Kalvarija za Jumbo-Vismo. Izgubili Rogliča in Kruijswijka, padel Vingegaard!

Dirka po Franciji, 15. etapa (Rodez–Carcassonne, 202,5 km)

Ključni poudarki:

- Primož Roglič je zapustil Tour de France, ker želi zaceliti rane po padcu v 5. etapi

- Zaradi padca je dirko končal Steven Kruijswik (Jumbo-Visma). Na tleh se je pri hitrosti 41,3 km/h znašel tudi rumeni Jonas Vingegaard.

- Na covid-19 sta bila pozitivna Magnus Cort (EF Education-EasyPost) in Simon Clarke (Israel-Premier Tech)

- Zmagovalec etape je postal Jasper Philipsen.

Cilj - V ciljnem šprintu je imel največ moči Jasper Philipsen. Drugo mesto je osvojil Wout van Aert, tretji je bil Mads Pedersen. Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta v cilj prišla z glavnino. Več veselja ima slovenski kolesar, čeprav zaostaja 2:22 za Dancem, ki se je v tej etapi znašel na tleh. Njegova ekipa Jumbo-Visma je pred začetkom dneva izgubila Primoža Rogliča, zaradi padca pa kasneje še Stevena Kruijswijka. Padel je tudi Tiesj Benoot.

5 km do cilja - Glavnina bo kmalu ujela ubežnika Bena Thomasa, ki imata le še 10 sekund prednosti. V zaključku lahko pričakujemo boj šprinterjev. Tadej Pogačar uspešno drži pozicijo v glavnini.

10 km do cilja - Ubežnika Ben Thomas in Alexis Gougeard sta v zadnjih 10 kilometrov vstopila s 25 sekundami prednosti. V glavnini ni zložnosti in so se ekipe razporedile na široko čez cestišče.

16 km do cilja - Ubežnika imata še 20 sekund prednosti. V ozadju glavnine se počasi šprinterji že pripravljajo na zaključek.

25 km do cilja - Luki Mezgecu in moštvenim kolegom je uspelo najti priključek glavnini. Dylan Groenewegen je tako v igri za etapno zmago. Ubežnika imata 24 sekund prednosti.

30 km do cilja - Ubežnika Ben Thomas in Alexis Gougeard imata 30 sekund prednosti, ravno toliko pa dodatno zaostaja še skupina z Dylanom Groenewegnom.

38 km do cilja - Luka Mezgec in ostali kolesarji Team BikeExchange Jayco so morali počakati na Dylana Groenewegna, ki je na gorski cilj zaostal. Zdaj lovijo glavnino. Nanj računajo v današnjem zaključku, če bo prišlo do šprinta.

43 km do cilja - Na vrhu gorskega cilja sta skočila Ben Thomas in Alexis Gougeard, ki imata 22 sekund prednosti.

🇫🇷 @Ben__Thomas_ and 🇫🇷 Alexis Gougeard attack at the summit of the climb and take 16".



🇫🇷 @Ben__Thomas_ et 🇫🇷 Alexis Gougeard passent à l'offensive !#TDF2022 pic.twitter.com/l1GAHgkv0Z — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

49 km do cilja - Glavnina v ospredju. Selekcijo dela ekipa Trek-Segafredo. Medtem je Jonas Vingegaard, ki se je pred tem znašel na tleh, dobil pomoč Wouta van Aerta. Slovenski favorit za skupno zmago Tadej Pogačar je v ospredju glavnine.

54 km do cilja - Pri vzponu na drugi gorski cilj Cote des Cammazes (5,1 km, 4,1 odstotka) sta bila ubežnika Nils Politt (BORA - hansgrohe) in Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ujeta.

61 km do cilja - Nov šok za Jumbo-Vismo. Na tleh se je znašla tudi rumena majica. Jonas Vingegaard je pri hitrosti 41,3 km/h padel, pred njim Tiesj Benoot, ki je bil videti v bolečinah. Kakšne posledice bosta imela, bo znano v nadaljevanju dirke. Nekaj kilometrov pred tem so že izgubili Stevena Kruijswika, ki je prav tako padel, etapo pa so začeli brez Primoža Rogliča. Slovenski kolesar še vedno čuti posledice padca v peti etapi.

