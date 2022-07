Pogačar po pretresih do nove etapne zmage, a Danec si ne pusti sleči rumene majice #video

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki ima zdaj na voljo samo še tri pomočnike, saj sta Marc Soler in Rafal Majka zaradi časovne zapore oz. poškodbe morala zapustiti dirko, je imel tokrat odlično pomoč sotekmovalcev pri ekipi UAE Emirates.

Pogačar se je takole veselil tretje etapne zmage na letošnjem Touru. Foto: Reuters

Mikel Bjerg in Brandon McNulty sta opravila odlično delo. Najprej je na dveh kategoriziranih vzponih vlekel Danec Bjerg, na drugih dveh, vključno z zaključnim vzponom na letališče Peyragudes, kjer so leta 1997 snemali film o Jamesu Bondu, pa je to delo prevzel McNulty. Američan je namreč poskrbel, da je Vingegaard na zaključnem vzponu ostal brez pomočnikov, toda Pogačar ni več poskusil z napadi. Kot je po etapi za TV Slovenija povedal športni direktor ekipe UAE Andrej Hauptman, so se na koncu osredotočili zgolj na etapno zmago.

Danec ostaja trd oreh. Foto: Reuters

Vingegaard je v zadnjih 300 metrih celo prvi napadel, a ga je Pogačar prehitel in slavil svojo deveto etapno zmago na Touru. Z zmago, ki prinaša deset odbitnih sekund (Vingegaard jih je prejel šest), je Pogačar, ki je danes povečal prednost v razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja, zaostanek pred zadnjimi štirimi etapami zmanjšal na dve minuti in 18 sekund.

Kako so se odrezali ostali slovenski kolesarji? Jan Tratnik je z zaostankom več kot 25 minut osvojil 78. mesto, Matej Mohorič (oba Bahrain-Victorious) je bil 124., Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) pa mesto pred njim.

Jutri je na Touru na sporedu še ena pirenejska etapa.

Potek 17. etape Dirke po Franciji:



Foto: zajem zaslona

Cilj! Pogačar pospešuje proti cilju in je prvi prevozil ciljno črto! To je njegova tretja zmaga na tem Touru, a v skupni razvrstitvi ostaja na 2. mestu, za Jonasom Vingegaardom. Zaradi desetih odbitnih sekund za Dancem zdaj zaostaja 2:18 minute.

Foto: Reuters

Tretji je ciljno črto prečkal danes izjemni Brandon McNulty (+0:32). Četrti je v cilj pripeljal Geraint Thomas (+2.07), peti pa Alexey Lutsenko (+2.34).

Izidi 17. etape:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 03:25:51

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) isti čas

3. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) + 0:32

4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 02:07

5. Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan) 02:34

6. Romain Bardet (FRA/DSM) 02:38

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 03:27

8. Aleksandr Vlasov (Rus/BORA-hansgrohe) 03:32

9. Louis Meintjes (Jar/Intermarche-Wanty-Gobert)

10. Nairo Quintana (Kol/Arkea-Samsic) isti čas

78. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 25:23

123. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 32:03

124. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

Skupni seštevek (17/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 67:53:54

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:18

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 4:56

4. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 7:53

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 7:57

6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 9:21

7. Louis Meintjes (Jar/Intermarche-Wanty-Gobert) 9:24

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) 9:56

9. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 14:33

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 16:35

78. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 2:55:08

84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 3:05:31

107. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 3:32:52

Še kilometer do cilja: Vingegaard je prehitel Pogačarja, McNulty pa vztraja na čelu trojice.

💪 The battle for the 💛 Yellow Jersey continues!



💪 La lutte pour le 💛 Maillot Jaune continue !#TDF2022 pic.twitter.com/lUxDtgxC1i — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

3 km do cilja: Bliža se trenutek resnice. Na čelu brez sprememb. McNulty še vedno v ospredju, Pogačar in Vingegaard mu sledita. Thomas vse bolj zaostaja (+1.37), Bardet je omagal.

5 km do cilja: McNulty še vedno vztraja na čelu, Vingegaard pa ne kaže nobenih znakov šibkosti. Thomas bo danes močno zaostal. Za zdaj že skoraj minuto in pol. Zaostaja tudi Nairo Quintana, zdaj že več kot tri minute. Skupina se bliža najbolj strmemu delu trase.



