Norišnica zaradi Dončića, Pogačarja, Rogliča …

V letu 2023 res ne bomo govorili o olimpijskih igrah, nogometnih evropskih in svetovnih prvenstvih, a to ne pomeni, da športnih dogodkov ne bo primanjkovalo. Prostora in časa za evforijo bo več kot dovolj, tako na slovenskih tleh kakor tudi onkraj naših meja. Naša zlata kokoška bo gostila nekaj dogodkov mednarodnih razsežnosti, osrednja pa bosta nordijsko prvenstvo v Planici med 20. februarjem in 5. marcem v Planici ter junija evropsko prvenstvo v košarki za ženske.

O letu 2022 lahko, če pomislimo na vse dosežke slovenskih športnikov in športnic, govorimo o presežkih. Razveseljevali so nas skoraj na vsakem koraku in tudi v 2023 bodo njihovi apetiti visoki. Manevrskega prostora za dosego ciljev bo več kot dovolj, vrhunci pa si bodo sledili drug za drugim kot po tekočem traku.

Preden se bodo najboljši kolesarji izstrelili v središče pozornosti, bo največja pozornost slovenske javnosti v prvih treh mesecih kanila v zimske panoge. Jasno, vzporedno bomo pozorno spremljali vragolije Luke Dončića onkraj Atlantika, kjer blesti v ligi NBA.

A bo januar postregel tudi z velikim dogodkom v dvoranah. Slovenske rokometaše namreč čaka svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem na Poljskem in Švedskem. Naša izbrana vrsta je prišla na prvenstvo skozi stranska vrata s posebnim povabilom Mednarodne rokometne zveze.

Po januarskih skakalnih turnejah bosta v Sloveniji v središču pozornosti Kranjska Gora (7. in 8. januar) in Pokljuka (5.–8. januar) s tekmami svetovnega pokala v alpskem smučanju in biatlonu.

Planica bo dvakrat kraljica

In prav ti dve zimski disciplini bosta deležna prvega vrhunca v februarja. Svetovni prvenstvi v Courchevel/Meribelu v alpskem smučanju in biatlonu v Oberhofu bosta med 6. in 19. februarjem. Slovenija bo zaradi številnih poškodb nekoliko okrnjena v deželi galskih petelinov, vendar bo iskala pot do 15. medalje v samostojni Sloveniji, v Nemčiji pa bosta v središču pozornosti Jakov Fak in novinka v tem športu Anamarija Lampič.

Kaj bodo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici prikazale slovenske skakalke? Foto: Guliverimage

Že dan po koncu bo soj luči uperjen v Planico, kjer bo od 20. februarja do 5. marca nordijsko svetovno prvenstvo, največji športni dogodek v Sloveniji v 2023, od katerega veliko pričakujejo v slovenskem taboru. Kandidate za medalje imajo tako pri skakalkah in skakalcih kakor tudi v nordijski kombinaciji, kjer bo osrednja adutinja Ema Volavšek. Zadnje prvenstvo v Oberstdorfu pred dvema letoma je Slovenija zapustila z rekordnimi šestimi medaljami, skupno pa so od osamosvojitve slovenski nordijci in nordijke na svetovnih prvenstvih zbrali 14 medalj.

V tem času bodo v gruzijskem Bakurianiju med 19. februarjem in 5. marcem medalje napadali tudi vroči slovenski deskarji in Gloria Kotnik. Ob predstavah, ki jih kažejo v zadnjih letih, lahko pričakujemo, da se bo bera medalj povečala s trenutne številke 13.

Zima se po vseh teh vrhuncih še ne bo končala, kakor tudi ne tekme svetovnega pokala. Marca bo tradicionalno prostor za smučarje v Kranjski Gori in deskarje ter deskarke na Rogli, Letalnica bratov Gorišek pa bo letos gostila najboljše letalce povsem ob koncu marca, konec pa bo celo 2. aprila. Da, prav ste prebrali.

Čeferin po nov mandat, nogometaši po vozovnico za Euro 2024

Marca bodo začeli utirati pot do evropskega prvenstva 2024 slovenski nogometaši, ki jih čakajo kvalifikacije. Prvi tekmec bo 23. marca Kazahstan. Dva tedna pozneje bo napeto tudi v pisarnah, saj bo 5. aprila v Lizboni volilni kongres Evropske nogometne zveze (Uefa), na katerem so bo Aleksander Čeferin potegoval za tretji štiriletni predsedniški mandat.

Benjamin Šeško in preostali člani slovenske nogometne reprezentance bodo poskušali priti do Eura 2024. Foto: Guliverimage

Ob pogledu na ekipne športe bodo na svetovnem prvenstvu (Finska/Latvija) nastopili še hokejisti pod mentorstvom selektorja Matjaža Kopitarja, ki jih v latvijski Rigi med 12. in 28. majem čaka deseti nastop med elito.

Dončićmanija na Japonskem in Filipinih

Po "premoru" od svetovnega prvenstva 2019 na Kitajskem se nanj spet vračajo slovenski košarkarji z Luko Dončićem na čelu. Japonska si je zaželela, da bo naša izbrana vrsta igrala uvodni del v njihovi državi, medtem ko bodo četrti z olimpijskih iger poskušali pot do medalje tlakovati na Filipinih.

Košarka bo v Sloveniji v središču pozornosti že prej, saj bo med 15. in 25. junijem skupaj z Izraelom gostila evropsko prvenstvo za košarkarice.

Slovensko košarkarsko reprezentanco čakata to leto svetovno prvenstvo na Japonskem in zaključni del na Filipinih. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Boj za visoke uvrstitve na Stari celini čaka tudi slovenske odbojkarice in odbojkarje. Predstavnice nežnejšega spola bodo med 15. avgustom in 3. septembrom nastopile na prvenstvu, ki ga bodo gostile Belgija, Nemčija, Italija in Estonija, moške pa čaka boj za novo medaljo med 28. avgustom in 16. septembrom. S kar tremi srebrnimi medaljami se lahko pohvalijo slovenski odbojkarji, ki so bili v finalu leta 2015, 2019 in 2021.

Svetovna prvenstva bodo tudi v individualnih športih. Namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo na delu konec maja v južnoafriškem Durbanu, plavalci julija v Fukuoki, jadralci avgusta v Haagu, atleti s Kristjanom Čehom prav tako avgusta v Budimpešti, veslači septembra v Beogradu, medtem ko bo evropsko prvenstvo za veslače na Bledu.

Pogačarmanija in Rogličmanija na kolesarskih cestah

Prav posebne pozornosti bodo deležni slovenski kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem in Matejem Mohoričem, ki v zadnjih letih pišejo izjemne zgodbe v svojem športu. Zaradi njih bodo visoka pričakovanja na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu.

