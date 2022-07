Kanadčan do veličastne in čustvene zmage na Touru: Ta je za brata! #video

Potek 16. etape v živo:



Cilj: 31-letnemu Kanadčanu Hugu Houlu, ki je pobegnil na zadnjem vzponu 16. etape, je uspelo! V Foixu je sam pripeljal skozi cilj in vknjižil veličastno etapno zmago, kar je največji dosežek njegove kariere. Zmago je poklonil svojemu pokojnemu bratu, a o tem več pozneje. Drugo mesto v etapi je osvojil Francoz Valentin Madouas (Groupama - FDJ), tretje pa moštveni kolega in rojak zmagovalca etape Michael Woods.

Med favoriti ni večjih sprememb. Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je danes večkrat poskusil z napadi, ni uspel zmanjšati zaostanka za vodilnim Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), ki ima še vedno 2.22 minuti prednosti. Na 3. mestu z 2.43 minute zaostaja Geraint Thomas (Ineos), na 4. mesto pa je s šestega napredoval Kolumbijec Nairo Quintana (Arkea) z zaostankom štirih minut in 15 sekund.

Foto: Reuters



12 km do cilja: Matteo Jorgenson (Movistar Team) je v lovu na vodilnega Houla pri spustu na ovinku padel in zaostal, zato je zdaj že jasno, da bo etapno zmago osvojil Kanadčan, ki je hkrati tudi kolesar ekipe Israel - Premier Tech. Bo to Hugo Houle, ki bo danes nagrajen tudi z rdečo številko za najbolj borbenega kolesarja, ali njegov moštveni kolega in rojak Michael Woods?

21 km do cilja: 31-letni Kanadčan Hugo Houle drvi proti cilju, favoriti v skupni uvrstitvi pa so se začeli spuščati proti cilju. Obeta se pestrih 27 kilometrov. Van Aert je počakal na Vingegaarda in Kussa, Martinez na Thomasa in Yatesa, Pogačarju pa bo pomagal Brandon McNulty.

27 km do cilja: Nove težave za UAE Emirates. Okvara kolesa za Rafala Majko v skrajno neprimernem trenutku. Poljak je sestopil s kolesa, Pogačar pa ostaja brez pomočnika. Kuss, pomočnik Vingegaarda, je hitro izkoristil priložnost in močno pospešil. Pogačar mu lahko sledi, a z napadi ne poskuša. Mu je za danes zmanjkalo nabojev? Popustila sta tudi Thomas in Yates, Quintana se trudi slediti. Houle je medtem že dosegel vrh zadnjega vzpona današnje etape. Do cilja in veličastne etapne zmage ga čaka dolgih 27 kilometrov spusta.

28 km do cilja: Kanadčan Hugo Houle še vedno vztraja na čelu dirke! Bo zdržal?

29 km do cilja: se Pogačar pripravlja na nov skok? Majka pripravlja teren za nov napad. Teren je izredno strm. Cesta na Mur de Péguère se je dobesedno postavila pokonci. Na nekaterih odsekih je naklon kar 18-odstoten. Sledi kar 27-kilometrski spust vse do cilja v mestu Foix. Tako Pogačar kot Vingegaard imata v ospredju vsaj svojega asa, Slovenec McNultyja, Danec pa Van Aerta.



30 km do cilja: Wout Van Aert (Jumbo-Visma) je namenoma upočasnil in bo počakal na kapetana Vingegaarda, če bi ta potreboval pomoč na zadnjem vzponu dneva. Houle še vedno vztraja na čelu dirke, 40 sekund za njim moštveni kolega Woods, Storer in Madouas (oba FDJ) in Jorgensin (Movistar). Kdo od njih najbolj verjame v to, da ima možnost za etapno zmago?

32 km do cilja: na Dirki po Franciji dogaja toliko, kot bi bili kolesarji na delu šele prvi dan. Na čelu dirke spet novo ime: Kanadčan Hugo Houle (Israel - Premier Tech) se počasi vzpenja proti zadnjemu vzponu dneva Mur (Zid) de Peguere, vzpon 1. kategorije. Do vrha kolesarje čaka več kot devet kilometrov plezanja (9,3 km) s povprečnim naklonom 7,9 odstotka. Najhuje bo v zadnjih treh kilometrih (3,3 km), kjer se. A tudi tu etape še ne bo konec, sledi kar 27 kilometrov spusta v dolino in cilj v kraju Foix. Hulu s pol minute zaostanka sledi Francoz Tony Gallopin (Trek - Segafredo). Skupina z Vingegaardom in Pogačarjem zaostaja osem minut.



