Iztekajoče se leto so zaznamovale tudi številne športne, ferplej poteze, ki presegajo rezultatske dosežke. Izbrali smo nekaj dogodkov, s katerimi so športniki in športnice pokazali občutek za sočloveka. Nekateri imajo tudi močan slovenski pridih.

Začnimo pri gesti z olimpijskih iger v Pekingu, pri kateri sta glavno vlogo odigrali slovenska biatlonka Polona Klemenčič in fizioterapevtka Ula Hafner, ki sta v najčistejšem športnem duhu norveški reprezentanci pomagali do olimpijskega zlata.

Klemenčičeva je pred štartom mešane štafetne tekme opazila, da je Marte Olsbu Røiseland pred tekmo izgubila del merilne naprave svoje puške. Na to je opozorila Hafnerjevo, ta ga je odnesla Norvežanom, ki so ga kasneje svoji tekmovalki nastavili na preprogo. Na strelskem mestu je Røiselandova kar nekaj časa porabila za vnovično namestitev, a bila zgolj z enim popravkom najboljša. Norvežani so se na koncu tudi s slovensko pomočjo veselili naslova olimpijskih prvakov.

Slovenski dvojec si je v okviru prireditve Športnik leta Slovenije za nesebično pomoč prislužili nagrado za ferplej.

Zahvala trikratne olimpijske prvakinje Marte Olsbu Roeiseland:

Brittany Bowe je rojakinji Erin Jackson prepustila olimpijsko mesto na 500-metrski razdalji ... Foto: Reuters

Ostajamo pri olimpijskih igrah. Dober mesec pred začetkom tekmovanja petih krogov v Pekingu je iz ZDA prišla zgodba o velikem prijateljstvu, ki presega rezultatske dosežke.

Odkritje leta Erin Jackson je novembra lani postala prva temnopolta hitrostna drsalka z zmago v svetovnem pokalu. Na osmih tekmah svetovnega pokala je zmagala štirikrat in bila zanesljivo v vodstvu, a to še ni bilo dovolj, da bi si priborila olimpijsko vozovnico za 500-metrsko razdaljo. Američanke so se za olimpijske vstopnice – v Pekingu so imele zagotovljeni dve mesti za nastop na 500 metrov – namreč merile v nacionalnih kvalifikacijah.

Jacksonova se je med najpomembnejšo tekmo za OI spotaknila in izgubila preveč časa, da bi lahko ujela zmagovalko Brittany Bowe in na koncu drugo Kimi Goetz. Ostala je brez olimpijskega nastopa. A le za en dan. Zmagovalka internih kvalifikacij Brittany Bowe se je odpovedala nastopu na najkrajši razdalji in dobri prijateljici prepustila svoje mesto.

..., ta pa je postala olimpijska prvakinja. Foto: Guliverimage

"Nihče si priložnosti, da ekipi ZDA prinese kolajno na 500 metrov, ne zasluži bolj kot ona. Takoj po nesrečnem spodrsljaju sem si rekla, da ji, če lahko odločam sama, predajam svoje mesto. V mojem srcu ni bilo nikoli dvoma," je za NBC povedala Bowe.

Srčna poteza je Američankam prinesla olimpijsko zlato, Jacksonova je namreč v Pekingu prekinila nizozemsko prevlado in postala prvakinja. Tudi Brittany Bowe se je z OI vrnila s kolajno.

Takole je olimpijski prvak na 15 kilometrov Iivo Niskanen v cilju olimpijskih iger počakal na zadnjega tekmovalca Carlosa Andresa Quintano. Foto: Guliverimage

Zimske olimpijske igre v Pekingu 2022 so bile oder številnih potez mednarodnega športnega duha. Avtor ene od teh je finski smučarski tekač Iivo Niskanen. Na 15-kilometrski razdalji je s časom slabih 38 minut postal olimpijski prvak. Po prihodu v cilj je nato še dobro uro stal ob ciljni črti in čakal.

Čakal je, da v cilj priteče zadnji tekmovalec na olimpijski progi in na ta način izkazal spoštovanje kolumbijskemu predstavniku Carlosu Andresu Quintani.

"Vsi športniki se morajo med seboj spoštovati. Vsi so trdo delali, da so tukaj. Na olimpijskih igrah moraš pokazati spoštovanje do držav, ki nimajo veliko proračuna, ki bi jim omogočal najboljše rezultate," je ob tem dejal finski šampion.