Foto: zajem zaslona

8 km do cilja: Vodilna trojica z McNultyjem, Pogačarjem in Vingegaardom začenja zadnji vzpon dneva. Čaka jih osem kilometrov vzpenjanja pri povprečnem, 7,8-odstotnem naklonu. Začenja se z blagim naklonom, a potem bo vse huje. Tik pod vrhom letališče steze, kjer so leta 1997 snemali film o Jamesu Bondu, se bo cesta postavila pokonci, naklon bo kar 16-odstotni. Thomas in Bardet zdaj kolesarita skupaj in imata minuto ter 17 sekund zaostanka. Nedvomno bo prišlo do sprememb v skupni razvrstitvi, morda tudi pri vrhu.



10 km do cilja: Izjemni Brandon McNulty še vedno vztraja v ospredju. Tik za njim je Tadej Pogačar, ki mu sledi Jonas Vingegaard, nosilec rumene majice. Skupinica je zdaj že na ravnini (tri km). Geraint Thomas (Ineos), tretji v skupnem seštevku, zdaj zaostaja že minuto in 17 sekund. Skupina z Nairom Quintano (Arkea) ima dve minuti in 40 sekund zaostanka, Adam Yates (Ineos) pa je povsem popustil in zaostaja že več kot pet minut.



16 km do cilja: Pogačar, Vingegaard in McNulty se že spuščajo proti dolini, kjer jih najprej čakajo trije kilometri ravnine, nato pa zadnji vzpon dneva, kjer se bo odločila etapa, morda pride tudi do spremembe v skupnem seštevku. Pogačar je zdaj v blagi prednosti, saj ima ob sebi pomočnika.



20 km do cilja: Vodilna trojka (Pogačar, Vingegaard), ki jo vodi Pogačarjev pomočnik Brandon McNulty, je dosegla tretji gorski cilj 17. etape. Pogačar je napadel manj kot 200 metrov pod vrhom in prvi prečkal gorski cilj, a (še) mu ni uspelo streti trdoživega Danca.

💥 And here they go, first attack by @TamauPogi! Jonas Vingegaard responds.



💥 Et c'est parti, première attaque de @TamauPogi ! Jonas Vingegaard reste dans la roue.#TDF2022 pic.twitter.com/JAxugw401q — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

Zdaj sledi dolg spust v dolino (Pogačar je počakal na McNultyja) in nato grizenje do zaključnega cilja, ki bo na gorskem letališču Peyragudes (8 km/7,8 odstotka), kjer so leta 1997 snemali bondiado Jutri nikoli ne umre.

23 km do cilja: Brandon McNulty, ki narekuje tempo v skupini s Pogačarjem, Vingegaardom in Geraintom Thomsom, danes opravlja izjemno delo. Prehiteli so tudi Urana, Thomas pa ne more več slediti tempu McNultyja. Do vrha tretjega vzpona današnje etape so manj kot trije kilometri. Prehiteli so tudi Leknessunda, ki bo zdaj počakal na Bardeta, in zdaj vozijo na čelu dirke.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86, is distanced as only 3 remain!



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86, 3e du classement général, est à son tour distancé du groupe Maillot Jaune à 23km de l'arrivée !



💛 Jonas Vingegaard

🇸🇮 @TamauPogi

🇺🇸 @BrandonMcNult #TDF2022 pic.twitter.com/toAlDfr8lN — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

25 km do cilja: 23-letni Norvežan Andreas Leknessund (Team DSM) se skuša prebiti na čelo dirke, sledi mu Kolumbijec Rigoberto Uran (EF). Do vrha vzpona so še štirje kilometri. Naklon je v povprečju sedemodstoten. Skupina z rumeno in belo majico ima samo še 30 sekund zaostanka.

Foto: zajem zaslona

26 km do cilja: Kolesarji imajo še slabih šest kilometrov do vrha prelaza Col de Val Louron-Azet. Gre za desetkilometrski vzpon 1. kategorije, s povprečnim, skoraj sedemodstotnim naklonom. Se bo Tadej Pogačar odločil na napad? Če želi spet obleči rumeno majico, mora izničiti kar dve minuti in 22 sekund prednosti, ki jo brani Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).



30 km do cilja: Prva zasledovalna skupina s 14 kolesarji je ujela Alexeya Lutsenko in Thibauta Pinota. Glavnina ima minuto zaostanka, pomočnika Tadeja Pogačarja Mikkel Bjerk in Brandon McNulty narekujeta oster tempo, ki je prehud tudi za Wouta van Aerta, ki je omagal.