Tadej Pogačar bi rad tretjič v karieri osvojil Tour de France. Foto: Guliverimage

A bo napeto že prej. Sprva na spomladanskih klasikah, ki so mamljive za širšo kolesarsko javnost. Osemnajstega marca bo prvi spomenik Milano–Sanremo, ki ga je lani v velikem slogu in s spektakularnim ter vratolomnim spustom osvojil Mohorič, ki bo imel v 2023 enega od ciljev na kockasti klasiki Pariz–Roubaix (9. april).

Teden pred tem bo nov vrhunec Dirka po Flandriji, ki jo je Pogačar lani končal na četrtem mestu. Spomladanski spektakel s spomeniki se bo končal 23. aprila z dirko Liege–Bastogne–Liege, ki sta jo Pogačar in Roglič v preteklosti že osvojila. Zadnji spomenik bo nato šele 7. oktobra, na Dirki po Lombardiji pa si bo Pogi še tretjič zapored poskušal pokoriti vso konkurenco.

Rogla po rožnato, Pogi po rumeno majico

Če je pred kratkim še kazalo, da Giro ne bo deležen takšne pozornosti slovenske kolesarske javnosti, se je vse skupaj spremenilo konec decembra, ko so pri Jumbo-Vismi razkrili, da bo na italijanskih cestah kolesaril Roglič.

Rogliča bo maja zanimala rožnata majica. Foto: Guliverimage

Pred tremi leti so mu zdravstvene težave in padci preprečili pohod do končne zmage, letos pa mu bo na tej poti pomagal novi moštveni kolega Jan Tratnik. Prav poseben dan bi lahko bil 27. maj, ko bo v neposredni bližini Slovenije na smučarsko središče Višarje kronometer. Dan pred velikim finalom lahko pričakujemo ogromen naval slovenskih navijačev v sosednjo Italijo, ki je bila v slovenskih barvah že leta 2019.

Osrednji kolesarski spektakel sezone bo sledil med 1. in 23. julijem, kjer bo Tadej Pogačar poskušal vzeti rumeno majico nazaj in z njo še tretjič v karieri prikolesariti na Elizejske poljane. Priprave bo najbrž sklenil na dirki Po Sloveniji, ki je v koledarju tradicionalno uvrščena v sredini junija.

Tim in Janja bosta poskušala spet razveseljevati

Slovenija bo stiskala pesti tudi za še enega slovenskega šampiona na dveh kolesih. Svetovni prvak Tim Gajser bo nadaljeval svoje poslanstvo v novi sezoni MXGP v motokrosu.

Tim Gajser je blestel v letu 2022, visoke cilje pa ima tudi v letu 2023. Foto: Grega Valančič/Sportida Našo šampionko Janjo Garnbret in preostale plezalce ter plezalke čakajo kar trije vrhunci v športnem plezanju. Med 21. junijem in 2. julijem bo evropsko prvenstvo v Krakovu, med 1. in 12. avgustom sledi svetovno prvenstvo v Bernu, slovenskim privržencem pa se bodo predstavili na tekmi svetovnega pokala v Kopru 1. in 2. septembra.

Janja Garnbret in Luka Potočar bosta tudi v letu 2023 poskušala plezati najhitreje. Foto: Lena Drapella/IFSC Kot vselej bodo oči mednarodne javnosti uprte še v največje teniške, golfske (ob majorjih tudi Ryderjev pokal) in nogometne dogodke vključno s SP za ženske poleti, ter športe na dveh in štirih kolesih, kot sta motociklistični motoGP ter formulo ena. Med najbolj gledane v svetovnem merilu spadata tudi SP v kriketu (februar) in ragbiju (september, oktober).

Super bowl št. 57 bo letos od enodnevnih spektaklov na sporedu v noči na 13. februar, finale nogometne lige prvakov pa bo 10. junija v Istanbulu.

Za mlajše športnike bo pri nas vrhunec olimpijski festival evropske mladine julija v Mariboru.

Naštevanje se bo tu končalo, čeprav bo dogodkov kar mrgolelo. Že zdaj pa si lahko slovenski ljubitelji in ljubitelji športa manejo roke in si v koledar zapišejo datume, ko bodo lahko v živo ali pa doma pred televizijskimi zasloni in na naši spletni strani stiskali pesti ter navijali za svoje ljubljence.

Športni dogodki v letu 2023

JANUAR:

1.-15. reli: 45. reli Dakar, Savdska Arabija

1. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Val Müstair

1. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Garmisch-Partenkirchen

1. smučarski skoki: silvestrska turneja, ženske, Ljubno ob Savinji

1.-3. pikado: svetovno prvenstvo, London

2.-9. tenis: pokal United, Brisbane/Perth/Sydney

3.-4. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Oberstdorf

4. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, moški, Garmisch-Partenkirchen

4. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Innsbruck

4.-5. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva slaloma, ženske, Zagreb

5.-8. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Pokljuka

6.-8. hitrostno drsanje: evropsko prvenstvo, Hamar

6.-8. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Otepää

6.-8. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Val di Fiemme

6. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Bischofschofen

7. hokej: konec rednega dela alpske lige

7.-8. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva veleslaloma, ženske, Kranjska Gora

7.-8. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom in slalom, moški, Adelboden

7.-8. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Sapporo

8. rokomet: liga prvakinj, 10. krog, Krim Mercator - Bietigheim

10. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, ženske, Flachau

10. hokej: 1. tekma finala končnice DP

10.-11. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in ekipna tekma, moški in ženske, Bad Gastein

11. košarka: evropski pokal, 10. krog, Bursaspor - Cedevita Olimpija

11. odbojka: liga prvakov, moški, 5. krog, ACH Volley - Perugia

11.-15. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Ruhpolding

11.-15. strelstvo: velika nagrada, Ruše

11.-24. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Rabat

11.-29. rokomet: svetovno prvenstvo za moške, Poljska/Švedska

12.-14. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, slopestyle, Font Romeu

13. hokej: 2. tekma finala končnice DP

13.-14. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Zao

13.-15. alpsko smučanje: svetovni pokal, superveleslalom, smuk in slalom, moški, Wengen

13.-29. hokej na travi: svetovno prvenstvo, moški, Indija

14. deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom slalom, moški in ženske, Scuol

14. košarka: konec prvega dela 1. SKL za ženske

14. odbojka: konec 1. dela 1. DOL za ženske

14. odbojka: konec 1. dela 1. DOL za moške

14. rokomet: liga prvakinj, 11. krog, Ferencvaros - Krim Mercator

14.-15. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk in superveleslalom, ženske, St. Anton