43 km do cilja: Napad Pogačarja je pokrit, Jumbo-Visma umirja konje. Sepp Kuss je prihitel na pomoč Vingegaardu, trojico je na spustu dohitela tudi ekipa Ineos Grenadiers in drugi kolesarji. Skupaj jih je trenutno 12. Danec ima ob sebi dva pomočnika, Kussa in Van Hooydoncka, Pogačar zgolj Rafala Majko. V skupini sta tudi Geraint Thomas in Adam Yates (oba Ineos), tretji in peti v skupnem seštevku. Bo Pogačar napadel na vznožju zadnjega kategoriziranega cilja današnje etape?



46 km do cilja: Pogačar poskuša še tretjič! Brezkompromisno je napadel takoj po prečkanju tretjega gorskega cilja. Sledi dolg spust ... Sledi mu le Vingeggard v rumeni majici. Se bo slovenski as otresel Danca?

48 km do cilja: Nov napad Pogačarja! Kilometer pod vrhom Slovenec poskuša ponovno. Že na ponedeljkovi novinarski konferenci je napovedal, da bo Danca poskušal presenetiti na vsakem koraku.

50 km do cilja: Tadej Pogačar ima dovolj čakanja! Tik pod vrhom vzpona na Port de Lers je silovito pospešil, a se Vingeggard ni dal spraviti iz tira.



54 km do cilja: spet menjava na čelu dirke. Trem ubežnikom so se pridružili Simon Geschke, ki brani pikčasto majico, Pogačarjev pomočnik Brandon McNulty, Matteo Jorgenson (Movistar Team) in Wout Van Aert, nosilec zelene majice. Geschke si je oddahnil, pobral je vseh 10 točk, ki so bile na voljo na predzadnjem ciljnem vzponu dneva.



55 km do cilja: iz glavnine, ki zmanjšuje zaostanek, se je izstrelil Movistar z Enricom Masom, desetim v skupnem seštevku (+9:58), Carlosom Verono in Gregorjem Mühlbergerjem.

56 km do cilja: tudi Simon Geschke (Cofidis) pospešuje. V mislih ima nove točke na gorskem cilju. Ubežna trojka Caruso-Storer-Woods ima medtem 30 sekund prednosti pred skupino z zeleno majico in skoraj devet minut pred skupino z rumeno majico, kjer sta na varnem Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates). Do vrha vzpona na Port de Lers sta še dva kilometra. Sledi 16 kilometrov spusta in nato zadnji vzpon dneva, zid Mur de Peguere (9.3 km, 7.9% naklon).

58 km do cilja: Damianu Carusi (Bahrain-Victorious) sta se na čelu dirke pridružila dva Michaela, Michael Storer (Groupama – FDJ) in Michael Woods (Israel - Premier Tech). Do vrha vzpona jih loči še pet kilometrov. Ekipa Jumbo-Visme, ki vodi glavnino, začenja stopnjevati tempo. Za zdaj imajo osem minut in 40 sekund zaostanka.



64 km do cilja: v ubežni skupini, ki se počasi vzpenja na tretji gorski cilj današnje etape, Port de Lers (11.4km, 7% naklon), prihaja do premikov. Italijan Damiano Caruso, moštveni kolega Mateja Mohoriča in Jana Tratnika v ekipi Bahrain-Victorious), ki na letošnjem Touru še ni dosegla vidnejšega rezultata, je skupaj z Oliverjem Le Gacom (FDJ) silovito napadel, se po nekaj metrih otresel Francoza in zdaj sam nadaljuje pot navkreber. A do cilja je še daleč.

