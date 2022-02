Norvežanom po sprintu naslov v mešanih štafetah, Slovenija v ozadju

Norveški biatlonci Marte Olsbu Poeiseland, Tiril Eckhoff ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe so novi olimpijski prvaki v mešanih štafetah. V sprintu napete tekme so bili drugi branilci naslova Francozi in tretji reprezentanti Ruskega olimpijskega komiteja.

Slovenska vrsta je pokazala tekmo za pozabo. Polona Klemenčič je bila sicer zelo dobra v smučini. Na strelišču je v izredno težkih razmerah stoje s tremi naboji popravila tri zgrešene strele, nato pa v zadnjem krogu prehitela tri tekmice in predala kot 11.

Njena mlajša sestrična 21-letna Živa pa se ob olimpijskem debiju na strelišču ni znašla. Takoj je trikrat zavila v kazenski krog, zdrsnila na 20. mesto, nato stoje popravljala še enkrat in tekmeci so jo ujeli za krog. Na počasnem snegu, ki je posledica nizkih temperatur in nizke vlage, tekmicam ni bila dorasla.

Miha Dovžan in Jakov Fak tekme zato sploh nista začela in Slovenija je zasedla zelo skromno zadnje 20. mesto. Vnaprej je bilo jasno, da bo Slovenija vesela, če bo štafeta prišla do cilja.

Prva od enajstih biatlonskih olimpijskih tekem na igrah je potrdila vse napovedi o nepredvidljivem močnem vetru na strelišču, ki lahko dodobra kroji razplet. Z dobršno mero športne sreče so se na koncu veselili Norvežani.

Prvi biatlonec sveta Boe je v zadnjem krogu ujel Francoza Quentina Fillona Mailleta in Rusa Edvarda Latipova ter v dramatičnem sprintu Norveški pritekel zlato, drugo po letu 2014, ko je ta disciplina postala del programa iger.

Norvežani so šli v tekmo s postavo, ki se jo ustrašijo vsi tekmeci, a ženski del ni izpolnil načrtov. Italijanka Dorothea Wierer se je na borila s Francozinjo Julio Simon za prvo mesto, Eckhoffova je bila po treh kazenskih krogih Norveške šele peta.

Vodstvo je v tretji predaji krepko prevzel Francoz Emilien Jacquelin, ki je imel že pol minute prednosti pred tekmeci, Norveška je zaostajala 50 sekund. Na streljanju stoje pa je moral Francoz dvakrat v kazenski krog in vodstvo je prevzel Rus Aleksander Loginov, v boju za kolajne pa so ostali Švedi, Francozi, Italijani in Američani, Norvežani so zaostajali 24 sekund.

Do konca je Rus Edvard Latipov popravljal dva strela, Francoz je bil 100-odstoten, Boe pa je porabil en rezervni naboj. Rus in Francoz sta šla s strelišča praktično skupaj, Norvežan je zaostajal devet sekund, a vodilna v zadnjem krogu hitro ujel, zato je odločal sprint. Najboljši so bili svetovni prvaki s Pokljuke 2021, ki so imeli devet desetink naskoka pred Francozi.

Biatlonski program bodo v ponedeljek nadaljevale tekmovalke s posamično tekmo.

Biatlon, mešana štafeta, 4x6 km:

ZLATO: Norveška

SREBRO: Francija

BRON: Ruski olimpijski komite