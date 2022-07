Mezgečev kolega do etapne zmage, Pogačar neuspešno napadel Vingegaarda

Dirka po Franciji, potek 14. etape:

Cilj – Avstralec Michael Matthews (BikeExchange - Jayco) je zmagovalec naporne 14. etape letošnje Dirke po Franciji! Drugi je bil Italijan Alberto Bettiol (EF Education - EasyPost), tretji pa Francoz Thibaut Pinot (Groupama - FD).

Michael Matthews je zmagovalec naporne 14. etape Toura. Foto: Reuters

Tadeju Pogačarju se do cilja ni uspelo otresti Danca Jonasa Vingegaarda, etapo sta končala skupaj, 12:33 za zmagovalcem. Pogačar je bil 23. v etapi, Vingegaard 24. V skupnem seštevku ostajata na prvem in drugem mestu, Pogačar še vedno ostaja 2:22 za rumenim Dancem.

17.15 – Pogačar stopnjuje tempo, rumeni Danec se ga drži kot klop. Nekoliko zadaj je David Gaudu prehitel dvojec Ineosa, Gerainta Thomasa in Adama Yatesa.

17.13 – Pogačar navija strupen tempo na najstrmejšem delu zaključnega klanca, ampak se Vingegaarda ne more otresti.

17.12 – Pogačar je napadel, Vingegaard se ga drži. Preostali favoriti jima ne morejo slediti.

17.11 – Tadej Pogačar ima ob sebi še dva kolega, Vinjgegaard je ostal sam.

1,6 km do cilja – Michael Matthews je vendarle spet pobegnil Bettiolu in prvi prečkal zadnji gorski cilj dneva.

Izidi gorskega cilja (Cote de la Croix Neuve):

1. Matthews 5 točk

2. Bettiol 3

3. Pinot 2

4. Soler 1

2,7 km do cilja – Alberto Bettiol (EF - EasyPost) je ujel Matthewsa, vozita 30 sekund pred Solerjem in Pinotom in 13:55 pred glavnino.

3,5 km do cilja – Michael Matthews zdaj sam vztraja v vodstvu, njegova prednost pred zasledovalci je majhna.

4,5 km do cilja – Kolesarji so na zadnjem klancu dneva (II. kategorija, 3 km/10,2%). Zasledovalci se približujejo vodilnim, le Meintjes in Geschke težko sledita.

5 km do cilja – Vodilna trojica bo vsak čas začela vzpon na Croix Nueve, ima 38 sekund prednosti pred zasledovalci in 13:55 pred glavnino.

13 km do cilja – Trojica Matthews, Grossschartner in Sanchez ima zdaj 40 sekund prednosti pred Meintjesom, Pinotom, Konradom, Kämno, Uranom, Geschkejem, Martinezom, Fuglsangom, Bettiolom, Solerjem, Muhlbergerjem in Simmonsom. 13 minut in 45 sekund za vodilnimi je Van Aert je z izjemnim tempom razredčil glavnino, ob rumenem Vingegaardu je ostala le skupina favoritov, tudi Tadej Pogačar.

Ta klanec čaka kolesarje tik pred ciljem (Cote de la Croix Neuve):

22 km do cilja – Andreas Kron je s predrto sprednjo pnevmatiko skoraj zletel s ceste, trojica vodilnih nadaljuje brez njega. Ima 30 sekund prednosti pred zasledovalci, teh je zdaj devet, Meintjes, Pinot, Konrad, Kämna, Uran, Martinez, Fuglsang, Bettiol in Soler. Meintjes se je v virtualnem skupnem seštevku že prebil na drugo mesto pred Pogačarja, ogroža pa tudi rumenega Vingegaarda. A pričakovati je, da bo glavnina v zaključku etape vendarle stopila na plin in zmanjšala zaostanek.

Primož Roglič je v glavnini vlekel na klanec Cote de la Fage in je zdaj izčrpan povsem popustil.

30 km do cilja – Michael Matthews (BikeExchange – Jayco) je prvi prečkal gorski cilj na Cote de la Fage in dobil dve točki, eno pa Grossschartner. Četverica vodilnih ima še 24 sekund prednosti pred Marcom Solerjem (UAE Emirates), temu sta se pridružila še Kämna in Bettiol, nekoliko zadaj so Meintjes, Pinot, Konrad, Uran, Geschke in Martinez, pa nato nekaj članov prvotne ubežne skupine, ki so jim pošle moči, glavnina zaostaja 14:37 za vodilnimi.