Foto: Reuters

Na kongresu Evropskega ferplej gibanja v Rimu so s posebno nagrado za izraz poštenosti in ekipnega duha nagradili danskega kolesarja Jonasa Vingegaarda. Zmagovalec letošnje dirke vseh dirk Toura je podeljevalce prepričal s potezo na 18. etapi Dirke po Franciji, pred katero je imel Tadej Pogačar zadnjo priložnost v Pirenejih, da stre vodilnega Vingegaarda.

Tekmeca sta v etapi zrežirala spektakularno predstavo. Slovenski šampion je poskušal z napadi tako pri vzponih kakor tudi spustih ter v enem od ovinkov zašel v težave. V zavoju je na pesku padel, česar pa "rumeni" Danec za povečanje prednosti ni izkoristil. Slovenca je počakal in si kar med vožnjo prislužil njegov stisk roke, pozneje pa še priznanje za svoje dejanje.

😱 Jonas Vingegaard with a huge save

💥 Tadej Pogacar goes down

🤝 The yellow jersey waits for his rival to catch up and they shake hands



There really is 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 else like the Tour de France 💛#TDF2022 | @discoveryplusUK pic.twitter.com/uavPNO9U7v — Eurosport (@eurosport) July 21, 2022

Absolute fair play. That’s what I bloody love to see. The yellow jersey of Vingegaard waits for Pogačar after he hits the deck. They both shake hands. pic.twitter.com/69KkLHvSn5 — Robyn (will use caps) (@robynjournalist) July 21, 2022

Romain Bardet je prejel priznanje za pomoč Julianu Alaphilippu. Foto: Guliverimage

Pred začetkom Dirke po Italiji so nagrado za ferplej podelili še enemu kolesarju, Romainu Bardetu. Kolesar DSM si je nagrado Mednarodnega komiteja za ferplej prislužil z aprilsko gesto na četrtem spomeniku sezone, na Dirki Liege–Bastogne–Liege.

Dirko je 60 kilometrov pred ciljem zaznamoval množični padec, med katerim jo je najhuje skupil dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe, ki je padel v jarek in trčil v drevo. Ob pnevmotoraksu si je zlomil lopatico in dve rebri. Bardet, ki je bil prav tako udeležen v padec, je pozabil na zagrizeno tekmovalnost in poškodovanemu rojaku prvi priskočil na pomoč ter ob njem počakal do prihoda zdravstvenega osebja.

"Bila je prava nočna mora. Tom Pidcock in še en kolesar moštva TotalEnergies sta padla desno pred menoj in čeznju sem padel tudi sam, ampak sem bil v redu. Ko pa sem se ozrl okoli, sem videl, da morda kakšnih pet, šest metrov nižje leži Julian. Cesta je bila popolnoma blokirana, veliko kolesarjev je bilo v težavah, nihče ga ni zares opazil. Bilo je grdo. Nujno je potreboval pomoč, ni se mogel premikati, ni mogel dihati," je takoj po dirki pripovedoval Francoz.

"Bardetovo zgledno človeško dejanje je vredno priznanja," so med drugim zapisali pri Mednarodnem komiteju za ferplej.

Terrifying crash at Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe suffering broken ribs and a collapsed lung.



Romain Bardet, from a different team, showing true sportsmanship to climb down and help, check on him pic.twitter.com/c3ylBAGZIq — James Dart (@James_Dart) April 24, 2022

Nahuel Carabana je za lepo potezo poskrbel na evropskem atletskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Že med dopoldanskim dogajanjem na evropskem prvenstvu v atletiki, ko se še ni odločalo o kolajnah, se je pod izjemno športno potezo podpisal Andorec Nahuel Carabaña.

Atleti so se v teku na 3000 metrov z zaprekami borili za vstopnice za finale. Na progi so bili dobrih pet minut in pol, ko je vodilni Axel Vang Christensen ob skoku prek zapreke padel in obležal. Carabaña se je ob pogledu na nesrečnega Danca ustavil in mu pomagal. Tekmeca, ki ni mogel vstati, je prijel in ga z notranjega dela steze premaknil na zunanji, kjer ga je nato oskrbelo zdravstveno osebje.

The kind of sporting spirit we love to see ❤️



Credit 📷 @EuroAthletics | #Munich2022 | #BackToTheRoofs



Follow the European Athletics Championships live on All Athletics. pic.twitter.com/MoFH2Q6ZUm — The Olympic Games (@Olympics) August 16, 2022

22-letni Andorec je nato tekel naprej, v cilj prišel kot zadnji, brez finalne vstopnice, a z zadoščenjem, da je naredil dobro delo. Zanj je bil nagrajen z bučnim aplavzom s tribun in priznanjem Evropskega ferplej gibanja.