14.-15. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Klingenthal

14.-15. sankanje: evropsko prvenstvo, Sigulda

14.-15. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Zakopane

15. hokej: morebitna 3. tekma finala končnice DP

16.-30. tenis: odprto prvenstvo Avstralije, Melbourne

17.-22. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po deželi tam spodaj

18. košarka: evropski pokal, 11. krog, Cedevita Olimpija - Cluj Napoca

18.-21. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, snežni žleb in slopestyle, Laax

18.-22. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, slopestyle in snežni žleb, Laax

18.-29. šport invalidov: svetovno prvenstvo v paraalpskem smučanju, La Molina

19.-22. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Anterselva

19.-22. reli: svetovno prvenstvo, Monte Carlo

20.-22. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva smuka in slalom, moški, Kitzbühel

20.-22. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva superveleslaloma in smuk, ženske, Cortina

20.-22. skeleton in bob: evropsko prvenstvo, Altenberg

20.-22. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Idre Fjäll

20.-22. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Sapporo

21. odbojka: začetek 2. dela 1. DOL za ženske

21. odbojka: začetek 2. dela 1. DOL za moške

21.-22. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in veleslalom, moški in ženske, Bansko

21.-22. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Chaux-Neuve

21.-22. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Livigno

22. rokomet: liga prvakinj, 12. krog, Krim Mercator - Banik Most

23.-29. sankanje: svetovno prvenstvo, Oberhof

23.-29. umetnostno drsanje: evropsko prvenstvo, Espoo

24. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, moški, Schladming

24. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom, ženske, Kronplatz

25. košarka: evropski pokal, 12. krog, Joventut - Cedevita Olimpija

25. odbojka: liga prvakov, moški, 6. krog, Ziirat Bank Ankara - ACH Volley

25.-29. biatlon: evropsko prvenstvo, Lenzerheide

26.-27. deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom, moški in ženske, Blue Mountain

26.-5. 3. skeleton in bob: svetovno prvenstvo, St. Moritz

27.-28. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Cortina

27.-29. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Seefeld

27.-29. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Las Rousses

27.-7. 2. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Džakarta

28.-29. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk in superveleslalom, moški, Garmisch-Partenkirchen

28.-29. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom in slalom, ženske, Špindleruv Mlyn

28.-29. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Kulm

28.-29. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Hinterzarten

29. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Great Ocean Road Race

FEBRUAR:

1. košarka: evropski pokal, 13. krog, Cedevita Olimpija - Reyer Venezia

1.-4. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, snežni žleb in slopestyle, Mammoth Mountain

1.-4. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, snežni žleb in slopestyle, Mammoth Mountain

1.-11. nogomet: klubsko svetovno prvenstvo, Maroko

3.-5. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Mont-Sainte-Anne

3.-5. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Willingen

3.-5. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Willingen

3.-5. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Dobbiaco

3.-5. tenis: Davisov pokal, kvalifikacije za zaključni turnir

3.-5. tenis: Davisov pokal, kvalifikacije za I. svetovno skupino, Turčija - Slovenija

4. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, moški, Chamonix

4. hokej: tekma zvezd lige NHL, Florida

4. rokomet: liga prvakinj, 13. krog, Vipers Kristiansand - Krim Mercator

4.-5. ciklokros: svetovno prvenstvo, Hoogerheide

4.-5. judo: grand slam, Pariz

4.-5. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Oberstdorf

6.-19. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, Courchevel/Meribel

6. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, alpska kombinacija, ženske, Courchevel/Meribel

7. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, alpska kombinacija, moški, Courchevel/Meribel

8.-12. dirkališčno kolesarstvo: evropsko prvenstvo, Grenchen

8.-19. biatlon: svetovno prvenstvo, Oberhof

8. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, superveleslalom, ženske, Courchevel/Meribel

8. košarka: evropski pokal, 14. krog, Promitheas - Cedevita Olimpija

9. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, superveleslalom, moški, Courchevel/Meribel

9. rokomet: liga prvakov, 11. krog, Nantes - Celje Pivovarna Laško

9.-11. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, snežni žleb, Secret Garden

9.-12. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, snežni žleb in slopestyle, Calgary

9.-12. reli: svetovno prvenstvo, Švedska

10.-11. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Hinzenbach

11. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, smuk, ženske, Courchevel/Meribel

11. nogomet: začetek spomladanskega dela Prve lige Telemach 2022/23

11. rokomet: zadnji krog 1. dela slovenske ženske lige

11.-12. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Schonach

11.-12. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Lake Placid

11.-29. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, Poljska/Švedska

12. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, smuk, moški, Courchevel/Meribel

12. rokomet: liga prvakinj, 14. krog, Krim Mercator - Bukarešta

12. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, skupina B, 1. krog, Savdska Arabija - Slovenija

13. ameriški nogomet: finale lige NFL, 57. superbowl, Glendale

13. košarka: konec prvega dela lige Nova KBM

14. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, ekipna paralelna tekma, Courchevel/Meribel

14. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, skupina B, 2. krog, Poljska - Slovenija

14.-15. nogomet: prve tekme osmine finala lige prvakov

15. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, paralelna tekma, moški, Courchevel/Meribel

15. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, paralelna tekma, ženske, Courchevel/Meribel

15. rokomet: liga prvakov, 12. krog, Celje Pivovarna Laško - Barcelona

15.-17. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Reiteralm

16. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, veleslalom, ženske, Courchevel/Meribel

16. nogomet: prve tekme 1/16 finala evropske lige

16. nogomet: prve tekme 1/16 finala konferenčne lige

16. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, skupina B, 2. krog, Slovenija - Francija

16.-18. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, slopestyle, Tignes

17. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, veleslalom, moški, Courchevel/Meribel

17.-18. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Rasnov

17.-19. judo: grand slam, Tel Aviv

17.-19. košarka: zaključni turnir pokala Spar, Maribor

17.-28. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Kairo

18. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, slalom, ženske, Courchevel/Meribel

18. atletika: svetovno prvenstvo v krosu, Bathurst

18. hokej: finale lige prvakov

18. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, začetek glavnega dela tekmovanja

18.-19. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Rasnov

19. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, slalom, moški, Courchevel/Meribel

19. košarka: tekma All-Star v ligi NBA, Salt Lake City

19.-05.03. deskanje: svetovno prvenstvo, Bakuriani

19. deskanje: svetovno prvenstvo, paralelni veleslalom, moški in ženske, Bakuriani

20.-26. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Združenih arabskih emiratih

