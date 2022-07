Slastni spremljevalci najpomembnejše kolesarske dirke na svetu

Slovenskim ljubiteljem športa nikoli ni dolgčas. Komaj se konča navijaška sezona zimskih športov, kjer številni slovenski športniki iz leta v leto dosegajo zavidljive rezultate, že so tu poletni športi, med katerimi zagotovo izstopa kolesarjenje. Slovenska kolesarska asa polnita naslovnice medijev, medtem ko navijači komaj čakajo na ogled naslednje etape, pa naj bo to na delovnem mestu, na plaži, v gorah ali pa kar v Franciji. Navijaški duh Slovencev je v času najpomembnejše kolesarske dirke poenoten.

V znamenju slovenskih navijačev

Tudi majhen narod je lahko še kako številčen, ko gre za spodbujanje svojih adutov na dirki v tujini. To so v teh dneh dokazali številni slovenski navijači, ki so se zbrali ob progi najpomembnejše kolesarske dirke, ki se je iz leta v leto udeležuje več Slovencev.

Ogled takšnih športnih spektaklov v družbi tolikšne množice sonarodnjakov, plapolanju slovenske trobojnice in številnih napisov spodbude tako na poti kot ob njej je doživetje, ki ostane v spominu vse življenje. Zato ni presenetljivo, da je Francija v času najpomembnejše kolesarske dirke vse bolj priljubljena destinacija za krajši ali daljši dopust. Če se nekateri odpravljajo samo na ogled posameznih etap, pa drugi v Franciji dopustujejo dlje in se tudi sami preizkušajo na kolesarskih vzponih, ki so del največjega kolesarskega spektakla.

Slastni spremljevalci dirke

Morda vas ogled kolesarske dirke premami, da se tudi sami odpravite na turo ali dve. Kaj pravite na kolesarski izlet, ki vas bo vodil po poteh zgodovinske železnice, kjer se boste popolnoma naužili morskega zraka in od blizu spoznali bogato zgodovino Istre? Kolesarska pot Porečanka poteka po poti nekdanje železnice, ki je povezovala Trst s Porečem. Med kolesarjenjem boste lahko spoznali lepote in kulturno dediščino obmorskih krajev kar treh držav – Italije, Slovenije in Hrvaške.

Foto: Shutterstock

Prednost Porečanke je njena razmeroma preprosta konfiguracija, prav zato je primerna tudi za malo manj izkušene kolesarje in družine z mlajšimi otroki. Prav za zadnje je priporočljiv krajši izlet po slovenskem delu Porečanke. Parkirajte v Kopru (Žusterna), kjer boste lahko v miru z avtomobila raztovorili kolesa in drugo opremo. Pot nadaljujte prek Izole, Strunjana, mimo Lucije in vse do Sečoveljskih solin.

Če vas na poti zgrabi lakota, pa si privoščite zdrav prigrizek Čips Chio Lentil iz leče. Razveselili se ga bodo tudi otroci.