radijskih igrah ter se uveljavil kot karizmatičen igralec z izjemnim občutkom za oblikovanje večkrat protislovne človeške usode. Za svoje delo je leta 2002 prejel Borštnikov prstan, leta 2007 pa Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

"Žalostno sporočamo, da je umrl naš prijatelj in kolega, veliki gledališki in filmski igralec Radko Polič," so na Facebooku zapisali v Združenju dramskih umetnikov Slovenije.

Polič je zaznamoval tudi slovenski film. Nastopil je v skoraj 60 celovečernih filmih, odigral več kot 50 vlog v televizijskih filmih, dramah in serijah ter sooblikoval več kot 100 radijskih iger.

Leta 2020 je izšel njegov avtobiografski roman z naslovom RAC, ki ga je po njegovi pripovedi napisala Petra Pogorevc.