⛰ The leading duo has been joined by the chasing group.



⛰ Le duo de tête a été rejoint par le groupe de poursuivants au pied de l'ascension vers Val Louron-Azet.#TDF2022 pic.twitter.com/e0HTNJME7j — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

31 km do cilja: Ekipa UAE Emirates začenja z ostrim narekovanjem tempa v glavnini. Se Tadej Pogačar pripravlja na prvi napad dneva? Kolesarji odpadajo kot jabolka z drevesa ...

Thibaut Pinot in Alexey Lutsenko sta dolgo vztrajala v begu. Foto: Reuters



32 km do cilja: Nič ne bo z akcijo Gregorja Mühlbergerja (Movistar Team) in Dylana Teunsa (Bahrain-Victorious). Zasledovalna skupina z Romainom Bardetem (DSM), ki po slabem dnevu v 16. etapi (iz 4. mesta je zdrsnil na deveto v skupnem seštevku) danes kaže povsem drugačen obraz, ju je že ulovila.

46 km do cilja: Tudi skupina z rumeno majico, ki ji oster tempo narekuje Pogačarjev pomočnik Mikkel Bjerk, je že dosegla vrh prelaza. Sledi približno deset kilometrov spusta. Iz prve zasledovalne skupine z Romainom Bardetem (DSM), ki se skuša prebiti na zmagovalni oder skupne razvrstitve, sta se izstrelila Gregor Mühlberger (Movistar Team) in moštveni kolega Mateja Mohoriča in Jana Tratnika Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), ki za vodilnim dvojcem zaostajata 22 sekund. Tudi večja zasledovalna skupina ni daleč, za čelom dirke ima 38 sekund zaostanka.



50 km do cilja: Lutsenko in Pinot vztrajata na čelu in sta že dosegla vrh drugega kategoriziranega cilja današnje etape, prelaz Hourquette d'Ancizan (II. kategorija, 8,2 km/5,1 odstotka). Na vrhu sta se pomerila za točke, boljši je bil Pinot, ki je v razvrstitvi za najboljšega na gorskih ciljih pobral pet točk.

S približno 50 sekundami zaostanka jima sledi večja zasledovalna skupina 15 kolesarjev, v kateri so tudi Jonathan Castroviejo in Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) in Gregor Mühlberger (Movistar), Pierre-Luc Perichon in Simon Geschke (Cofidis), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Romain Bardet, Chris Hamilton in Andreas Leknessund (Team DSM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Quinn Simmons in Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Chris Juul Jensen (BikeExchange-Jayco), Pierre Latour (TotalEnergies) in Bob Jungels (Ag2r-Citröen):



Glavnina, ki jo oster tempo narekuje Pogačarjev pomočnik Mikkel Bjerk, zaostaja minuto in pol.

Tadej Pogačar je trenutno drugi v skupni razvrstitvi Toura in najboljši mladi kolesar. Foto: Reuters Kot smo že poročali, je Tadej Pogačar (UAE), trenutno drugi v skupni razvrstitvi dirke, pred današnjo etapo ostal še brez dveh pomočnikov, Marca Solerja in Rafala Majke, a se kljub temu ne predaja. Kaj je povedal pred startom današnje etape?

"Včeraj smo zaradi trebušne gripe izgubili Solerja, ki se je res boril do konca, danes pa še Majko, ki si je strgal stegensko mišico. Poskusil je sesti na kolo, vendar ni mogel pedalirati več kot 100 'vatov'. Kljub vsemu se ne bomo predali, ampak se bomo borili do konca. Možnosti za napad je veliko, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo med dirko. Počutim se dobro in komaj čakam na današnji dan, da vidimo, kaj se bo zgodilo na koncu," je za TV Slovenija povedal slovenski as.

55 km do cilja: Pinot in Lutsenko po spustu nadaljujeta s "plezanjem" na prelaz Hourquette d'Ancizan (II. kategorija, 8,2 km/5,1 odstotka).

64 km do cilja: Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) je na krilih francoskih navijačev, ki vzklikajo njegovo ime, prvi prečkal prvi gorski cilj današnje etape, prelaz Aspin 1. kategorije (12 km/6,5 odstotka). Sledi Lutsenko, tretji je čez prelaz pripeljal Simon Geschke, nosilec pikčaste majice najboljšega na gorskih ciljih. Sledi približno pet kilometrov spusta.

