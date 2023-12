Priznanje Faca leta 2023 so prejeli:

december 2022: Izabela Škornik,

januar 2023: Luka Guglielmino,

februar 2023: Zala Anžin,

marec 2023: Simon Perme,

april 2023: Kaja Viher,

maj 2023: Aleks Žigon Tankosič,

junij 2023: Manu Miraj Medvedek Privošnik,

julij 2023: Zara Smrtnik,

avgust 2023: Julija Kotnik,

september 2023: Alexander Škof,

oktober 2023: Ali Ogrizek,

november 2023: Matic Štemberger.

Izbor Faca leta ni tekmovanje, na katerem zmaga najboljši

V Zavodu Časoris menijo, da si priznanje za svojo izjemnost zaslužijo številni otroci, zato so se že prvo leto odločili, da izbor Faca leta ne bo tekmovanje, na katerem na koncu zmaga najboljši. "Že omejitev izbora na dvanajst fac meseca komisiji povzroča nemalo preglavic," so zapisali.

In dodali: "Odrasli radi rečemo, za otroke gre. A v resnici se za otroke kot družba, kot skupnost, premalo zmenimo. V Časorisu jih poskušamo slišati in videti. To vsako leto počnemo tudi z iskanjem otrok, ki nas navdihujejo in navdušujejo. Kdo so otroci, ki v letu 2023 niso bili v navdih le vrstnikom, ampak tudi odraslim? Kdo so srčni, pozorni, iznajdljivi in ustvarjalni učenci in dijaki, ki so nam tudi letos, ko smo o otrocih pogosto poročali predvsem v povezavi z nasiljem, ali kot nazadnje, s poraznimi rezultati iz mednarodnih raziskav, nakazovali upanje v prihodnost? Med njimi so taki, ki so osvajali najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih, in taki, ki svoje izjemnosti na tekmovanjih ne morejo pokazati, saj tekmovanj za to, kar počnejo, ni."

Komisijo, ki izbira faco meseca, sicer sestavljajo predsednica ZPMS Darja Groznik, psihologinja Mateja Štirn iz ISA instituta, pisatelj Primož Suhodolčan, voditeljica prireditve Taja Zidanšek in odgovorna urednica Časorisa Sonja Merljak Zdovc.