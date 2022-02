Norveška biatlonka Marte Olsbu Roeiseland je lahko iz srca hvaležna slovenski fizioterapevtki, pa tudi slovenski tekmovalki Poloni Klemenčič. Roeiselandova je namreč pred prihodom na start sobotne tekme izgubila pomemben del opreme, brez katerega bi lahko že na prvem obisku strelišča izpadla iz boja za najvišja mesta. Z njene puške je odpadel del diopterja, nadvse pomembne merilne naprave, a Norvežanka tega ni opazila.

Slovenki rešili Norveško

Opazila pa je Polona Klemenčič. V najčistejšem športnem duhu je slovenska tekmovalka na odpadli del opreme opozorila fizioterapevtko Ulo Hafner, ta pa je takoj stopila v akcijo. Na težavo je opozorila norveško ekipo, ti so hitro obvestili Roeiselandovo, ki pa nato ob hitrem preverjanju opreme sprva ni opazila, da ji kaj manjka. "Naš fizioterapevt Ragnar mi je dejal, da je nekdo opazil, da mi je nekaj odpadlo. Preverila sem puško, imela sem dva magazina in šest dodatnih nabojev, izgledalo je vse OK," je povedala za NRK.

True @Olympics and #StrongerTogether spirit:@TeamSlovenia physio Ula Hafner 🇸🇮 found a piece of Roeiseland's diopter that had fallen off her rifle before the Mixed Relay start. She gave it to the @idrett 🇳🇴 coaches and "helped" Team Norway to their 🥇#biathlon l #beijing2022 pic.twitter.com/ggqANrpLS4 — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 6, 2022

Šlo je na tesno

Ampak v prvem krogu so Norvežani ugotovili, da je izgubila del diopterja, brez katerega ne bi mogla streljati, a težava je bila, da nihče ni vedel, kje je manjkajoči del. Nihče, razen Ule Hafner, ki je nanj naletela v snegu med vračanjem na svoje mesto ob progi. "V snegu sem videla nekaj črnega, to izkopala in odnesla norveškemu podpornemu osebju. Dobili so ga kakšno minuti in pol po startu tekme," je Hafnerjeva povedala norveškemu časniku.

Norvežani so nato poskrbeli, da je odpadli košček opreme Roeiselandovo pričakal na njenem strelskem mestu in norveška četverica Roeiseland, Tiril Eckhoff ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe se je lahko veselila zmage.

Slovenski ekipi niti približno ni šlo tako dobro, Polona Klemenčič je kot prva na progi predala enajsto mesto sestrični Živi, to pa so nato najboljše štafete prehitele za krog in Miha Dovžan ter Jakov Fak sploh nista dobila priložnosti tekmovati.