21. deskanje: svetovno prvenstvo, paralelni slalom, moški in ženske, Bakuriani

21.-22. nogomet: prve tekme osmine finala lige prvakov

21.-05.03. nordijske discipline: svetovno prvenstvo, Planica

21. nordijske discipline: svetovno prvenstvo, slovesno odprtje, Planica

22. rokomet: liga prvakov, 13. krog, Kiel - Celje Pivovarna Laško

23. nogomet: povratne tekme 1/16 finala evropske lige

23. nogomet: povratne tekme 1/16 finala konferenčne lige

23. smučarski skoki: svetovno prvenstvo, posamična tekma, ženske, Planica

23. smučarski tek: svetovno prvenstvo, sprint, moški in ženske, Planica

23.-25. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, slopestyle, Silvaplana

23.-26. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Cottbus

24. košarka: kvalifikacije za SP 2023, 2. del, 5. krog, Estonija - Slovenija

24. nogomet: žreb osmine finala evropske lige in konferenčne lige, Nyon

24. nordijska kombinacija: svetovno prvenstvo, posamična tekma, ženske, Planica

24. smučarski tek: svetovno prvenstvo, skiatlon, moški, Planica

25. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Omloop Het Nieuwsblad

25. nordijska kombinacija: svetovno prvenstvo, posamična tekma, moški, Planica

25. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, začetek izločilnih bojev

25. smučarski skoki: svetovno prvenstvo, posamična tekma, moški, Planica

25. smučarski skoki: svetovno prvenstvo, ekipna tekma, ženske, Planica

25. smučarski tek: svetovno prvenstvo, skiatlon, ženske, Planica

25.-26. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom in slalom, moški, Palisades Tahoe

25.-26. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk in superveleslalom, ženske, Crans Montana

26. hokej: konec rednega dela lige ICEHL

26. nordijska kombinacija: svetovno prvenstvo, mešana ekipna tekma, Planica

26. smučarski skoki: svetovno prvenstvo, mešana ekipna tekma, Planica

26. smučarski tek: svetovno prvenstvo, ekipni sprint, moški in ženske, Planica

27. deskanje: svetovno prvenstvo, slopestyle, moški in ženske, Bakuriani

27. košarka: kvalifikacije za SP 2023, 2. del, 5. krog, Slovenija - Izrael

28. smučarski tek: svetovno prvenstvo, 10 km prosti slog, ženske, Planica

29. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, finale

MAREC:

1. nordijska kombinacija: svetovno prvenstvo, ekipna tekma, moški, Planica

1. rokomet: liga prvakov, 14. krog, Celje Pivovarna Laško - Aalborg

1. smučarski skoki: svetovno prvenstvo, posamična tekma, ženske, Planica

1. smučarski tek: svetovno prvenstvo, 15 km prosti slog, moški, Planica

1.-4. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Doha

2. smučarski tek: svetovno prvenstvo, štafeta 4x5 km, ženske, Planica

2.-5. atletika: dvoransko evropsko prvenstvo, Istanbul

2.-5. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Nove Mesto

2.-5. hitrostno drsanje: svetovno prvenstvo, Heerenveen

3. deskanje: svetovno prvenstvo, snežni žleb, moški in ženske, Bakuriani

3. deskanje: svetovno prvenstvo, kros, moški in ženske, Bakuriani

3. futsal: kvalifikacije za SP, glavni del, 3. krog, Črna gora - Slovenija

3. smučarski skoki: svetovno prvenstvo, posamična tekma, moški Planica

3. smučarski tek: svetovno prvenstvo, štafeta 4x10 km, moški, Planica

3.-5. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva smuka in superveleslalom, moški, Aspen

3.-5. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva smuka in superveleslalom, ženske, Kvitfjel

3.-5. judo: grand slam, Taškent

3.-5. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Oberwiesenthal

4. deskanje: svetovno prvenstvo, mešani ekipni kros, Bakuriani

4. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Strade Bianche

4. nordijska kombinacija: svetovno prvenstvo, posamična tekma, moški, Planica

4. odbojka: konec 2. dela 1. DOL za moške

4. odbojka: konec 2. dela 1. DOL za ženske

4. smučarski skoki: svetovno prvenstvo, ekipna tekma, moški, Planica

4. smučarski tek: svetovno prvenstvo, 30 km klasika, ženske, Planica

4.-15. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Doha

5. deskanje: svetovno prvenstvo, akrobatski skoki, moški in ženske, Bakuriani

5. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Bahrajna

5. nogomet: začetek spomladanskega dela 2. SNL 2022/23

5. smučarski tek: svetovno prvenstvo, 50 km klasika, moški, Planica

5.-12. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Pariz - Nica

5.-15. strelstvo: evropsko prvenstvo na 10 m, Tallinn

6.-12. kolesarstvo: svetovna serija, dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

7.-08. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in veleslalom, moški in ženske, Livigno

7.-08. nogomet: povratne tekme osmine finala lige prvakov

8. futsal: kvalifikacije za SP, glavni del, 4. krog, Slovenija - Kazahstan

8. košarka: evropski pokal, 15. krog, Cedevita Olimpija - Lietkabelis

8. nogomet: osmina finala pokala Pivovarna Union 2022/23

8.-11. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2024

8. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2024, skupina 7, 3. krog, Črna gora - Slovenija

9. nogomet: prve tekme osmine finala evropske lige

9. nogomet: prve tekme osmine finala konferenčne lige

9.-12. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Östersund

9.-12. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Baku

9.-12. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Holmenkollen

10.-11. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom in slalom, ženske, Are

10.-12. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Sierra Nevada

10.-12. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, snežni žleb, Secret Garden

10.-12. hitrostno drsanje: SP kratke proge, Seul

10.-12. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Veysonnaz

11. nogomet: nadaljevanje sezone v 1. SŽNL 2022/23

11. odbojka: finale pokala Slovenije, moški in ženske

11. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2024, skupina 7, 4. krog, Slovenija - Črna gora

11.-12. alpsko smučanje: svetovni pokal, dva veleslaloma, moški, Kranjska Gora

11.-12. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in ekipna tekma, moški in ženske, Piancavallo

11.-12. smučarski skoki: norveška turneja, moški, Holmenkollen

11.-12. smučarski skoki: norveška turneja, ženske, Holmenkollen

11.-12. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Holmenkollen

12. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Patagonije-Argentine

13. smučarski skoki: norveška turneja, ženske, Lillehammer

14. smučarski skoki: norveška turneja, moški, Lillehammer

14. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Drammen

14.-15. nogomet: povratne tekme osmine finala lige prvakov

15. deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom, moški in ženske, Rogla

