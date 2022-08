Žalna knjiga v spomin na Hano Mazi Jamnik

Smučarska zveza Slovenija sporoča, da bo prihodnji teden na njenem sedežu na Podutiški cesti 146 v Ljubljani odprta žalna knjiga za Hano Mazi Jamnik. Vpis bo mogoč od 16. do 19. avgusta med 9. in 14. uro. Obetavna slovenska reprezentantka v teku na smučeh je umrla v četrtek v prometni nesreči med pripravami na Norveškem.

Na Smučarski zvezi Slovenije so družini mlade tekačice izrekli sožalje in javnost prosili za spoštovanje zasebnosti njene družine.

"Trenutno so vse naše misli pri družini, ki ji izrekamo globoko sožalje. Prosimo vas, da v teh težkih trenutkih spoštujete zasebnost družine in članov reprezentance, ki so nad dogodkom pretreseni," so še zapisali na Smučarski zvezi Slovenije.

Iskreno sožalje vsem, ki ste bili Hani blizu, izrekamo tudi sodelavci Sportala.