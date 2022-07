Pogačarjeva ofenziva

Za slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja je značilno, da vselej deluje sproščeno. Nič drugače ni bilo na prosti dan Dirke po Franciji. Z veliko vnemo je odgovarjal na novinarska vprašanja z vseh koncev sveta, kot to počne tudi na kolesu. In na slednjem bo veliko govoril v Pirenejih, kjer bodo na sporedu tri težke etape, v soboto pa bo sledil še posamični kronometer. V skupnem seštevku vendarle za vodilnim Jonasom Vingegaardom zaostaja 2:22, a poudarja, da nista le on in Danec kandidata za osvojitev rumene majice. V nadaljevanju so predstavljena vprašanja, na katera je odgovarjal zbranim predstavnikom sedme sile.

Dobili smo informacijo, da se je pod vzponom na Col du Granon našla vrečka vaše hrane, ki bi jo potrebovali za vzpon. Ali je bila hrana torej kriva, da ste izgubili potem boj z Jonasom Vingegaardom?

Morda sem bil prekratek z močmi. Veliko napadov je bilo na Col du Galibier, kar mi je pobralo moči. Zlasti, če narediš toliko šprintov. Primož in Jonas sta jih naredila pol manj. Ubijal sem se. Morda bi moral imeti več energije.

Kako je psihološko vplivalo na vas, da ste v 11. etapi na Col du Granon odpadli?

Ni se mi zgodilo prvič. Normalno je. Težkih petnajst minut je bilo na vzponu Col du Granon. Izmučen sem bil. Skušal sem dati vse od sebe, a telo ni več dalo. Po etapi sem videl množice ljudi, ki so navijali zame. Počutil sem se dobro, dobil energijo. Sicer sem bil zaradi tega razočaran, a se nisem predal. Dvignil sem glavo, se dobro naspal, naslednji dan pa na Alpe d'Huez praktično že pozabil.

Legendarni kolesar Bernard Hinault, ki je petkrat osvojil Tour de France, je rekel, da je napadal, dokler je dihal. Ali imate enako filozofijo?

Bolj kot ne, moram zgrabiti vse priložnosti. Vsak klanec, na katerem bom lahko, moram napasti. Vsak dan se moram potruditi, da pridobim čas. Veliko zaostajam. Težko bo, a bom naredil vse, da zmanjšam zaostanek. Upam, da ne bom ob koncu obžaloval.

Foto: Reuters

Vas kaj moti, ker je Jonas do zdaj vedno odgovoril na vaše napade?

To mi daje več motivacije. Super močan je. Mož, ki ga je treba premagati. Na Alpe d'Huez je bil na enaki ravni. Na krajšem klancu je bil prav tako za mojim kolesom. Približno enako sva šla. V treh dneh pa se lahko še veliko zgodi. Psihološko in fizično smo utrujeni in lahko se veliko zgodi.

Kdo bo osvojil letošnji Tour de France? Jonas Vingegaard 1738 glasov + 38,90%

Tadej Pogačar 2651 glasov + 59,33%

Geraint Thomas 17 glasov + 0,38%

Romain Bardet 12 glasov + 0,27%

Adam Yates 8 glasov + 0,18%

Nairo Quintana 13 glasov + 0,29%

Kdo drug 29 glasov + 0,65% Oddanih 4468 glasov

Kako se da sploh premagati Jonasa, glede na to, da sledi vsem vašim napadom?

Težko bo. Napasti kot presenečenje. Kot so oni mene izolirali, je treba poskusiti z visokim ritmom na več klancev. Dati bomo morali vse od sebe, vseh šest kolesarjev. Poskusili bomo in bomo videli.

Sami ste tudi že padli s kolesa, kot se je to pripetilo v nedeljo Vingegaardu, in dobro veste, kako se v naslednjih dneh telo odzove. Boste imeli zaradi tega še kaj več motivacije za napade na Jonasa, saj se njegovo telo zagotovo ne bo 100-odstotno regeneriralo?

Ko padeš s kolesa, ni lahko. Odvisno je pa, kako padeš. Če se le "prekucneš", ti morda ni nič. Zagotovo ni lepo videti tekmecev, da so poškodovani. Tudi sam sem imel na letošnjem Touru dvakrat stik z asfaltom. Vem, kako je, ko padeš. Prvi dan še drži adrenalin. Potem pride za teboj, zlasti, če je padec težak. Kakšna dva dni drži. Drugi dan je za telo najtežje. Vse skupaj pa je odvisno od tega, kako si poškodovan in kakšen padec je bil.

Vingegaard je v nedeljski etapi izgubil dva pomembna kolesarja. Primož Roglič je zapustil Tour pred etapo, Steven Kruijswijk pa zaradi padca med etapo. Ali bi lahko bila to vaša prednost za Pireneje?

