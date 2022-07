Častitljiva poteza junaka Vingegaarda, o kateri se veliko govori

Kakšen dan na Dirki po Franciji. Ljubitelji kolesarstva so lahko vnovič spremljali veliki spektakel. Tadej Pogačar je dal še enkrat vse od sebe in poizkušal z napadi. Tvegal je na vzponih, tvegal pri spustih. Ob tem je celo padel, a vstal in se boril naprej. Osrednji junak dneva Jonas Vingegaard ga je takrat športno počakal, nato pa se ga je otresel na zaključnem vzponu na Hautacam. A Danec kljub visoki prednosti 3:26 še ne želi govoriti o končni zmagi. "Čez dva dneva se bomo o tem pogovarjali," je dejal Vingegaard.

Slovenski šampion Tadej Pogačar je še enkrat več pokazal, kako nepopustljiv borec je. Naredil je tisto, kar je napovedal. Na drugem vzponu na Col de Spandelles je začel z napadi. Štirikrat je poizkusil, rumeni Jonas Vingegaard pa mu je vselej sledil.

Tvegal je tudi pri spustu. Zaradi neizprosne vožnje z gorskega cilja je imel prvi težave Vingegaard, ki se je vendarle rešil pred padcem. Nekaj trenutkov kasneje pa si je Pogi drugače predstavljal, kako bo speljal levi ovinek. Z visoko hitrostjo je priletel vanj, odneslo ga je na pesek, nakar je sledil padec.

"V obe smeri vlada veliko spoštovanje"

Jonas bi se lahko odpeljal naprej, vendar se je odločil za častivredno potezo. Počakal je osrednjega tekmeca in skupaj sta nato nadaljevala pot proti vznožju zaključnega vzpona na Hautacam. "Mislim, da je zgrešil ovinek in zapeljal v pesek. Padel je. Počakal sem ga," je o dogodku povedal Vingegaard, o njegovi častitljivi potezi pa govori ves kolesarski svet.

O tem se je v pogovoru za RTVSlo spregovoril tudi športni direktor pri UAE Emirates Andrej Hauptman: "Zagotovo je padec vplival. Ko sem prišel do Tadeja, ni rekel, da se slabše počuti. Rekel je, da si želi zmagati etapo. Ker smo bili kar nekaj zadaj, nas Tadej ni slišal. Ni vedel, kakšen je zaostanek, ker si je želel zmagati etapo."

In kaj je o padcu in potezi Jonasa dejal za nacionalno televizijo slovenski kolesarski junak? "V obe smeri vlada veliko spoštovanje. Ko sem padel, me je počakal. Mislim, da je imel v mislih tudi dva sotekmovalca, ki sta prihajala od zadaj. Ni imel interesa napadati, ko sem bil na tleh. Mislim, da bi v vsakem primeru počakal moštvena kolega."

Za konec je prišel še zaključni vzpon na Hautacam, na katerem so imeli popoln nadzor pri ekipi Jumbo-Visme. Najprej je Sepp Kuss priključil do ubežnika Wouta van Aerta, ki je bežal praktično od začetka etape. Kljub vsemu mu je uspelo dobiti ekstra moč, kar je čudilo marsikoga, in pomagal Vingegaardu, da se je otresel Pogija. "Neverjetno, kako se je Wout otresel Pogačarja. Vsi v ekipi so bili izjemni. Brez njih mi ne bi uspelo," je bil na vrhu vesel Vingegaard.

Utrujeni Jonas Vingegaard ... Foto: Reuters

Nato se je Danec odpeljal naprej proti drugi zmagi, ki mu bo skoraj zagotovo prinesla tudi končno slavo in bo po Bjarneju Riisu kot drugi danski kolesar osvojil Tour de France. Zdaj ima v skupnem seštevku 3:26 prednosti pred Pogačarjem.

"Neverjetno je. Zjutraj sem rekel ženi in hčerki, da želim zmagati zanju. Uspelo mi je. Ponosen sem, da mi je to uspelo za moji dekleti doma. Vesel sem bil, da se je končno končalo. Izjemno naporno je bilo. Zelo sem vesel, da sem zmagal etapo. Zdaj sta še dva dneva, preden gremo v Parizu. Osredotočeni moramo biti. Dan za dnem moramo iti," je po prihodu v cilj govoril Jonas, ki pa še ne pogleduje proti končni slavi: "Ne želim o tem govoriti. Jutri in v soboto sta še dva dneva. Dajmo o tem govoriti takrat."

💛 An exhausted Yellow Jersey but a victorious Yellow Jersey atop the Hautacam! And an always graceful @TamauPogi!



💛 Un Maillot Jaune épuisé, mais un Maillot Jaune triomphant aujourd'hui à Hautacam ! Et un @TamauPogi toujours aussi fair-play !#TDF2022 pic.twitter.com/6kwOCe7rE3 — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

Pogačar dal vse od sebe: Jonas je bil res močan

"Stresna etapa je bila. Vse smo poizkušali. Nič si ne moremo očitati. Jonas je bil spet odličen. Močnejši je bil. Vse čestitke ekipi Jumbo-Visme za izpeljano etapo. Zadovoljni smo z drugim mestom, glede nato, da smo naredili vse, kar smo lahko," je še v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Hauptman, Pogačar pa dodal: "Dal sem vse od sebe na zadnji klanec, Jonas je bil res močan danes. Čestitke njemu in celotni ekipi. Res so imeli spet dobro taktično postavljeno ekipo. Kot celota so zelo močni. Ko je Van Aert pospešil, me je spravil preveč v rdeče polje. S svojim tempom sem poizkušal priti nazaj. Ni šlo, a sem dal vse od sebe."

... in utrujeni Tadej Pogačar. Foto: Reuters

V petek bo na Dirki po Franciji na sporedu ravninska etapa, nakar bo v soboto prišel na vrsto še zadnji možni dan, ko bi se lahko karkoli v skupnem seštevku spremenilo. Kolesarje bo čakal 40,7 kilometra dolg posamični kronometer. A je videti zaostanek Tadeja Pogačarja tri minute in 26 sekund prevelik, da bi se zgodil morebitni preobrat in bi slovenski kolesar tretjič zapored prišel do osrednje slave na Touru.

Leta 2020 mu je uspelo zrežirati epsko vožnjo, vendar je pred takrat odločilnim kronometrom za Primožem Rogličem zaostajal 57 sekund, na koncu pa slavil zmago z 59 sekundami prednosti.