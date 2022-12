Odšli so za vedno. Nekateri mnogo prekmalu.

Prav je, da se ob vseh izjemnih športnih prireditvah in vrhunskih dosežkih, ki jih dosegajo najboljši športniki na svetu, spomnimo tudi na tiste, ki so odšli za vedno. Vsak izmed njih je za seboj pustil poseben pečat.

Hana Mazi Jamnik Foto: SloSki

Slovenska tekačica na smučeh je odšla veliko prezgodaj

Slovensko športno javnost je zelo pretresla novica, ko je na Norveškem v tragični prometni nesreči ugasnilo življenje mlade slovenske tekačice Hane Maze Jamnik. Bila je stara šele 19 let. Hana je bila ena najbolj perspektivnih tekmovalk v smučarskem in rolkarskem teku. Lani je na mladinskem svetovnem prvenstvu v tekaških rolkah v Italiji osvojila zlato in srebro. Ob tragični smrti se je z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih oglasil tudi njen fant.

Siniša Mihajlović Foto: Guliver Image

Nogometni svet je pretresla novica, ko je umrl Siniša Mihajlović

Sredi decembra je po težki bolezni v 54. letu umrl Siniša Mihajlović, nekdanji jugoslovanski reprezentant in evropski prvak s Crveno zvezdo. V zadnjem času je tudi odlično opravljal vlogo trenerja. Na najvišji ravni je igral pri Crveni zvezdi, Romi, Sampdorii, Laziu in Interju. Kot trener je vodil Bologno, Catanio, Fiorentino, Sampdorio, Milan, Torino in še enkrat Bologno.

Nick Bollettieri

Umrl legendarni teniški trener

V 92. letu starosti je umrl legendarni teniški trener Nick Bollettieri. Ta je v svoji trenerski karieri treniral številne igralce, ki so se pod njegovim vodstvom zavihteli na vrh svetovnega tenisa, med njimi Andreja Agassija, Jima Courierja, Monico Seleš, sestri Williams, Marijo Šarapovo, Borisa Beckerja …

Marko Račič Foto: Peter Kastelic

Umrl je najstarejši slovenski olimpijec

V začetku decembra je v 103. letu starosti umrl nekdanji slovenski atlet Marko Račič. V Adlešičih v Beli Krajini rojeni Račič, tudi Bloudkov nagrajenec in dobitnik mednarodne olimpijske nagrade, je bil najstarejši slovenski še živeči olimpijec.

Janko Popovič Foto: Vid Ponikvar

Umrl prvi predsednik HZS Janko Popovič

Svojo življenjsko pot je sklenil eden izmed najvidnejših slovenskih hokejskih delavcev in prvi predsednik Hokejske zveze Slovenije Janko Popovič. Popovič, rojen 1934, se je zgodaj v življenju vključil v hokej, najprej v nekdanji skupni državi Jugoslaviji, nato pa tudi v samostojni Sloveniji. HZS je vodil v zahtevnih časih vključevanja v Mednarodno hokejsko zvezo (IIHF) po razpadu nekdanje države. Leto pozneje je Slovenija pod njegovim vodstvom gostila svetovno prvenstvo skupine C.

Poslovil se je legendarni član Olimpije in ljubljenec tivolskega občinstva

V 78. letu starosti je umrl nekdanji izvrstni košarkar Borut Bassin, ki je z Jugoslavijo leta 1967 osvojil srebro na svetovnem prvenstvu, še dve medalji pa je osvojil na evropskih prvenstvih. Borut Bassin je košarko začel igrati pri AŠK Olimpija, že pri sedemnajstih letih je prišel v prvo ekipo Olimpije, dve leti pozneje pa je postal član jugoslovanske reprezentance.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Umrl nekdanji član slovenske nogometne reprezentance

V 43. letu starosti je umrl nekdanji nogometaš Goran Sanković, so sporočili iz Nogometnega kluba Celje. Sankovič je med letoma 1996 in 2001 igral za matični CMC Publikum iz Celja, nato pa je odšel v tujino. Sprva je eno sezono igral na Češkem pri Slavii iz Prage, nato med letoma 2002 in 2004 v Grčiji za Akratitos in Panionios. Sankovič je bil član različnih selekcij slovenske nogometne reprezentance in kapetan vseh mlajših kategorij. Za ekipo do 21 let je na 23 nastopih dosegel zadetek, za člansko izbrano vrsto je igral med letoma 2001 in 2002, zbral je pet nastopov. S slovensko reprezentanco se je leta 2002 udeležil svetovnega prvenstva, na katerem pa ni igral.