65 km do cilja: ruski kolesar Aleksander Vlasov (BORA-hansgrohe) še naprej pridobiva. Ubežna skupina ima že več kot osem minut prednosti pred glavnino, kar pomeni, da je v skupni razvrstitvi virtualno že na 2. mestu, skupaj s Pogačarjem. Za rumeno majico zaostaja 2:38 minute. Pred etapo je povedal, da sicer ni v najboljši formi.

73 km do cilja: ubežniki se bližajo tretjemu gorskemu cilju današnje etape, Port de Lers, ki je ocenjen s 1. kategorijo. Do tja jih loči 11,4 kilometra grizenja navkreber pri povprečnem naklonu sedem stopinj. Port de Lers je bil do zdaj le enkrat del trase francoskega Toura in sicer leta 2019, ko ga je prvi prevozil Francoz Romain Bardet, ki je tistega leta osvojil pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. Soler, ki se očitno slabo počuti, si je medtem nabral že 18 minut zaostanka.

Marc Soler is really suffering out there today. He's been sick and is just ahead of the broom wagon. #TDF2022 pic.twitter.com/xJ4oIy3oED — ITV Cycling (@itvcycling) July 19, 2022

77 km do cilja: v veliki skupini ubežnikov je favoritom v skupnem seštevku najbolj nevaren ruski kolesar Aleksander Vlasov (BORA-hansgrohe), ki je v virtualnem skupnem seštevku napredoval kar na 4. mesto in se tako vrinil med Gerainta Thomasa (+2.43) in Romaina Bardeta (3.01). Za rumeno majico trenutno zaostaja samo 2.58 minute.



85 km do cilja: na čelu še vedno vztraja skupina 29 kolesarjev, ki ima pred glavnino z rumeno majico več kot sedem minut in pol prednosti. Marc Soler, pomočnik Tadeja Pogačarja, medtem vse bolj zaostaja. Zdaj že krepkih 12 minut. Očitno je, da se zelo muči na današnji etapi. France TV poroča, da je Španec bruhal med etapo. Kaj to pomeni za ekipo Emiratov?



105 km do cilja: Pogačarjev moštveni kolega Marc Soler se je ustavil pri vozilu zdravstvene službe. Za zdaj uradno še ni znano, kaj je razlog za postanek.

French TV reporting that Marc Soler has been vomiting and is currently at the medical car in stage 16 at the Tour de France — not ideal for UAE Team Emirates #tdf2022 — VeloNews (@velonews) July 19, 2022

Marc Soler je očitno v slabem zdravstvenem stanju. Foto: Guliverimage

110 km do cilja: leteči cilj v Lavelanetu je prvi prečkal Nils Eekhnoff (Team DSM) in presenetil Wouta van Aerta (Jumbo-Visma). Pobral je 20 točk, van Aert 17, Philippe Gilbert 15. Lavelanet je rojstno mesto vratarja francoske nogometne reprezentance Fabiena Bartheza, ki je leta 1998 osvojila naslov svetovnega prvaka.

115 km do cilja: tehnične težave za avstralskega sprinterja Caleba Ewana (Lotto Soudal), ki v skupnem seštevku Toura zaseda častno zadnje mesto, ki prinaša simbolično nagrado "rdeča lanterna". Letošnji Tour je vsaj za zdaj zanj precejšnje razočaranje. V svoji statistiki ima pet etapnih zmag s Toura.



118 km do cilja: Ubežna skupina 29 kolesarjev ohranja več kot pet minut prednosti pred glavnino z rumeno majico, ki jo že peti dan zapored nosi Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Danec ima pred Tadejem Pogačarjem 2 minuti in 22 sekund prednosti, pred Geraintom Thomasom (Ineos) na 3. mestu pa 2.43.

Foto: Guliverimage

135 km do cilja: Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM) je obupal in počakal na zasledovalno skupino 28 kolesarjev, v kateri sta dva predstavnika ekipe Jumbo-Visma z rumeno majico (van Aert in Nathan Van Hooydonck) in en predstavnik Emiratov (Brandon McNulty), ki bodo bržkone pomembni v nadaljevanju etape. Obe ekipi sta izgubili po dva pomembna člana, Emirati Georga Bennetta in Vegarda Stake Laengena, Jumbo pa Primoža Rogliča, ki se je poškodoval v 5. etapi, in Stevena Kruijswijka.