33 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Cote de la Fage (III. kategorija, 4,2 km/6 %), vodilna četverica 35 sekund pred zasledovalci in 13:45 pred glavnino.

V cilju etape pa je bila danes pred nekaj urami že prava drama, zgorel je namreč policijski avto:

42 km do cilja – Grossschartner, Sanchez in Kron so ujeli Matthewsa, četverica ima zdaj že otipljivo prednost pred zasledovalci, pred glavnino pa že več kot 13 minut.

46 km do cilja – Matthwesa lovijo Grossschartner, Sanchez in Kron, preostali udeleženci ubežne triindvajseterice ne morejo slediti. Glavnina zdaj zaostaja 12:12 za vodilnim Avstralcem.

50 km do cilja – Michael Matthews ima že 15 sekund prednosti pred zasledovalci, ubežna skupina se je spet natrgala.

53 km do cilja – Naslednji napad v vodilni skupini je sprožil Michael Matthews (BikeExchange). Avstralcu se je uspelo nekoliko oddaljiti zasledovalcem.

57 km do cilja – Simon Geschke (Cofidis) je na gorskem cilju na Grandrieuu osvojil dve točki, eno pa Američan Quinn Simmons (Trek Segafredo), ki je nato močno pospešil in spet prebudil ubežno skupino. Zdaj ubežniki spet obračunavajo med seboj, njihova prednost pred glavnino pa je spet narasla preko enajst minut.

60 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Cote de Grandrieu (III. kategorija, 6,3 km/4,1%) ubežniki slabih enajst minut pred glavnino. Caleb Ewan vozi enajst minut za glavnino.

72 km do cilja - Etapa še naprej poteka mirno, ubežniki vozijo 10:42 pred glavnino, a kmalu utegne postati spet pestro, bližajo se namreč zaključni vzponi dneva. Na čelu glavnine so ves čas kolesarji Jumbo-Visme, takoj za njimi UAE Emirates, za njimi še Ineos Grenadiers.

94 km do cilja - Ubežniki so zdaj že deset minut ped glavnino, v tej se Tadej Pogačar z nekaj tovariši iz UAE Emirates vozi neposredno za Rogličevo Jumbo-Vismo, ki na čelu diktira relativno zmeren tempo (povprečna hitrost je še vedno preko 40 km/h). Caleb Ewan vozi 8:23 za glavnino,

105 km do cilja - Vodilna triindvajseterica ima zdaj že preko devetih minut prednosti pred glavnino in skoraj 18 mninut pred Ewanom. Med petimi kategoriziranimi vzponi današnje etape je še kopica nekategoriziranih, skupno bodo morali danes kolesarji premagati več kot 3.000 višinskih metrov.

114 km do cilja – Prednost vodilne skupine je narasla na 8:30, medtem je Caleb Ewan s kolegi iz Lotto Soudala, Wellensom, Frisonom in Van Rensburgom 17 minut za ubežniki.

120 km do cilja - Fuglsang ni prišel daleč, je pa z napadom dvignil tempo celotne ubežne skupine in njena prednost pred glavnino je poskočila na slabih osem minut.

129 km do cilja - V osredju še dirkajo, Jakob Fuglsang je pospešil in natrgal vodilno skupino, ta ima sicer pred glavnino že 7:13 prednosti.

135 km do cilja - Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Jumbo-Visme, triindvajseterica ubežnikov pa ima zdaj že 6:52 prednosti.

140 km do cilja - Na letečem cilju v Yssingeauxu se je tudi ubežna skupina rahlo natrgala, sicer pa ima pred glavnino že 5:44 prednosti. Med ubežniki je v skupnjem seštevku najvišje uvrščen Južnoafričan Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), ta za rumenim Vingegaardom zaostaja 15 minut in 46 sekund.

Izidi letečega cilja, Yssingeaux (141,9 km pred ciljem):

1. Matthews 20 točk

2. Neilands 17

3. Grossschartner 15

4. Küng 13

5. Sanchez 11

6. Kron 10

7. Powless 9

8. Pinot 8

9. Meintjes 7

10. Uran 6

11. Cosnefroy 5

12. Seschke 4

13. Kämna 3

14. Martinez 2

15. Woods 1

145 km do cilja - Pobegnilo je 23 kolesarjev, ki imajo zdaj 3:18 prednosti pred glavnino, tej se je priključila tudi skupina z Rogličem, medtem ko skupina s Calebom Ewanom zaostaja že več kot 12 minut za čelom dirke. Najhitrejši so v prvi uri etape prevozili 43,2 kilometra.

