"Korona" je na Dirki po Franciji našla novi žrtvi: poslavljata se etapna zmagovalca

Tako kot Primož Roglič, ki je Tour zapustil zaradi poškodbe, se tudi Magnus Cort Nielsen, zmagovalec 10. etape in nekaj dni tudi nosilec pikčaste majice najboljšega na gorskih ciljih, in Simon Clarke (Israel - Premier Tech training), zmagovalec 5. etape, ne bosta pojavila na startu 15. etape, ki naj bi ponudila priložnost predvsem sprinterjem.

Magnus Cort woke up this morning with a headache and fever and has since tested positive for COVID-19. He will not start stage 15 of the Tour de France. His medical evaluation is ongoing.



Heal up champ 🤍♥️ pic.twitter.com/NAGA0ixg8N