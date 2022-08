Tragična nesreča: na pripravah ugasnilo življenje mlade slovenske športnice

Kaj točno je botrovalo smrti mlade smučarske tekačice, ki bi 8. decembra dopolnila 20 let, uradno ni znano, norveška spletna stran VG pa poroča, da je 19-letna Slovenka umrla v prometni nesreči, potem ko je v predoru Botshei blizu kraja Jørpeland vanjo trčil voznik tovornjaka. Nesreča se je zgodila nekaj pred deveto uro danes dopoldne.

Dekle so s helikopterjem odpeljali v univerzitetno bolnišnico Stavanger, kjer pa ji zdravniki žal niso več mogli pomagati. Vozniku so vzeli prometno dovoljenje ter vzorec krvi, ki bo podlaga za test alkoholiziranosti, so sporočili z norveške policije, kjer zaslišujejo priče, na terenu pa so tudi forenziki.

Predor Botshei, kjer se je zgodila tragična nesreča. Foto: Google maps

Hana Mazi Jamnik je bila ena od najbolj perspektivnih tekmovalk v smučarskem teku, odlična pa je bila tudi v rolkarskem teku. Lani je na svetovnem prvenstvu na tekaških rolkah na prelazu Lavazze in v Zianu v Italiji osvojila zlato (na 10 km) in srebrno odličje (na 13 km) v mladinski konkurenci. Naslov svetovne mladinske prvakinje je osvojila v drsalni tehniki, naslov podprvakinje pa v klasični tehniki. Mazijeva je prejšnji konec tedna tekmovala na rolkarskem festivalu Blink na Norveškem, poročajo na FB profilu Slo maraton.



Jamnikova je bila letos prvič uvrščena v A reprezentanco, ki jo po novem vodi nekdanji olimpijski prvak Norvežan Ola Vigen Hattestad.

Na Smučarski zvezi Slovenije so družini mlade tekačice izrazili sožalje in javnost prosili za spoštovanje zasebnosti njene družine.

"Trenutno so vse naše misli pri družini, ki ji izrekamo globoko sožalje. Prosim vas, da v teh težkih trenutkih spoštujete zasebnost družine in članov reprezentance, ki so nad dogodkom pretreseni," so še zapisali na SZS.

Iskreno sožalje vsem, ki ste bili Hani blizu, izrekamo tudi sodelavci Sportala.