139 km do cilja: konec lova za ubežno skupino za Michaela Matthewsa (Team BikeExchange) in Quinna Simmonsa (Trek-Segafredo), ki ju je dohitela glavnina. Ta za vodilnim Gougeardom zaostaja šest minut in pol.



148 km do cilja: Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM), ki še vedno sam vztraja na čelu dirke, je prvi prečkal drugi gorski cilj današnje etape, vzpon 3. kategorije na Col de l'Espinas (5,3 km, 5-odstotni naklon) in pobral dve točki v boju za pikčasto majico, kjer vodi Simon Geschke (Cofidis). Drugi je gorski cilj prečkal Stefan Bissegger iz ekipe EF Education-EasyPost in pobral točko.



158 km do cilja: spet sprememba na čelu dirke. Francoz Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM) je na 30. kilometru etape ostal sam v ospredju, Burgaudeau je dobil navodila iz spremljevalnega avta, naj počaka na zasledovalno skupino, ki jo zdaj sestavlja 28 kolesarjev, tudi dva iz ekipe z rumeno majico (van Aert in Nathan Van Hooydonck) ter eden iz ekipe Pogačarjevih Emiratov: Brandon McNulty. Med zasledovalno skupino in glavnino z rumeno majico se mučita Michael Matthews (Team BikeExchange) in Quinn Simmons (Trek - Segafredo) z nekaj več kot petimi minutami zaostanka. Glavnina zaostaja debelih šest minut.



159 km do cilja: Američan Matteo Jorgenson (Movitar) je popustil, Francoza Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM) in Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) pa zdaj sama vztrajata na čelu dirke.



161 km do cilja: spremembe na čelu dirke. Iz velike ubežne skupine so se odlepili trije kolesarji, ki složno nadaljujejo beg: Burgaudeau, Gougeard in Jorgenson.



Foto: Reuters

165 km do cilja: V begu je 29 kolesarjev: McNulty, Van Aert, Van Hooydonck, Martinez, Vlasov, Grossschartner, Honoré, G. Izagirre, Jorgenson, Geschke, Caruso, Teuns, Le Gac, Madouas, Storer, Eekhoff, Velasco, Bissegger, Powless, Bouet, Owsian, Gilbert, Wellens, Gallopin, Burgaudeau, Houle, Woods, Barthe in Gougeard. Pred glavnino imajo tri minute in pol prednosti.



Kolesarji so že dosegli prvi gorski cilj današnje etape, Côte de Saint-Hilaire (1,6 km, 6,5-% naklon, 4. kat.). Edino točko, ki je bila na voljo za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih, je pobral Stefan Bissegger (EF), tik za njim je gorski cilj prečkal Simon Geschke, trenutno vodilni v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih.



12.49: V ospredju se je že oblikovala večja ubežna skupina 29 kolesarjev, v kateri sta tudi nosilec zelene majice Wout van Aert (Jumbo-Visma) in nosilec pikčastne majice Simon Geschke (Cofidis). V begu je tudi predstavnik UAE Emirates Brandon McNulty, ubežnike lovi tudi moštveni kolega Luke Mezgeca Michael Matthews (Team BikeExchange - Jayco), zmagovalec 14. etape, ki pa bo, kot kaže, neuspešen.

16. etapa se je tudi zares začela. Kdo se bo prvi skušal prebiti v beg?kolesarji so začeli zaprto vožnjo, ob 12.40 pa bo šlo zares. Od 176 kolesarjev, kolikor jih je začelo Tour, jih je na dirki še 148. Tudi danes bo zelo vroče. Na štartu v mestu Carcassonne so namerili 31 stopinj Celzija. Obstaja tudi možnost padavin.že pred začetkom 16. etape je postalo znano, da zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus Tour predčasno končujeta Francozainiz ekipe AG2R Citroen in Nemec(Cofidis). Odhaja tudi njegov rojakiz ekipe BORA-hansgrohe, ki ga že več dni muči nadležen prehlad.S Toura sta se poslovila tudi(Israel - Premier Tech), ki si je zlomil rebro, in(Quick-Step Alpha Vinyl Team),ki ga je v nedeljo ujela časovna zapora.