Če pogledate številke, koliko kolesarjev je v ekipi, imamo vsi isto število tekmovalcev, torej šest. Vemo, kako težko je bilo za nas, ko smo izgubili dva kolesarja. Ne bo lahko niti za ekipo Jumbo-Visma, ker jih bodo imeli le šest.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta osrednja favorita za končno zmago. Foto: Reuters

Okoli sebe imate pet kolesarjev. Ali je prednost, da ste se na te spremembe privadili, ali je prednost Jumbo-Visme, ker ste bolj utrujeni?

Zagotovo Mikkel Bjerg in Marc Soler čutita več utrujenosti, ker smo že od zgodnjega poteka dirke brez dveh kolesarjev. Tudi ekipa Jumbo-Visma je približno na istem. Šest na šest. Za nobeno ekipo ne bo lahko. Tour se končuje. Večinoma so zdaj na vrsti le klanci. Na ravnem delu ne bo veliko možnosti. Bolj bo šlo za boj mož na moža kot za kaj drugega. Bomo videli.

Ali je letošnji Tour najtežji od vaših treh?

Če bi bil takšen Tour lani, tako vroče, ne vem, kako bi zdržal. Mislim, da sem vsako leto boljši na vročini. Letos mi vročina ne predstavlja takšne težave. Zelo dobro se hladimo, zelo dobro smo organizirani. Je pa res, da gremo po ravninah zelo hitro. Tudi v nedeljo sta bila le dva kolesarja v begu na plus 40 stopinjah Celzija, a hitrost je bila več kot 40 kilometrov na uro. Ko opažam druge kolesarje, so nekateri že na limitu. Zelo zahteven Tour je. Vsak dan je kaj, in ni dneva počitka. Bom v Parizu povedal, kateri je bil najtežji. Bo pa eden najtežjih.

V zadnjem tednu bo potreboval močne noge, če bo želel streti Jonasa Vingegaarda. Foto: UAE Team Emirates Za vas je značilno, da se zelo dobro regenerirate. Bi vam lahko to koristilo v zadnjem tednu?

Mislim, da ima Jonas, tako kot jaz, dobro regeneracijo. Že lani smo videli, da je tako. Vsako leto se izboljšuje. Pred nekaj leti Jonasa nihče ni poznal. Vsako leto se izboljšuje. Je zelo dober kolesar za tritedenske dirke. Zelo težko bo. Računam, da se bo zlomil. Treba bo pokazati, kdo je močnejši. Boriti se bo treba in poskusiti nadoknaditi zaostanek, ki sem ga izgubil v enem dnevu.

V zadnjih dneh se veliko govori o morebitnem zavezništvu z Geraintom Thomasom iz ekipe Ineos Grenadiers. Kako je s tem?

Ne vidim, da bi lahko prišlo do zavezništva. Ineos je v dobrem položaju, saj ima tri kolesarje med top deset. Če bodo napadli, bo zame bolje, ker morajo pri ekipi Jumbo-Visma odgovoriti. Za zdaj dirkajo za stopničke. Vsaj tako je videti. Peljal bom svojo dirko, in to skušal, kar se da najbolje.

Ali se vidite, da sta z Jonasom osrednja kandidata za rumeno majico?

Zagotovo je Jonas prvi, ker ima dve minuti in še nekaj prednosti. Osrednji favorit je on. Mislim, da lahko kolesarji, ki so med top šest, pridejo do rumene majice, odra za zmagovalce. Hitro se lahko kaj pripeti. Jonas ima veliko prednosti, a je še nekaj kolesarjev, ki lahko zmagajo na dirki.

Dvakratni zmagovalec dirke ste. Boste vse tvegali, da bi prišli do tretjega naslova najboljšega na Tour de France?

Da bi vse tvegal? Ne. Ne želim vsega tvegati zaradi kolesarske dirke. Zagotovo bom dal vse od sebe, da bi prišel do zmage. Napadal bom, pritiskal pedale z dobrimi vati in skušal pridobiti čas. Ne bo konec sveta, če ne bom prišel v Pariz v rumeni majici. Tudi drugo mesto je dobro v beli majici. A zdaj razmišljam o rumeni majici. Ne bom se predal.

Pomoč Rafala Majke bo v gorskih etapah v Pirenejih zelo pomembna. Foto: Reuters

Koliko bi morali pridobiti v primerjavi z Vingegaardom do sobotnega kronometra, da bi lahko računali na končno zmago?

Kolikor bo možno, bo treba prej pridobiti. Jonas je zelo dober v kronometru. Dvakrat sem ga odpeljal. Imam ga v glavi. Naredil bom vse, da bom prišel do kronometra s čim manjšim zaostankom. Ne moreš pa vsega staviti na zadnji kronometer.

V karieri ste že večkrat uprizorili daljše pobege. Poseben je bil tisti na Strade Bianche. Bi lahko dočakali kak tak scenarij v vaši režiji tudi v Pirenejih?

Zagotovo je treba zelo dobro premisliti, kje napasti, kako presenetiti ekipo Jumbo-Visma. Dal bom vse od sebe. Vsak dan bodo možnosti za napade. 2:22 je zelo velika prednost. Te prednosti ne moreš stopiti v zadnjih kilometrih. Napasti moraš od daleč. Idealno bi bilo s kakšnim daljšim skokom.