Ivica Osim Foto: Reuters

Umrl legendarni selektor jugoslovanske reprezentance

V 81. letu življenja je umrl legendarni nogometaš in nogometni trener Ivica Osim. Kot nogometaš je blestel v sarajevskem Željezničarju, iz katerega se je preselil v Francijo, zbral pa je tudi 16 nastopov za jugoslovansko reprezentanco. Še večji vtis je pustil kot trener jugoslovanske reprezentance. Kot selektor je deloval od leta 1986 do 1992, na svetovnem prvenstvu leta 1990 je z njo prišel do četrtfinala. Uvrstil se je tudi na evropsko prvenstvo leta 1992, kjer pa reprezentanca zaradi vojne ni smela sodelovati.

Petar Skansi Foto: Guliverimage

Za vedno se je poslovil tudi Petar Skansi

V 78. letu starosti je umrl nekdanji košarkar in trener Petar Skansi. Ta je leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni Hrvaško popeljal do srebra, v finalu je Hrvaško premagal prvi ameriški "dream team" z Michaelom Jordanom na čelu.

Davide Rebellin Foto: Peter Podobnik/Sportida

V prometni nesreči je umrl znani italijanski kolesar

Znani italijanski kolesar Davide Rebellin je umrl v prometni nesreči. Enainpetdesetletnega Rebellina je med kolesarjenjem v bližini cestnega odseka Montebello Vicentino pri Vicenzi zbil tovornjak. Rebellin je v svoji dolgoletni karieri kar trikrat zmagal na Valonski puščici, v letih 2004, 2007 in 2009, na najbolj znanih klasičnih enodnevnih dirkah pa je smetano pobral tudi na dirkah v San Sebastianu leta 1997 ter na dirkah Liege–Bastogne–Liege in Amstel Gold Race leta 2004.

Victor Steeman Foto: Guliver Image

Ugasnilo življenje 22-letnega nizozemskega motociklista

Oktobra je pri rosnih 22 letih umrl Victor Steeman. Njegovo življenje je ugasnilo tri dni nesreči na tekmi svetovnega prvenstva supersport 300 v Portimau na Portugalskem. Nesreča se je zgodila v tretjem krogu, ko je je Perez izgubil nadzor nad svojim motociklom.

Hilaree Nelson Foto: Instagram

V Nepalu v Himalaji je umrla slovita ameriška alpinistka

Hilaree Nelson je konec septembra izginila na pobočju gore Manaslu (8.163 m) v Himalaji v Nepalu. Dva dni za tem so našli njeno truplo. Pred desetletjem je postala prva ženska, ki je v 24 urah dosegla vrh tako najvišje gore na svetu, Mount Everesta, kot sosednjega vrha Lotse. Leta 2018 se je vrnila na Lotse in opravila prvi smučarski spust z gore, kar ji je prineslo nagrado National Geographic za pustolovko leta. Olimpijske igre leta 1972 v Münchnu. Foto: Reuters

50 let od münchenskega pokola

Letos septembra je minilo 50 let od terorističnega napada palestinske skupine Črni september na olimpijskih igrah (OI) v Münchnu leta 1972, v katerem je umrlo 11 članov izraelske olimpijske ekipe. Skupno je v dogodku umrlo 17 ljudi, od tega šest izraelskih trenerjev, pet športnikov, pet storilcev in en policist.

Poslovili so se še ...

Med drugim so se poslovili tudi Alenka Dermastia, nekdanja košarkarica Olimpije ter članica jugoslovanske reprezentance, legendarni portugalski nogometaš Fernando Gomes, nekdanji košarkar in trener v severnoameriški ligi NBA Paul Silas, dobitnik prve olimpijske medalje za Kenijo Wilson Chuma Kiprugut, Branko Brezigar, dolgoletni nekdanji podpredsednik Kajakaške zveze Slovenije (KZS) in gonilna sila kajakaštva v Solkanu in Posočju, Britanec Phil Read, prvi motociklist, ki je zmagal na svetovnem prvenstvu v kategorijah za veliko nagrado do 125, 250 in 500 ccm, legendarni hokejist Mike Bossy …