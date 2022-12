Bitko z boleznijo je izgubil Siniša Mihajlović

Po dolgotrajni bitki z boleznijo je umrl legendarni nogometaš in trener Siniša Mihajlović. Star je bil 53 let, zadnje tri sezone je vodil italijansko Bologno.

Siniša Mihajlović se je od leta 2019 boril z levkemijo. "Bolezen spoštujem in se bom z njo soočil. Pogledal ji bom v oči, kot sem vedno vsemu," je takrat dejal. Bil je odločen, da jo premaga. Kljub vsemu je v tem času vodil klub serie A Bologno, izpustil je le nekaj tekem. Vmes se je njegovo zdravstveno stanje že izboljšalo. Septembra letos se je po nizu slabih rezultatov s klopi Bologne moral posloviti. Pred dnevi se je njegovo stanje občutno poslabšalo in 16. decembra je star 53 let umrl obkrožen s svojo družino, poročajo italijanski mediji.

La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale. pic.twitter.com/buHFuCLBQu — Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2022

Nazadnje je vodil Bologno. Foto: Guliver Image Rodil se je 20. februarja v Vukovarju, nogometno kariero pa začel pri Borovu. Mihajlović je leta 1990 iz Vojvodine prestopil v Crveno Zvezdo in z njo postal evropski klubski prvak. Nato je prestopil v Romo. Pozneje je igral še za Sampdorio, Lazio in Inter, najuspešneje za rimski klub, kjer je na 126 tekmah kot obrambni igralec zabil 20 golov. Med letoma 1991 in 2003 je bil tudi član takratne jugoslovanske reprezentance.

Za reprezentanco je odigral 63 tekem in dosegel deset golov, spomine nanj pa imajo tudi slovenski nogometaši. Leta 2000 je na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji na tekmi proti Sloveniji prejel rdeči karton, Srbi pa so po njegovi izključitvi izničili vodstvo tekmecev 3:0 in izenačili.

Ko je leta 2006 končal igralsko kariero, je kot pomočnik trenerja ostal v Interju. Prav v Bologni pa je leta 2008 prvič dobil službo glavnega trenerja. V serie A je vodil še Catanio, Fiorentino, Sampdorio, Milan in Torino. V letih 2012 in 2013 je bil selektor srbske reprezentance.