💛Jonas Vingegaard was doing 41.3km/h when he had a crash a few kilometres after his teammate @s_kruijswijk had to abandon @LAPORTEChristop paced him back to the bunch and he's moving towards the front positions again #TDFdata #TDF2022 https://t.co/zm8geTd8tS — letourdata (@letourdata) July 17, 2022

💛 @JumboVismaRoad's troubles continue as 🇩🇰 Jonas Vingegaard and 🇧🇪 @TiesjBenoot fall, they both set off again.



Les malheurs de la @JumboVismaRoad continuent ! C'est maintenant 🇩🇰 Jonas Vingegaard et 🇧🇪 @TiesjBenoot qui sont projetés au sol. Les deux repartent.#TDF2022 pic.twitter.com/tkDIWHxJcN — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

64 km do cilja - Ravno, ko je bilo govora o novih protestih na trasi, je v glavnini prišlo do padca. Na tleh se je znašel Steven Kruijswijk, ob njem pa je stal moštveni kolega Wout van Aert. Kruijswijk je padel na desno ramo in ni mogel nadaljevati vožnje. Van Aert ga je sprva čakal, vendar je Nizozemec le odmajeval z glavo, da enostavno ne more premakniti rame. Nato so ga odpeljali z reševalnim vozilom. Nov šok torej za Jumbo-Vismo.

La chute de Steven Kruijswijk qui peut changer la donne pour la suite du #TDF2022 #LesRP pic.twitter.com/rmdn7Ohc5t — RoisDeLaPedale (@RoisDeLaPedale) July 17, 2022

70 km do cilja - Owain Doull je padel, potem ko je povozil bidon. Poiskati je moral pomoč pri zdravniku dirke. Ubežnika imata pri 38 stopinjah Celzija 1:36 prednosti.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @owaindoull crashes at the back of the peloton! The Welshman sets off again.



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@owaindoull est victime d'une chute à l'arrière du peloton ! Le Gallois repart.#TDF2022 pic.twitter.com/MYQps1sJBj — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

75 km do cilja - Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je imel težave in nekoliko zaostal za glavnino, a ga je Tim Wellens pripeljal nazaj.

85 km do cilja - V begu sta še vedno Nils Politt (BORA - hansgrohe) in Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team), vendar ju glavnina ne spusti predaleč. Njun naskok je 1:42.

100 km do cilja - Ozračje je izjemno vroče - 38 stopinj Celzija. Kolesarji imajo težko delo, a se kljub vsemu zabavajo. Damiano Caruso je denimo presenetil moštvenega kolega pri Bahrain Victoriousu Mateja Mohoriča in ga polil z vodo.

104 km do cilja - Luka Mezgec (BikeExchange Jayco) je spet ujel glavnino.

110 km do cilja - Prednost ubežnikov se je znižala na 2:11. Nils Politt (BORA - hansgrohe) beži že tretji dan zapored. Luka Mezgec (BikeExchange Jayco) je medtem izgubil stik z glavnino.

💪C'est 🇩🇪 @PolittNils de l'équipe @BORAhansgrohe qui a été le premier coureur à passer sous l'arche du kilomètre 92 avec le département des @hautsdeseinefr lors de cette 15ème étape !



👏Félicitations à @GastonMarcel36 qui a eu la bonne réponse ! pic.twitter.com/3cAiR8U979 — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

133 km do cilja - Dve točki na gorskem cilju je pobral Nils Politt (BORA - hansgrohe), eno Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Še vedno imata tri minute prednosti. Temperatura ozračja zdaja znaša 36 stopinj Celzija. Kolesarja si medseboj pomagata tudi pri hlajenju, kar nazorno kaže spodnja slika.

🇫🇷 #TDF2022



true sportsmanship from Nils sharing some ice with his breakaway companion 🤝👌 pic.twitter.com/l7xtlM7oCI — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) July 17, 2022

138 km do cilja - Ubežnika sta začela z vzponom na gorski cilj III. kategorije Cote d'Ambialet (4,4 km, 4,6 odstotka), njuna prednost je tri minute.

148 km do cilja - Ubežnika Nils Politt (BORA - hansgrohe) in Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team) pri 35 stopinjah Celzijah bežita glavnini, ki zaostaja 2:46.

