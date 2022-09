Tragedija v Himalaji: Potrdili smrt slovite alpinistke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reševalci so danes, dva dni po tem, ko je izginila na pobočju gore Manaslu (8163 m) v nepalski Himalaji, našli truplo ameriške alpinistične smučarke Hilaree Nelson. Nelsonovi je spodrsnilo in je izginila med smučanjem z osme najvišje gore na svetu po uspešno osvojenem vrhu s svojim partnerjem Jimom Morrisonom, je poročala francoska agencija AFP.

Morrison je vse od izginotja vodil iskalno akcijo. Danes zjutraj so s helikopterjem na nadmorski višini okoli 6200 metrov le našli pogrešano Nelsonovo.

"Vrnili so se na isto območje in našli njeno truplo. Zdaj so odleteli v Katmandu," je za AFP povedal Jiban Ghimire iz Shangri-La Nepal Trek, ki je organiziral ekspedicijo.

Devetinštiridesetletno Nelsonovo je njen pokrovitelj, The North Face, opisal kot "najbolj plodno alpinistično smučarko svoje generacije". Pred desetletjem je postala prva ženska, ki je v 24 urah dosegla vrh tako najvišje gore na svetu, Mount Everesta, kot sosednjega vrha Lotse.

Priprave Nelsonove v Himalaji:

Leta 2018 se je vrnila na Lotse in opravila prvi smučarski spust z gore, kar ji je prineslo nagrado National Geographic za pustolovko leta.

V objavi na Instagramu prejšnji teden je Nelsonova povedala, da je bil njen zadnji vzpon zelo zahteven zaradi "nenehnega dežja" in nevarnih razmer.

Razmere v Himalaji so ta čas zelo zahtevne. Stalni dež in sneg sta bila izziv za 404 plezalce, ki so letos poskušali doseči vrh Manasluja.

Istega dne, ko se je ponesrečila Nelsonova, se je z Manasluja med baznimi tabori 3 in 4 sprožil snežni plaz, pri čemer je umrl nepalski plezalec Anup Rai, poškodovanih je bilo še 12 drugih plezalcev.

Nelsonova in Rai sta prvi potrjeni žrtvi jesenske plezalne sezone v Nepalu.

Američanka naj bi po predhodnih poročilih padla v razpoko v ledeniku, in sicer le 15 minut po tistem, ko je osvojila vrh. Zdrsnila naj bi ji smučka.