15. košarka: evropski pokal, 16. krog, ratiopharm Ulm - Cedevita Olimpija

15. odbojka: začetek končnice 1. DOL za moške

15. odbojka: začetek končnice 1. DOL za ženske

15. smučarski skoki: norveška turneja, ženske, Lillehammer

15.-16. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Veysonnaz

15.-18. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Kairo

15.-19. alpsko smučanje: svetovni pokal, zaključek sezone, moški in ženske, Soldeu

16. nogomet: kongres Fife s predsedniškimi volitvami, Kigali

16. nogomet: povratne tekme osmine finala evropske lige

16. nogomet: povratne tekme osmine finala konferenčne lige

16. smučarski skoki: norveška turneja, moški, Lillehammer

16.-18. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, kros, Craigleith

16.-19. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Holmenkollen

16.-19. futsal: evropsko prvenstvo, ženske, Debrecen

16.-19. reli: svetovno prvenstvo, Mehika

17. nogomet: žreb četrtfinala in polfinala lige prvakov, evropske lige in konferenčne lige, Nyon

17.-19. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Atene

17.-19. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Falun

18. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Milano - Sanremo

18. rokomet: liga prvakinj, prve tekme za uvrstitev v četrtfinale

18.-19. deskanje: svetovni pokal, paralelni slalom in ekipna tekma, moški in ženske, Berchtesgaden

18.-19. smučarski skoki: norveška turneja, moški, Vikersund

18.-28. curling: SP za ženske, Sandviken

19. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Savdske Arabije

19. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Slovenske Istre

19. smučarski skoki: tekmovanje Fis v poletih, ženske, Vikersund

20.-26. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Kataloniji

20.-26. umetnostno drsanje: svetovno prvenstvo, Saitama

20.-31. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Bhopal

21. košarka: evropski pokal, 17. krog, Brescia - Cedevita Olimpija

21. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Tallinn

21.-22. nogomet: prve četrtfinalne tekme v ligi prvakinj

22. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Brugge-De Panne

22. rokomet: liga prvakov, prve tekme za uvrstitev v četrtfinale

22.-26. karate: evropsko prvenstvo, Guadalajara

23. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Goriške in Vipavske doline

23. nogomet: začetek kvalifikacij za Euro 2024

23.-25. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 1. krog

23. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 1. krog: Kazahstan - Slovenija

24. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Saxo Bank

24. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Lahti

24.-26. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, slopestyle, Silvaplana

24.-26. judo: grand slam, Tbilisi

24.-26. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Pesaro

24.-26. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Lahti

25. rokomet: liga prvakinj, povratne tekme za uvrstitev v četrtfinale

25.-26. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Lahti

25.-27. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Lahti

25.-6. 4. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Larnaka

26. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Gent - Wevelgem

26. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Adrie Mobil

26. veslanje: dirka Cambridge - Oxford, London

26.-28. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 2. krog

26. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 2. krog: Slovenija - San Marino

26. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Portugalske

26. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, še brez prizorišča

28. košarka: evropski pokal, 18 krog, Cedevita Olimpija - Bourg

28.-29. košarka: konec rednega dela evropskega pokala

29. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Dwaars door Vlaanderen

29. rokomet: liga prvakov, povratne tekme za uvrstitev v četrtfinale

29.-30. nogomet: povratne četrtfinalne tekme v ligi prvakinj

31.-2. 4. judo: grand slam, Antalya

31.-2. 4. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Sofija

31.-2. 4. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Planica

APRIL:

1.-9. curling: SP za moške, Ottawa

2. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstralije

2. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Flandriji

2. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Argentine

3.-8. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Baskiji

4.-8. konjeništvo: svetovno prvenstvo v dresuri in preskakovanju ovir, Omaha

5. nogomet: kongres Uefe s predsedniškimi volitvami, Lizbona

6.-9. golf: masters, moški, Augusta

9. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Pariz-Roubaix

9. košarka: konec rednega dela sezone v ligi NBA

9. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, še brez prizorišča

10.-19. futsal: kvalifikacije za SP, dodatne kvalifikacije

11.-12. nogomet: prve tekme četrtfinala lige prvakov

11.-14. košarka: končnica, play-in turnir v ligi NBA

11.-16. gimnastika: evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, Antalya

11.-22. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Lima

12.-13. košarka: začetek končnice evropskega pokala

13. hokej: konec rednega dela sezone v ligi NHL

13. nogomet: prve tekme četrtfinala evropske lige

13. nogomet: prve tekme četrtfinala konferenčne lige

14. košarka: konec rednega dela evrolige

14.-15. tenis: pokal BJK, kvalifikacije za zaključni turnir, Slovenija - Romunija

14.-16. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Taškent

15. košarka: začetek končnice v ligi NBA

15. odbojka: začetek finala 1. DOL za moške

15. odbojka: začetek finala 1. DOL za ženske

15.-16. motociklizem: vzdržljivostna dirka 24 ur Le Mansa

15.-01.05. snooker: svetovno prvenstvo, Sheffield

16. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kitajske

16. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Amstel Gold

16. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Amerik

16. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Trentina

16.-17. gimnastika: mednarodni turnir MTM Narodni dom v ritmični gimnastiki, Ljubljana

17. hokej: začetek končnice v ligi NHL

17. hokej: svetovno prvenstvo divizije 1 skupine B, ženske, Slovenija - Poljska

17. košarka: konec rednega dela lige Aba

17.-23. hokej: svetovno prvenstvo divizije 1 skupine B, ženske, Suwon

17.-23. rokoborba: evropsko prvenstvo, Zagreb

18. hokej: svetovno prvenstvo divizije 1 skupine B, ženske, Kazahstan - Slovenija

18.-19. nogomet: povratne tekme četrtfinala lige prvakov

19. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Valonska puščica

19. odbojka: 2. tekma finala 1. DOL za moške

19. odbojka: 2. tekma finala 1. DOL za ženske

20. hokej: svetovno prvenstvo divizije 1 skupine B, ženske, Slovenija - Južna Koreja

20. nogomet: povratne tekme četrtfinala evropske lige

20. nogomet: povratne tekme četrtfinala konferenčne lige

20.-23. golf: prvenstvo Chevron, ženske, Teksas

20.-23. reli: svetovno prvenstvo, Hrvaška

21.-23. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Baku

21.-23. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Hachioji

22. hokej: svetovno prvenstvo divizije 1 skupine B, ženske, Italija - Slovenija

22. odbojka: 3. tekma finala 1. DOL za moške

22. odbojka: 3. tekma finala 1. DOL za ženske

22.-23. nogomet: prve polfinalne tekme v ligi prvakinj

23. hokej: svetovno prvenstvo divizije 1 skupine B, ženske, Velika Britanija - Slovenija

23. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Liege - Bastogne - Liege

25.-30. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Romandiji

25.-06.05. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Kairo

26. odbojka: morebitna 4. tekma finala 1. DOL za moške

26. odbojka: morebitna 4. tekma finala 1. DOL za ženske

26.-30. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2024

26. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2024, skupina 7, 5. krog, BiH - Slovenija

27. košarka: žreb skupinskega dela svetovnega prvenstva, Manila

27. atletika: diamantna liga, Shenzhen

28.-29. hokej: nabor lige NHL

28.-30. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, hitrost, Seul

29. odbojka: morebitna 5. tekma finala 1. DOL za moške

29. odbojka: morebitna 5. tekma finala 1. DOL za ženske

29. rokomet: liga prvakinj, prve tekme četrtfinala

29. speedway: SP, velika nagrada Hrvaške

29.-30. nogomet: povratne polfinalne tekme v ligi prvakinj

30. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Azerbajdžana

30. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije

30. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Portugalske

30. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2024, skupina 7, 6. krog, Slovenija - Kosovo

dviganje uteži: evropsko prvenstvo, Erevan

MAJ:

1. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Eschborn-Frankfurt

1.-14. boks: svetovno prvenstvo, Taškent

3. košarka: finale evropskega pokala

4.-15. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Baku

5.-7. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Valkenburg

5.-7. veslanje: svetovni pokal, Zagreb

6. atletika: diamantna liga, Šanghaj

6. rokomet: liga prvakinj, povratne tekme četrtfinala

6.-7. športno plezanje: svetovni pokal, hitrost, Indonezija

6.-28. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Italiji

7. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Miamija

7.-14. judo: svetovno prvenstvo, Doha

7. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Španije

9.-10. nogomet: prve tekme polfinala lige prvakov

10. rokomet: liga prvakov, prve tekme četrtfinala

11. nogomet: prve tekme polfinala evropske lige

11. nogomet: prve tekme polfinala konferenčne lige

11.-14. kajak kanu: svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Szeged

11.-14. reli: svetovno prvenstvo, Portugalska

12.-14. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Valkenburg

12.-28. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, Finska/Latvija

13. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, skupina B, Švica - Slovenija

13. speedway: SP, velika nagrada Poljske, Varšava

14. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, skupina B, Slovenija - Kanada

14. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Francije

16. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, skupina B, Slovenija - Norveška

16.-17. nogomet: povratne tekme polfinala lige prvakov

17. rokomet: liga prvakov, povratne tekme četrtfinala

17.-21. gimnastika: evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki, Baku

18. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, skupina B, Češka - Slovenija

18. nogomet: povratne tekme polfinala evropske lige

18. nogomet: povratne tekme polfinala konferenčne lige

18.-21. golf: prvenstvo PGA, moški, Rochester

19. atletika: diamantna liga, Doha

19. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, skupina B, Latvija - Slovenija

19.-21. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, hitrost, Salt Lake City

20. atletika: maraton Treh src, Radenci

20. nogomet: zadnji krog Prve lige Telemach 2022/23

20. nogomet: zadnji krog 2. SNL 2022/23

20.-28. namizni tenis: svetovno prvenstvo, Durban

20.-31. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Almaty

21. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Emilije Romanje

21. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, skupina B, Slovenija - Slovaška

21. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Gorenjske

21. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Francije

22. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, skupina B, Kazahstan - Slovenija

25. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, četrtfinale

25.-28. veslanje: evropsko prvenstvo, Bled

26.-28. kajak kanu: svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Poznanj

26.-04.06.taekwondo: svetovno prvenstvo, Baku

27. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, polfinale

27. nogomet: zadnji krog nemške lige v sezoni 2022/23

27. rokomet: zadnji krog 1. lige NLB, moški

28. atletika: diamantna liga, Rabat

28. avtomobilizem: 106. dirka 500 milj Indianapolisa

28. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Monaka

28. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, finale

28. nogomet: zadnji krog angleške lige v sezoni 2022/23

29.-12. 6 tenis: odprto prvenstvo Francije, Pariz

30.-2. 7. odbojka: liga narodov, ženske

31. nogomet: finale evropske lige, Budimpešta

košarka: evroliga, zaključni turnir četverice, Kaunas

nogomet: finale slovenskega pokala Pivovarna Union, moški

nogomet: finale slovenskega pokala, ženske

šport invalidov: paranamizni tenis, Slovenia open, Laško

JUNIJ:

1. košarka: začetek finala lige NBA

1.-4. reli: svetovno prvenstvo, Sardinija

1.-12. strelstvo: svetovni pokal z zračnim, malokalibrskim orožjem in trapu, Suhl

2. atletika: diamantna liga, Rim

2.-04. kajak kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Augsburg

2.-04. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Praga

3. nogomet: finale lige prvakinj, Eindhoven

3. rokomet: liga prvakinj, zaključni turnir, polfinale

3. speedway: SP, velika nagrada Češke

4. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije

4. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Latvije

4. nogomet: zadnji krog francoske lige v sezoni 2022/23

4. nogomet: zadnji krog italijanske lige v sezoni 2022/23

4. nogomet: zadnji krog španske lige v sezoni 2022/23

4. rokomet: liga prvakinj, zaključni turnir, finale

4.-11. kolesarstvo: svetovna serija, kriterij Dauphine

6.-11. odbojka: liga narodov, moški, 1. turnir, Nagoya

6.-11. odbojka: liga narodov, moški, 1. turnir, Ottawa

7. nogomet: finale konferenčne lige, Praga

8. hokej: finale lige NHL

9. atletika: diamantna liga, Pariz

9.-11. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, Lenzerheide

9.-11. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Lenzerheide

9.-11. kajak kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Praga

9.-11. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Brixen

10. nogomet: finale lige prvakov, Istanbul

10. speedway: SP, velika nagrada Nemčije

10.-11. avtomobilizem: vzdržljivostna dirka 24 ur Le Mansa

10.-11. kolesarstvo: maraton Franja, Ljubljana

10.-25. šport invalidov: svetovno prvenstvo gluhih v košarki, Heraklion

11. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Italije

11. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Nemčije

11.-18. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Švici

12.-26. šport invalidov: poletna specialna olimpijada, Berlin

14.-18. kolesarstvo: serija 2.Pro, dirka po Sloveniji

14.-18. nogomet: liga narodov, zaključni turnir, moški, Nizozemska

14.-18. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, težavnost, Innsbruck