🚴 Quelle équipe verra son coureur passer en premier sous l'arche du kilomètre 92 ?



👇 Votre réponse en commentaires ! Le gagnant sera invité par les @hautsdeseinefr à assister à l’arrivée de la dernière étape du #TDF2022 sur les Champs-Elysées ! pic.twitter.com/TmHKkWUBKO — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

160 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) je spustil ubežnika in bo počakal glavnino. V ospredju sta zdaj še Nils Politt (BORA - hansgrohe) in Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Njuna prednost znaša 2:08.

164 km do cilja - Trenutna temperatura ozračja je 34 stopinj Celzija. Trije ubežniki imajo zdaj 2:06 naskoka pred glavnino. Povprečna hitrost do tega trenutka znaša 48,3 km/h.

178 km do cilja - Napeto dogajanje že na začetku etape. Glavnina se je razbila. Rumeni Jonas Vingegaard se je hitro prebil v ospredje prve skupine, v katero se je priključil tudi Tadej Pogačar. Prednost treh ubežnikov znaša 1:34.

With a very fast start, there are already breaks in the peloton!



Avec un départ extrêmement rapide, il y a des cassures dans le peloton !#TDF2022 pic.twitter.com/SVzZZlWAcB — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

187 km do cilja - Prednost ubežnikov Wout van Aert (Jumbo-Visma), Nils Politt (BORA - hansgrohe) in Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team) znaša 1:26.

191 km do cilja - Matej Mohorič je poizkušal priti v beg, vendar mu ni uspelo. Zdaj so v ospredju trije kolesarji. Wout van Aert spet nori po cesti, pa čeprav je leteči cilj šele čez 147 kilometrov, kjer bo skušal priti do novih točk v boju za zeleno majico. Pa že zdaj ima ogromno, praktično neulovljivo prednost. Očitno ne more iz svoje kože in kaže svoje mišice. Ob njem sta še Nils Politt (BORA - hansgrohe) in Mikkel Frølich Honore (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

13.20 - 15. etapa se je začela, zdaj lahko pričakujemo poskuse pobegov. Tudi Matej Mohorič bo skušal iskati svojo priložnost. Danes uporablja tisti sedež, ki mu je pomagal pri spustu do zmage na najdaljši klasiki Milano - San Remo.

13.05 - Z zaprto vožnjo se je začela 15. etapa.

12.55 - Zaradi visokih temperatur, na štartu je 38 stopinj Celzija, je organizator sprejel ekstremni vremenski protokol, a ni skrajšal etape. Kolesarji lahko iz spremljevalnih vozil jemljejo dodatno pijačo, prav tako pa lahko odvržejo bidone po vsej trasi in zato ne bodo prejeli kazni.

12.45 - Slovenski kolesar Matej Mohorič upa, da se bo danes znašel v begu. "Praktično moja zadnja priložnost za etapno zmago je," je dejal član Bahrain-Victorious.

12.40 – Veliko se je dogajalo že pred etapo. Poročali smo, da se je Primož Roglič (Jumbo-Visma) zaradi bolečin, ki so po padcu v peti etapi še vedno prisotne, odločil za odhod s Toura. Že lani se je iz istega razloga odločil, da predčasno konča tritedensko francosko kolesarsko dirko. Konec Dirke po Franciji pa je tudi za Magnusa Corta (EF Education-EasyPost) in Simona Clarka (Israel-Premier Tech), ki sta bila pozitivna na covid-19.

12.39 - Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva. Dan je nov dan na Tour de France. Podrobneje bomo spremljali tudi 15. etapo od Rodeza do Carcassonneja, ki se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.05 in bo dolga kar 202,5 km. Po profilu naj ne bi bila zahtevna, čeprav je razgibana. Bo pa svoje zagotovo dodoala velika vročina. Živo srebro naj bi se povzpelo do 41 stopinj Celzija.

Skupni seštevek (14/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 55:31:01

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:43

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 3:01

5. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 4:06

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 4:15

7. Louis Meintjes (JA/Intermarche-Wanty-Gobert) 4:24

8. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) isti čas

9. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 8:49

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:58

...

21. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 33:39 /v nedeljo je zapustil dirko/

81. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 2:02:45

86. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2:07:19

118. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 2:34:40

...