71 km do cilja: Sprememba na čelu dirke, kjer sta si nekaj prednosti nabrala kolesar iz Kazahstana Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), ki je 12. v skupnem seštevku, in ljubljenec francoskih navijačev Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), ki ima še vedno težave zaradi že prebolele okužbe z novim koronavirusom. Pred skupino zasledovalcev imata 16 sekund prednosti, pred glavnino pa skoraj minuto.

🇫🇷 @ThibautPinot and 🇰🇿 @AlexeyLutsenko3 are leading the race in the ascent towards the Col d'Aspin.



🇫🇷 @ThibautPinot et 🇰🇿 @AlexeyLutsenko3 ont pris quelques longueurs d'avance dans l'ascension au Col d'Aspin.#TDF2022 pic.twitter.com/JPbGePe0P8 — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

73 km do cilja: Kolesarji so se začeli vzpenjati na prvi gorski cilj današnje etape, na prelaz Aspin 1. kategorije (12 km/6,5 odstotka). Francoski kolesarski zvezdnik Romain Bardet (DSM) se danes očitno počuti precej bolje kot včeraj, ko je nekoliko zaostal in v skupnem seštevku s 4. zdrsnil na 9. mesto (+6.37). Bardet je leta 2017 na Touru zmagal v etapi s ciljem na Peyragudes, kjer se konča tudi današnja etapa.

80 km do cilja: Konec je igric, na čelo dirke sta se pognala Guillaume Boivin (Israel) in Owain Doull (EF) in ustvarila približno 20 sekund prednosti pred glavnino.

92 km do cilja: Še vedno nimamo ubežne skupine, napadi pa se še kar vrstijo.



97 km do cilja: Kolesarji na čelu dirke so že prečkali leteči cilj na 33. kilometru današnje etape. Prvi je ciljno črto prevozil Belgijec Jasper Philipsen iz ekipe Alpecin in pobral 20 točk. Tik za njim je to uspelo rojaku Woutu van Aertu (Jumbo-Visma), ki si je z novimi 17 točkami že zagotovil zeleno majico, le še do Pariza mora priti. Pred Philipsenom ima kar 220 točk prednosti.

💚 Still no break at the intermediate sprint. 🇧🇪 @JasperPhilipsen scores 20 points and 🇧🇪 @WoutvanAert 17.



💚 Toujours pas d'échappée au sprint intermédiaire. 🇧🇪 @JasperPhilipsen passe en tête devant 🇧🇪 @WoutvanAert.#TDF2022 pic.twitter.com/xe9FLm62WE — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

102 km do cilja: Britanec Connor Swift (Team Arkéa Samsic) in Nizozemec Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) sta se odlepila od glavnine, a kot kaže se jima bo v begu pridružil še kdo. Kolesarji se bližajo letečemu cilju na 33. kilometru.



13.45: V ekipi Ineos Grenadiers so pred etapo napovedali, da bodo danes skušali pripraviti presenečenje. Spomnimo: Ineos ima med prvo deseterico kar tri svoje kolesarje. Najvišje, na 3. mestu, je Geraint Thomas (+2.43), Adam Yates je peti (+5.25), Tom Pidcock, zmagovalec etape s ciljem na Alpe d'Huez, pa na desetem mestu (+10.11).



Poskusi bega se vrstijo. Med najbolj aktivnimi so v ekipi Trek-Segafredo.

💪 As expected, fierce battle for the breakaway!



💪 Comme attendu, la bataille fait rage pour prendre l'échappée ! #TDF2022 pic.twitter.com/DG4H8u7EPw — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022



13.40: Zaradi okužbe z novim koronavirusom je Tour zapustil tudi Tim Wellens iz ekipe Lotto Soudal. Namesto 176 kolesarjev, kolikor jih je startalo v 1. etapi, jih je danes na startu stalo samo še 144, torej 32 manj.

Saint-Gaudensu se je začela 17. etapa Dirke po Franciji, ki bi lahko premešala karte na vrhu skupne razvrstitve., drugega v generalni razvrstitvi, je že pred etapo doletela nova slaba novica. Potem ko je njegovega pomočnikavčeraj ujela 'metla' in je bil izločen z dirke, se je danes zjutraj izkazalo, da je poškodbatako huda, da z dirko ne more nadaljevati.