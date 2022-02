Kitajci so v Pekingu razgrabili maskote olimpijskih iger. Vrste pred trgovinami so bile nepopisne. Najbolj nor na olimpijske spominke je Zhang Wenquan, ki je zanje v 22 letih zapravil okoli 70 tisoč evrov. Ima tudi maskoto Sarajeva 1994, Vučkota.

Foto: Reuters Med kritikami izbora Pekinga za gostitelja zimskih olimpijskih iger je bilo tudi dejstvo, da Kitajska pač ni zimskošportni narod. Koga bodo igre tam sploh zanimale, so govorili. A očitno so jih Kitajci vzeli za svoje. Zaradi pandemije tribune sicer ne smejo biti polne, so pa ponoreli od navdušenja nad olimpijskimi spominki. Pred trgovinami so bile dolge vrste. In to kljub temperaturam pod ničlo. Najbolj zaželene so maskote iger, še posebej panda po imenu Bing Dwen Dwen, ledeni otrok. So pa številni ostali razočarani. Maskote so že v soboto razprodali. Zaradi kitajskega lunarnega novega leta je bila proizvodnja v zadnjih dneh ustavljena, tako bodo nove v trgovine prišle šele v sredo.

Za olimpijske spominke zapravil okoli 70 tisoč evrov

Zhang Wenquan Foto: Reuters Največji kitajski navdušenec nad olimpijskimi igrami oziroma olimpijskimi spominki je Zhang Wenquan. V zadnjih 22 letih je zbral več kot pet tisoč različnih olimpijskih maskot, hokejskih ploščkov, znamk, kovancev in drugih spominkov. Ne manjka niti Vučko (poglejte v videu), maskota zimskih olimpijskih iger 1984 v Sarajevu. Kupoval jih je tudi od drugih zbirateljev. Zanje je porabil okoli pol milijona juanov oziroma okoli 70 tisoč evrov.

"Ves svoj denar sem vložil v zbirko. Včasih si ga tudi izposodim. Če jih ne bi kupoval, bi izginili. Včasih sem prav pod pritiskom," pove 35-letni Wenquan, ki je leta 2008 na poletnih igrah v Pekingu sodeloval tudi sam. Tiskal in razdeljeval je rezultate. Njegova akreditacija je seveda danes del njegove zbirke. Njegovo malo pekinško stanovanje je do zadnjega kotička zapolnjeno z olimpijskimi spominki. Seveda ima tudi že najnovejše, povezane z domačimi olimpijskimi igrami v Pekingu.

Maskota iger v Pekingu Bing Dwen Dwen, kar pomeni ledeni otrok. Foto: Reuters