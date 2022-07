Luka Mezgec presrečen za Matthewsa: Vedno je preveč čakal, tokrat pa je napadel sam

Že druge etapne zmage na letošnji Dirki po Franciji se veselijo v avstralski ekipi BikeExchange – Jayco, katere član je tudi slovenski as Luka Mezgec. Potem ko je v sprintu tretje etape slavil njihov nizozemski as Dylan Groenewegen, je danes v zahtevni 14. etapi zablestel še Avstralec Michael Matthews.

"Super je! Michael je bolj kot ne vse opravil sam," se je v cilju danes smejalo Luki Mezgecu. V pogovoru za RTV Slovenija je povzel današnje dogajanje: "Res je bil velik boj za beg, spredaj smo imeli Chrisa (Christopher Juul-Jensen, op. p) in Nicka (Schultza, op. p.), ki sta pomagala Matthewsu, ampak ko se je izoblikovala ubežna skupina, je med tistimi triindvajsetimi ostal sam. Potem pa fantastična predstava, vedno je preveč čakal in moral loviti, zdaj pa se je odločil in napadel sam, vsaj kar smo lahko slišali po radiu. Res noro!"

"Čestitke, stari! Kakšna vožnja! Neverjetno!" pa je v cilju Matthewsu čestital še en slovenski šampion, Tadej Pogačar. Z Avstralcem sta na kratko pokramljala, med njima vlada veliko spoštovanje.

31-letni Avstralec je bil danes del velike ubežne skupine, v hribovitem zaključku 14. etape pa se je sam odpeljal v vodstvo. Nekaj časa ga je ogrožal še Italijan Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), a se ga je Matthews še pred vrhom zaključnega vzpona otresel in se odpeljal do prestižne zmage, njegove četrte na Dirki po Franciji.

Zmago posvetil hčerki

"To je zgodba moje kariere, v kateri je bilo ogromno vzponov in padcev. Moja družina ves čas verjame vame. Tolikokrat sem bil 'polomljen', na tleh, a sem se vselej pobral, zaradi podpore moje žene in hčerke. Prav njej posvečam današnjo zmago, stara je štiri leta. S tem se ji želim oddolžiti za ves čas, ki ga preživim stran od nje," je v cilju na robu solz razlagal Michael Matthews.

🎙 "Always keep believing" 5 years of waiting came to an end today for @blingmatthews!



🎙 "Toujours continuer à y croire !" @blingmatthews met aujourd'hui derrière lui 5 ans d'attente sur le Tour ! #TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/cBTOWP7gIF — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2022

Na letošnjem Touru je v šesti in osmi etapi zasedel drugo mesto, v šesti prav proti sicer dobremu prijatelju Pogačarju. "V drugem tednu je naša ekipa načrtovala lov na etapne zmage. Včeraj je bila lepa priložnost, a smo se malce prepozno lotili lova. Vedel sem, da utegne biti to zadnja priložnost. Drugo mesto za Tadejem, drugo mesto za Woutom (van Aertom, op. p.). Počasi bo priložnosti tudi zmanjkalo. Želel sem pokazati vsem, da nisem zgolj sprinter, da lahko dirkam tudi na takšnih profilih," je še povedal presrečni Avstralec.