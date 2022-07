Vingegaard sporočil, kakšna je bila noč po padcu

"Ne bi bil presenečen, če me bodo v zadnjem tednu napadli tudi pri Ineosu. S kakšnim daljšim napadom. Pazljiv moram biti na vse. Še vedno imam več kot dve minuti prednosti. Ni dobro, da smo izgubili pomembna moža. Jasno, da to ni dobro, vendar bom naredil vse, da zadržim rumeno majico," je vodilni v skupnem seštevku Dirke po Franciji Jonas Vingegaard poudaril pred zadnjim tednom, v katerem pričakuje zlasti napade največjega izzivalca Tadeja Pogačarja.

Za razliko od ekipe UAE Emirates in Tadeja Pogačarja so se pri Jumbo-Vismi odločili, da bo le en novinar zastavljal vprašanja Jonasu Vingegaardu, vodilnemu v skupnem seštevku, medtem ko je slovenski kolesarski šampion odgovarjal na številna vprašanja predstavnikov sedme sile pred vstopom v zadnji teden Dirke po Franciji.

Privržence kolesarstva najbolj zanima, v kakšnem stanju je danski kolesar po padcu v nedeljski etapi: "Sem dobro. Spal sem dobro. Nekaj odrgnin imam, a sem dobro. Rane malce pečejo, vendar nič hujšega."

Padca se najbolj ne spomni, vendar je vesel, da ni utrpel poškodbe: "Kar naenkrat je pred menoj padel Benoot. Mislil sem, da sem se že ognil padcu, vendar sem zadel s kolesom in padel. Smola je, da sem padel, a je to kolesarstvo."

"Pazljiv moram biti na vse"

Pred zaključnim tednom ima Jonas 2:22 prednosti pred Pogačarjem, oba pa imata zdaj po pet pomočnikov v ekipi. Če je Pogi dva izgubil že bolj na začetku Toura, je Jonas dva v nedeljo. Francijo je najprej pred etapo zapustil Primož Roglič, po padcu na nedeljski trasi pa še Steven Kruijswijk: "Nikdar ni dobro izgubiti moža. Ni dobro, da smo izgubili dva pomembna moža. A imamo na srečo še močno ekipo."

Tadeja Pogačarja bo imel vseskozi na očeh. Foto: Reuters

Zaveda se, da bodo ekipe skušale zlomiti njega in preostale člane Jumbo-Visme. Vse oči so uprte v zmage željnega Pogačarja, ki bo želel nadoknaditi zamujeno z 11. etape. A Danec ne bo imel misli usmerjene le na zmagovalca zadnjih dveh izvedb Dirke po Franciji: "Ne bi bil presenečen, če me bodo v zadnjem tednu napadli tudi pri Ineosu. S kakšnim daljšim napadom. Pazljiv moram biti na vse. Še vedno imam več kot dve minuti prednosti. Ni dobro, da smo izgubili pomembna moža. Jasno, da to ni dobro, vendar bom naredil vse, da zadržim rumeno majico."

"Govorili so mi, kaj vse bom moral narediti kot lastnik rumene majice. Pričakoval sem, da bo težje."

Ta mu ne predstavlja prevelikega bremena, čeprav so mu v ekipi pred začetkom dirke govorili, da prinaša veliko obveznosti: "Poseben občutek v karieri je, da nosim rumeno majico in sem zmagal etapo na Touru. Ne vidim, da je ovira. Dokaj sproščen sem. Veliko stvari pride z rumeno majico, a sem bil na to pripravljen. Ker sem se o tem veliko pogovarjal z ekipo, sem bil pripravljen na vse. Mislil sem, da bo slabše, kot je. Govorili so mi, kaj vse je treba narediti, ko jo imaš na sebi. Mislil sem, da bom prišel v hotel tri ure pozneje, a ni tako. Pričakoval sem, da bo težje. Zelo sproščen sem. Če bom zmagal, bom zmagal. Če ne, ne."

Obveznosti, ki jih prinaša rumena majica, mu ne predstavljajo prevelike ovire. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Tri težke gorske etape in kronometer med drugim še čakajo kolesarje v zaključnem tednu dirke. V teh bodo morali imeti dobre noge tisti, ki jih zanima čim višja uvrstitev ali celo zmaga na Touru. O tem, ali je Pogačar močnejši kot lani in ali pričakuje, da bo v tem tednu odločujoč le boj mož na moža, pravi: "Težko je to povedati, ali je boljši ali ni. To mora on povedati. Vem, da sem sam boljši. Zavedam se, da bo v Pirenejih veliko napadov. V zaključkih bo šlo ena na ena. Na Col du Granon in Alpe d'Huez smo lahko videli, da je bilo tako, vendar smo lahko prav tako videli, kakšen vpliv imajo ekipe na razplet etape. Po mojem bo oboje vplivalo."