15. atletika: diamantna liga, Oslo

15.-18. golf: odprto prvenstvo ZDA, moški, Los Angeles

15.-25. košarka: evropsko prvenstvo za ženske, Slovenija/Izrael

16.-17. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 3. krog

16.-18. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, Leogang

16.-18. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Leogang

16.-18. kajak kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Tacen

16.-18. veslanje: svetovni pokal, Varese

16. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 3. krog: Finska - Slovenija

17. rokomet: liga prvakov, zaključni turnir, polfinale

18. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kanade

18. hokej: morebitna 7. tekma finala lige NHL

18. košarka: morebitna 7. tekma finala lige NBA

18. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nemčije

18. rokomet: liga prvakov, zaključni turnir, finale

18.-19. gimnastika: Šalamunov memorial v športni gimnastiki, Maribor

19.-20. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 4. krog

19. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 4. krog: Slovenija - Danska

20. atletika: ekipno evropsko prvenstvo, Chorzow

20.-25. odbojka: liga narodov, moški, 2. turnir, Rotterdam

20.-25. odbojka: liga narodov, moški, 2. turnir, Orleans

21.-02.07. šport: evropske igre, Krakov

21.-02.07. boks: evropsko prvenstvo, Krakov

21.-02.07. strelstvo: evropsko prvenstvo z zračnim in malokalibrskim orožjem, Krakov

21.-02.07. športno plezanje: evropsko prvenstvo, Krakov

21.-02.07. taekwondo: evropsko prvenstvo, Krakov

21.-08.07. nogomet: evropsko prvenstvo do 21 let, Romunija/Gruzija

22.-25. golf: prvenstvo KPMG, ženske, Springfield

22.-25. reli: svetovno prvenstvo, Kenija

23.-25. judo: grand slam, Ulan Bator

23.-25. kolesarstvo: državno prvenstvo, še ni prizorišča

23.-2. 7. namizni tenis: evropsko prvenstvo, Krakov

24. speedway: SP, velika nagrada Poljske, Gorzow

25. gorsko kolesarstvo: evropsko prvenstvo v krosu

25. košarka: evropsko prvenstvo za ženske, finale

25. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Assena

25. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Sumbawe (Indonezija)

27. nogomet: začetek kvalifikacij za ligo prvakov

28.- 2. 7. kajak kanu: evropsko prvenstvo, slalom na divjih vodah, Krakov

30. atletika: diamantna liga, Lozana

30.-2. 7. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, Val di Sole

30.-2. 7. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Val di Sole

30.-2. 7. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, hitrost, Villars

JULIJ:

1. judo: ekipno evropsko prvenstvo, Krakov

1.-23. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Franciji

2. atletika: diamantna liga, Stockholm

2. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstrije

2. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Lomboka (Indonezija)

2. triatlon: evropsko prvenstvo, Hamburg

3.-16. tenis: Wimbledon, London

4.-9. odbojka: liga narodov, moški, 3. turnir, Anaheim

4.-9. odbojka: liga narodov, moški, 3. turnir, Pasay City

6.-9. golf: odprto prvenstvo ZDA, ženske, Pebble Beach

6.-17. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Lonato

7.-9. kolesarstvo: evropsko prvenstvo v disciplinah BMX, Besancon

7.-9. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, hitrost, Chamonix

7.-9. veslanje: svetovni pokal, Luzern

8.-17. šport invalidov: svetovno prvenstvo v paraatletiki, Pariz

9. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije

9. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kazahstana

14.-15. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Briancon

14.-30. plavanje: svetovno prvenstvo, Fukuoka

14.-30. vaterpolo: svetovno prvenstvo, moški in ženske, Fukuoka

15. speedway: SP, velika nagrada Švedske

16. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Češke

19.-23. odbojka: liga narodov, moški, zaključni turnir, še ni prizorišča

20.-20.08. nogomet: svetovno prvenstvo, ženske, Avstralija/Nova Zelandija

20.-03.08. nogomet: svetovno prvenstvo, ženske, skupinski del

20.-23. golf: odprto prvenstvo Velike Britanije, moški, Liverpool

20.-23. golf: prvenstvo Evian, ženske, Evian-les-Bains

20.-23. reli: svetovno prvenstvo, Estonija

21. atletika: diamantna liga, Monako

22.-30. sabljanje: svetovno prvenstvo, Milano

23. atletika: diamantna liga, London

23. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Madžarske

23. kolesarstvo: serija 1.2, velika nagrada Kranja

23. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Flandrije

23.-29. šport mladih: olimpijski festival evropske mladine, Maribor

25.-6. 8. strelstvo: evropsko prvenstvo v trapu Leobersdorf

28.-8. 8. šport mladih: univerzijada, Chengdu

29. kolesarstvo: svetovna serija, klasika San Sebastian

29.-4. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Poljski

30. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Belgije

nogomet: začetek jesenskega dela Prve lige Telemach

AVGUST:

1.-12. športno plezanje: svetovno prvenstvo, Bern

3.-6. reli: svetovno prvenstvo, Grčija

3.-6. golf: odprto prvenstvo Velike Britanije AIG, ženske, Tadworth

3.-9. kolesarstvo: svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu

3.-13. šport invalidov: svetovno prvenstvo v parakolesarstvu, Glasgow

4.-5. gorsko kolesarstvo: svetovno prvenstvo v spustu

5. nogomet: svetovno prvenstvo, ženske, začetek izločilnih bojev

5.-13. kolesarstvo: svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu

5.-13. kolesarstvo: svetovno prvenstvo v disciplinah BMX

6. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije

6. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Finske

9.-12. gorsko kolesarstvo: svetovno prvenstvo v krosu

10. nogomet: začetek kvalifikacij za evropsko in konferenčno ligo

12. nogomet: začetek angleške lige v sezoni 2023/24

12. nogomet: začetek francoske lige v sezoni 2023/24

12. nogomet: začetek španske lige v sezoni 2023/24

12. speedway: SP, velika nagrada Latvije

13. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Švedske

14.-3. 9. strelstvo: svetovno prvenstvo z zračnim, malokalibrskim orožjem in trapu, Baku

15.-3. 9. odbojka: evropsko prvenstvo za ženske, Belgija/Nemčija/Italija/Estonija

16. nogomet: evropski superpokal, še ni prizorišča

18. nogomet: začetek nemške lige v sezoni 2023/24

18.-27. hokej na travi: evropsko prvenstvo, moški in ženske, Mönchengladbach

19.-27. atletika: svetovno prvenstvo, Budimpešta

20. kolesarstvo: svetovna serija, klasika Hamburg

20. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstrije

20. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Nizozemske

20. nogomet: svetovno prvenstvo, ženske, finale

20. nogomet: začetek italijanske lige v sezoni 2023/24

23.-27. kajak kanu: svetovno prvenstvo, sprint na mirnih vodah, Duisburg

23.-27. gimnastika: svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, Valencia

