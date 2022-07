Pogačar zagrozil Jumbo-Vismi: Današnja etapa je razkrila veliko

"Danes je bila etapa, v kateri se je razkrilo veliko. Opazoval sem konkurenco, poskusil sem z napadom, tak je bil tudi načrt. Ampak danes je bil krajši klanec, tako da je bilo težko narediti razliko, vseeno sem poskusil, dal vse od sebe, mislim, da bodo Pireneji še zelo zabavni," je za RTV Slovenija po naporni in vroči 14. etapi Toura povedal slovenski šampion Tadej Pogačar.

🇸🇮 @TamauPogi is setting a big tempo but 🇩🇰 Jonas Vingegaard is following



🇸🇮 @TamauPogi continue d'imprimer un énorme tempo, mais 🇩🇰 Jonas Vingegaard reste calé dans sa roue !#TDF2022 pic.twitter.com/FRhjPKTws6 — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2022

Na zadnjem klancu dneva je poskusil napasti vodilnega kolesarja na dirki, Danca Jonasa Vingegaarda, a se mu tekmeca iz Jumbo-Visme ni uspelo otresti. V cilj sta prišla skupaj, dobrih dvanajst minut za zmagovalcem, Avstralcem Michaelom Matthewsom (BikeExchange – Jayco).

Pravo spoštovanje med šampionoma:

Kaj je ugotovil?

In kaj je ugotovil 23-letnik iz Klanca pri Komendi? "Take stvari bom zadržal zase, ampak tudi sami ste lahko videli, da je ekipa Jumbo danes kar veliko porabila, videlo se je, kdo in koliko je močan, in to mi daje motivacijo," je bil nekoliko skrivnosten dvakratni zmagovalec Toura, ki ima v skupnem seštevku za Vingegaardom še vedno dve minuti in 22 sekund zaostanka.

"Do konca Toura bo treba ves čas poskušati"

Pogačar je danskega rivala nepričakovano napadel že v začetku etape, a tisto ni bilo del načrta. Jumbo-Visma je bila v začetku dneva malce neorganizirana, je pa Vingegaard ob pomoči Wouta van Aerta prvi poskus Pogačarja tudi hitro nevtraliziral. "Tisti napad je bil splet okoliščin. Če lahko pride do takšnega napada, je to treba izkoristiti," je po etapi za slovensko nacionalno televizijo povedal športni direktor Pogačarjeve ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman in dodal: "Danes je bila spet zelo zahtevna etapa, daleč od tega, da bi bila lahka. Na koncu smo poskusili, bila je dobra akcija, gremo naprej."

"V Pirenejih bo še zabavno." Foto: Reuters

Iz Pogačarjevih in Hauptmanovih besed je mogoče razumeti, da bodo v nadaljevanju Toura stopnjevali pritisk na Vingegaarda. "V vsaki etapi ima lahko kdo od favoritov slab dan in do konca Toura bo treba ves čas poskušati. Vsak napad pa se plača, dolga je še do Pariza, zavedamo se tudi, da je Jonas v odlični formi, treba bo pač napadati vse do konca," je še povedal Hauptman.

V nedeljo bo na sporedu še ena tranzicijska etapa proti Pirenejem, ki se bo začela v Rodezu in končala v Carcassonnu (202,5 km). Trasa bo precej manj razgibana kot danes, bržčas pa bo znova namenjena ubežnikom, če ekipi z rumeno majico ne bodo na pomoč priskočila moštva sprinterjev.