This is why we love sport 😍



Such amazing sportsmanship from Andorra's Nahuel Carabana who sacrifices his race in order to help Axel Vang Christensen.



The Dane fell at the steeplechase hurdle and had to be stretchered off.



📸 @James_Athletics #Munich2022 pic.twitter.com/jA3FAEcz4V — AW (@AthleticsWeekly) August 16, 2022

Tega je prejel kar na prizorišču evropskega prvenstva, ob sklepni slovesnosti mu ga je predal predsednik gibanja Jenő Kamuti. "Takšna dejanja se človeka vedno zlahka dotaknejo. Ni naključje, da je münchensko občinstvo očarala človečnost Nahuela Carabaña. Andorskega tekača smo predlagali za svetovno nagrado za ferplej," je ob tem dejal Kamuti, nagrajenec pa: "Nisem junak, preprosto se mi je zdelo, da moram pomagati. Lahko bi bil huje poškodovan."

Svetovna atletska nagrada za ferplej je pripadla Američanki Katie Nageotte, ki je stopila v bran britanski tekmici Holly Bradshaw. Foto: Guliverimage

Za avtorico najodmevnejše ferplej poteze atletskega svetovnega prvenstva v Oregonu so izbrali svetovno prvakinjo v skoku ob palici Katie Nageotte. Američanka je stopila v bran britanski tekmici Holly Bradshaw.

Britanka se je med kvalifikacijskim ogrevanjem na svetovnem prvenstvu po tem, ko se ji je zlomila palica, poškodovala. Odstopila je od nadaljnjih bojev in mesto prepustila drugi tekmovalki. Njen odstop so na družbenem omrežju pospremile številne kritike, postala je tarča posmeha. Naposlušala se je opazk o tem, da je debela, pa tudi o tem, da je strahopetna, saj da padec ni bil hud ...

Takoj po padcu jo je najprej tolažila Nageottejeva, ki se je pozneje na družbenem omrežju Twitter odzvala še na številne (anonimne) kritike, uperjene proti Britanki. "Razlog, da sem se odzvala na negativne komentarje na spletu, je predvsem ta, da je Holly ena najbolj močnih in trdnih športnic, kar sem jih kdaj srečala. Umakniti se s tekmovanja, še posebej s svetovnega prvenstva, ni lahko, tega nihče ne bi naredil kar tako," je vse skupaj za uradno spletni stran svetovne atletske zveze komentirala Nageotte.

Katie Nageotte and Holly Bradshaw have been named winners of the International Fair Play Committee’s (CIFP) Fair Play Award as part of the World Athletics Awards 2022. pic.twitter.com/bSzwTXHxBK — Justin Lagat🇰🇪 (@LagatJustin) December 2, 2022

Mednarodni odbor za ferplej je v okviru podelitve Svetovnih atletskih nagrad 2022 Nageottovi in Bradshawovi podelil nagrado za ferplej.

Najstnik Aleks Švelc (tretji z desne) je prejel nagrado Fair Play Flame Award za športnice in športnike do 18 let, ki jo podeljuje Evropsko ferplej gibanje. Foto: Facebook Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play

Poštenost je pokazal tudi mladi Slovenec Aleks Švelc iz Društva borilnih veščin Ippon Sevnica in si zanj prislužil nagrado Fair Play Flame Award za športnice in športnike do 18 let Evropskega ferplej gibanja.

Nagrada je namenjena ekipi, klubu ali posamezniku za njihov pozitivni prispevek družbi ali okolju zaradi ferpleja na tekmovanjih, pomoči sošolcem ali starejšim ali pomoči potrebnim ter prispevku k ohranjanju naprave.

"Aleks je na tekmovanju slovenskega pokala v ju-jitsuju za kadete in mladince v Sevnici 7. maja poskrbel za plemenito dejanje. Na tekmovanju v športnih borbah je nasprotniku spodrsnilo, tako da je padel. Takrat 14-letni Aleks prednosti za pridobitev pomembne točke v finalni borbi z nadaljevanjem akcije ni izkoristil, pač pa je tekmecu ponudil roko, da je vstal in sta lahko nadaljevala borbo z enakimi izhodišči," so zapisali pri Olimpijskemu komiteju Slovenije.

Na koncu je Aleks borbo izgubil in osvojil srebrno odličje, a vredno zlatega ferplej leska.