23.-29. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Beneluksu

24.-27. biatlon: poletno svetovno prvenstvo, Brezno-Osrblie

25.-27. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, Vallnord Pal Arinsal

25.-27. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Vallnord Pal Arinsal

25.-10. 9. košarka: svetovno prvenstvo, moški Indonezija/Japonska/Filipini

26.-17. 9. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Španiji

27. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nizozemske

28.-10. 9. tenis: odprto prvenstvo ZDA, New York

28.-16. 9. odbojka: evropsko prvenstvo za moške, Italija/Bolgarija/Severna Makedonija/Izrael

29.-30. judo: testno tekmovanje pred OI v Parizu, Pariz

30.-1. 9. kajak kanu: svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Pariz

31. atletika: diamantna liga, Zürich

šport invalidov: evropsko prvenstvo v parastrelstvu, Rotterdam

SEPTEMBER:

1.-2. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Koper

1.-3. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, Loudenvielle

1.-3. kajak kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Seu d'Urgell

2. speedway: SP, velika nagrada Velike Britanije

3. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Italije

3. kolesarstvo: svetovna serija, klasika po Bretaniji

3. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katalonije

3. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Turčije

3.-10. veslanje: svetovno prvenstvo, Beograd

7.-9. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 5. krog

7. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 5. krog: Slovenija - Severna Irska

8. atletika: diamantna liga, Bruselj

8. kolesarstvo: svetovna serija, velika nagrada Quebeca

8.-19. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem, Rio de Janeiro

8.-28.10. ragbi: svetovno prvenstvo, Francija

10. kolesarstvo: svetovna serija, velika nagrada Montreala

10. košarka: svetovno prvenstvo, moški, finale

10. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada San Marina in Riminija

10. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 6. krog: San Marino - Slovenija

10.-12. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 6. krog

10.-17. namizni tenis: ekipno evropsko prvenstvo, Malmö

11.-17. tenis: turnir WTA, Portorož

11.-17. tenis: Davisov pokal, zaključni turnir, skupinski del, Malaga

15.-17. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, še ni prizorišča

15.-17. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, še ni prizorišča

16. speedway: SP, velika nagrada Danske

16.-17. atletika: diamantna liga, Eugene

16.-24. rokoborba: svetovno prvenstvo, Beograd

17. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Singapurja

17. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Vietnama

19.-20. nogomet: začetek skupinskega dela lige prvakov, sezona 2023/24

19.-24. kajak kanu: svetovno prvenstvo, slalom na divjih vodah, Lee Valley

20.-24. kolesarstvo: evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, Drenthe

21. nogomet: začetek skupinskega dela evropske lige, sezona 2023/24

21. nogomet: začetek skupinskega dela konferenčne lige, sezona 2023/24

22.-24. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, hitrost, Wujiang

22.-24. tenis: Laverjev pokal, Vancouver

23. praznik: dan slovenskega športa

24. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Japonske

24. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Bharata

28.-1. 10. reli: svetovno prvenstvo, Čile

29.-1. 10. golf Ryderjev pokal, Rim

29.-1. 10. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, Snowshoe

29.-1. 10. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Snowshoe

30. speedway: SP, velika nagrada Poljske, Torun

30.-8. 10. gimnastika: svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, Antwerpen

OKTOBER:

1. atletika: svetovno prvenstvo v polmaratonu, Riga

1. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Japonske

1. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN še brez prizorišča

1. dviganje uteži: svetovno prvenstvo, Rijad

5.-8. kajak kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Vaires-sur-Marie

6.-8. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v spustu, Mont-Sainte-Anne

6.-8. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal v krosu, Mont-Sainte-Anne

6.-15. odbojka na mivki: svetovno prvenstvo, Tlaxcala

7. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Lombardiji

8. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katarja

12.-14. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 7. krog

12.-14. triatlon: Ironman, Kailua-Kona

12.-17. kolesarstvo: svetovna serija, dirka okoli jezera Quangxi

14. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 7. krog: Slovenija - Finska

15. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Indonezije

15. motokros: svetovno prvenstvo MXGP, VN Velike Britanije

15.-17. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 8. krog

17. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 8. krog: Severna Irska - Slovenija

22. atletika: 27. ljubljanski maraton

22. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada ZDA

22. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstralije

22. motokros: pokal narodov, Francija

24.-29. karate: svetovno prvenstvo, Budimpešta

26.-29. pikado: evropsko prvenstvo, Dortmund

26.-29. reli: svetovno prvenstvo, Srednja Evropa

29. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Mehike

29. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Tajske

29.-5. 11. tenis: zaključni turnir WTA, Shenzhen

NOVEMBER:

3.-5. judo: evropsko prvenstvo, Montpellier

5. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Sao Paula

6.-12. tenis: pokal BJK, zaključni turnir

10.-12. judo: grand slam, Abu Dabi

12. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Malezije

12.-19. tenis: zaključni turnir ATP, Torino

16.-19. reli: svetovno prvenstvo, Japonska

16.-18. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog

17. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 9. krog: Danska - Slovenija

18. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Las Vegasa

19. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katarja

19.-21. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog

20. nogomet: kvalifikacije za Euro 2024, skupina H, 10. krog: Slovenija - Kazahstan

22.-26. tenis: Davisov pokal, zaključni turnir, izločilni boji, Malaga

26. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Abu Dabija

26. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Valencie

26.-3. 12. biatlon: svetovni pokal, Oestrersund

30.-17. 12. rokomet: svetovno prvenstvo, ženske, Danska/Norveška/Švedska

DECEMBER:

2. nogomet: žreb skupinskega dela evropskega prvenstva v Nemčiji

2.-3. judo: grand slam, Tokio

5.-10. plavanje: SP v kratkih bazenih, Bukarešta

5.-10. biatlon: svetovni pokal, Hochfilzen

12.-13. nogomet: konec skupinskega dela lige prvakov, sezona 2023/24

12.-17. biatlon: svetovni pokal, Lenzerheide

14. nogomet: konec skupinskega dela evropske lige, sezona 2023/24

14. nogomet: konec skupinskega dela konferenčne lige, sezona 2023/24

17. rokomet: svetovno prvenstvo, ženske, finale

18. nogomet: žreb izločilnih bojev lige prvakov ter evropske in konferenčne lige, sezona 2023/24

30. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Oberstdorf

smučarski skoki: silvestrska turneja, ženske, Beljak in Ljubno ob Savinji

pikado: svetovno prvenstvo, London