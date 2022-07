Čestital napačnemu Tadeju Pogačarju. "Dobrodošel v klub zamenjanih identitet."

"Vesel sem, da sem korak bližje odru za zmagovalce. Ta Tour je surov, kapo dol Jonasu in Tadeju Pogačarju, fanta letita," je na Twitterju včeraj zapisal Britanec Geraint Thomas, trenutno tretji v skupnem seštevku letošnje Dirke po Franciji. A v zapis se mu je prikradla napaka, označil je namreč naslov @tadejpogacar, ki pa ne pripada slovenskemu kolesarskemu zvezdniku – ta uporablja "handle" @tamaupogi –, temveč njegovemu soimenjaku, mlajšemu uporabniku, ki s kolesarstvom očitno nima nič.

Happy to take another step closer to the podium today. This Tour is savage. Chapeau Jonas & @tadejpogacar you boys are flying 🎩 #TDF2022 pic.twitter.com/ihnwZnkkTZ — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) July 20, 2022

Na portalu CyclingTips so malce raziskali Twitter profil "napačnega" Tadeja Pogačarja, ugotovili, da fant ne tvita prav pogosto, da sovraži rasizem in ljubi računalniške igre ter sledi tudi nekaj zvezdnicam iz filmov za odrasle, kolesarstvo pa ga očitno ne zanima kaj prida. A tovrstne napake so na družbenih omrežjih precej pogoste.

Tadej Pogačar ni edini Slovenec s tem imenom, obstajajo najmanj trije, ni jih pa več kot pet. Po podatkih statističnega urada RS v Sloveniji priimek Pogačar nosi 913 prebivalk in prebivalcev (to je 195. najpogostejši priimek pri nas), ime Tadej pa ima 5.148 ljudi (55. najpogostejše moško ime), največ v osrednjeslovenski regiji (1.126). A le en Tadej Pogačar je najboljši kolesar na svetu.

A warm welcome to @TadejPogacar to the misidentification club. We meet on Thursdays to eat pretzels and cry. — Geraint Thomas (@geraintthomas) July 20, 2022

Tudi Geraint Thomas ima Twitter "dvojnika", Gerainta Thomasa, prav tako Valižana, predavatelja o vizualnih učinkih, ki pa je že navajen zamenjav s kolesarskim zvezdnikom. Tudi duhovit je "napačni" Geraint Thomas. "Napačnemu" Tadeju Pogačarju je že izrekel dobrodošlico. "Dobrodošel v klubu zamenjanih identitet. Sestajamo se ob četrtkih, jemo prestice in jočemo," je zapisal predavatelj Thomas.

