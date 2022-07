Športni direktor ima zaradi Rogliča mešane občutke

Po alpskem delu Dirke po Franciji so imeli v taboru Jumbo-Visme razlog za zadovoljstvo. Ekipa je delovala močno, v svojih vrstah so imeli rumeno majico vodilnega, zeleno majico za najboljšega po točkah. Kar so želeli, so dosegli. A je eden izmed štirih športnih direktorjev, Merijn Zeeman, izpostavljal, da iz izkušenj dobro vedo, da se Tour zaključi šele s prihodom v Pariz, in zato ne želijo prehitevati dogodkov. Kmalu jih je spet doletela smola. Najprej se je v nedeljo zjutraj od Toura poslovil Primož Roglič, nato v popoldanski kalvariji še Steven Kruijswijk, padla pa sta tudi vodilni Jonas Vingegaard in Tiesj Benoot.

Ko so kolesarji Jumbo-Visme v sredini 11. etapi zlomili Tadeja Pogačarja, so imeli razlog za zadovoljstvo. Primož Roglič je bil tisti, ki je v večini sprožal napade, zaključnega pa je zadal Jonas Vingegaard. Slovenskemu šampionu je snel rumeno majico vodilnega. Član UAE Emirates je priznal, da je naredil napako, in hkrati dal vedeti, da bo v nadaljevanju napadal. Kar tudi najraje počne in je zaradi tega še bolj markanten kolesar.

Njegov prvi napad so zadržali na znameniti točki Alpe d'Huez, kjer je bilo veliko slovenskih navijačev. Športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman je bil v pogovoru za Sportal nekoliko presenečen, da je Pogačar, dan poprej, naletel na zid in ni mogel slediti Vingegaardu: "Težka dneva sta bila v Alpah. Nekaj smo morali narediti. Zadaj smo bili. Izšlo se je dobro. Seveda nas je presenetilo, da Pogačar ni sledil. Vendarle gre za izjemnega kolesarja in pred tem ni kazal znakov šibkosti. A to je Tour de France in vsi imajo lahko slabe trenutke. Nikoli ne moreš reči, da bo nekdo zmagal desetič zapored. Vsako leto je novo leto. Zanj Toura ni konec in mi se tega zavedamo. Največja nevarnost je."

"Težko je bilo videti Primoža po padcu. Naš vodja v ekipi je."

Pred prihodom na Tour de France so imeli pri nizozemskem moštvu dva kapetana. Nekaj prednosti je imel Roglič, ki je tudi osvojil generalko Kriterij po Dofineji. Na Dansko, kjer je bil štart dirke, je prišel odlično pripravljen. Nato je prišla na vrsto peta etapa, v kateri se je zadel v zaščitno balo in spet pristal na tleh.

Merijn Zeeman ima zaradi Primoža mešane občutke. Foto: Guliverimage

Bolečine so bile hude, in ko telo nima časa za počitek, se po takšnih padcih težko regenerira. Težavo je imel že usesti se na kolo, ker so bile bolečine v predelu hrbta močne. Trpel je in tega so se v ekipi zavedali, je poudaril Zeeman: "Težko je bilo videti Primoža po padcu. Mešani občutki so. Naš vodja v ekipi je. Težko je doumeti, da mu je padec spet vzel Tour. Zaradi tega imam mešane občutke. Psihološko zanj ni bilo lahko. Tako trdo je delal, da je bil dober. Zanj ni lahko. Ob vseh teh napornih dnevih, vročini ni bilo časa za regeneracijo. Na Touru si padca ne moreš privoščiti, kajti vzame veliko energije. Ne moreš se regenerirati."

Zaradi skupka vsega je Roglič zapustil Tour de France v nedeljo pred 15. etapo. Drugič zapored se je tako na težek način poslovil od dirke, ki jo želi tako močno osvojiti. Nedeljski dan je imel za Jumbo-Visma nadaljevanje. Negativno nadaljevanje. Številka osmih kolesarjev, kolikor jih imajo ekipe na Touru, se je približno 65 kilometrov pred koncem etape, zmanjšala na šest. Padec je bil usoden še za Stevena Kruijswijka, ki si je, tako kot Roglič, izpahnil ramo in moral pomoč poiskati celo v bolnišnici.

Pogačarjevi napadi se začnejo v torek

Kaos se je nadaljeval nekaj kilometrov zatem, ko so kamere pokazale nova člana Jumbo-Visme na tleh. Pri hitrosti 41,3 km/h, kolikor so izmerili na uradni strani, sta imela bližnji stik z razgretim asfaltom še vodilni Vingegaard in Tiesj Benoot. Pri slednjem je bilo vidno, da trpi za bolečinami, medtem ko se je Danec na zamenjanem kolesu pognal naprej in dan končal v družbi glavnine, v kateri je brez pretresov vožnjo po trasi zaključil tudi njegov veliki tekmec v boju za skupno zmago, Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar že razmišlja o napadih v Pirenejih. Foto: Reuters

Vingegaard je imel vidne rane na levi strani, vendar je poudaril, da ni nič hujšega. A je padec le padec, ki zagotovo pusti posledice. In ranjeno ekipo bo zagotovo od torka naprej napadal slovenski junak Pogi, ki za rumeno majico zaostaja 2:22. Torkova etapa ima v zadnjih 65 kilometrih dva vzpona I. kategorije, a je cilj nato po spustu v kraju Foix. V sredo in četrtek sledita dve gorski etapi, ki se bosta zaključili v klanec, dodatno selekcijo pa bo nato naredil še sobotni posamični kronometer. Slovenski ljubitelji kolesarstva si želijo, da bi mu spet uspelo obleči rumeno majico vodilnega in z njo 24. julija prikolesariti na Elizejske poljane.

"Za Jonasa je to nekaj novega, a ne za ekipo"

"Pričakujemo napade. Zagotovo se bodo zgodili. Tega se zavedamo. Sami se dobro zavedamo, da je Tour končan, ko prideš na cilj v Pariz," izpostavlja Zeeman, ki je sicer pozdravil pokončno držo Vingegaarda, odkar nosi rumeno majico vodilnega: "Zanj je to nekaj novega, a ne za ekipo. S Primožem smo denimo trikrat osvojili Vuelto, ki je tritedenska dirka. Samozavestni smo."

Jonas Vingegaard je v nedeljski etapi padel. Kakšne posledice bo pustil, bo znano takoj ob prihodu v Pireneje. Foto: Guliverimage

In prav Dirka po Španiji bo zagotovo naslednji cilj nekdanjega smučarskega skakalca, ki bo špansko kolesarsko pentljo skušal osvojiti še četrtič, kar je v zgodovini uspelo le Špancu Robertu Herasu. A bi bil Roglič prvi, ki bi mu to uspelo štirikrat v vrsti. Vendar je najprej pomembno, da se rane zacelijo, tako fizične kakor tudi psihične.