V begu so: Marc Soler (UAE Team Emirates), Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Benoît Cosnefroy (Ag2r-Citröen), Felix Grossschartner, Lennard Kämna in Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Gregor Mühlberger (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Stefan Küng in Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Alberto Bettiol, Neilson Powless in Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Bauke Mollema in Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang, Krists Neilands in Michael Woods (Israel-Premier Tech), Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) in Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM).

150 km do cilja - Zdaj je v ospredju spet večja skupina kolesarjev, ki si je hitro nabrala dve minuti prednosti pred glavnino in več kot tri pred skupino z Rogličem. Zdaj se bo najbrž dogajanje vendarle malce umirilo. Pogačar je za nekaj trenutkov izgubil stik z rumeno majico, a je zdaj spet v skupini favoritov okoli Vingegaarda.

153 km do cilja - Američan Quinn Simmons (2 točki) je prvi prečkal drugi gorski cilj dneva, nosilec pikčaste majice, Nemec Simon Geschke (1) je bil drugi.

155 km do cilja - Na vzponu na Cote de Chataignier (III. kat., 2,6 km/7,3%) se je v vodstvo odpeljal Francoz Franck Bonnamour (B&B Hotels - KTM), ima 13 sekund prednosti pred skupino z rumeno majico, Roglič zaostaja že 2:34. Pogačar se tesno drži Vingegaarda.

162 km do cilja - Bahrain Victorious ima danes očitno svoje načrte, nenehno napada, zdaj vodi njihov kolesar Damiano Caruso. Zaostanek Primoža Rogliča se približuje dvema minutama, skupina z Ewanom pa ima že več kot osem minut zaostanka. Med skupinami so še številni kolesarji. Jumbo-Visma očitno nima namena vzpostaviti kontrole, niti je ne more, svoje člane ima raztresene po celotnem pelotonu.

165 km do cilja - V ospredju se vrstijo napadi, po Mohoriču je potegnil še Dylan Teuns, nato spet Christopher Jull-Jensen, za njim še Jan Tratnik ... Skupina z Rogličem zaostaja 1:46 za čelom dirke.

171 km do cilja - Čisto v ospredju zdaj vozi Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

174 km do cilja - Zdaj je glavnina raztrgana na tri dele, Primož Roglič (Jumbo-Visma) je obtičal v drugi skupini, ki vozi dobro minuto za rumeno majico, skupina s Calebom Ewanom zaostaja že pet minut.

177 km do cilja - Američan in Norvežan sta prva prečkala prvi gorski cilj dneva, Côte de Saint-Just-Malmont. Powless je vzel dve točki, Juul-Jensen eno.

179 km do cilja - Z nekaj malega prednosti v vodstvu vztrajata Norvežan Christopher Juul-Jensen (BokeExchange) in Američan Neilson Powless (EF - EasyPost), za njima je močno razpotegnjena in na mestih še vedno raztrgana glavnina.

181 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je izkoristil trenutek nepazljivosti Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma) in mu poskušal pobegniti, s tem je tudi ubil prvi poskus bega in združil skupine. Vingegaard je ob pomoči Wouta van Aerta le ujel priključek s Pogačarjem. V ozadju glavnine se muči avstralski sprinter Caleb Ewan (Lotto Soudal), ki je včeraj padel. Začetek današnje etape je kaotičen.

185 km do cilja - 18 kolesarjev, med temi so tudi Philippe Gilbert, Michael Matthews in Valentin Madouas ima 19 sekund prednosti pred še eno večjo skupino zasledovalcev, ta pa minimalno pred glavnino iz katere še skačejo tekmovalci in se želijo priključiti begu. Začel se je tudi že prvi vzpon dneva, Cote de Saint Just Malomnt (III. kategorija, 7,7 km/3,9%).

189 km do cilja - Hitro se je uspelo odlepiti večji skupini kolesarjev, a v ozadju še aktivno lovijo, glavnina je raztrgana, tempo pa visok.

12.35 (192,5 km do cilja) - Z nekaj zamude se je 14. etapa 109. Dirke po Franciji začela tudi zares! Takoj po uradnem startu so se začeli skoki.

Start: Ob 12.15 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, od 12.30 bodo prevozili kilometer nič in dirka se bo začela.

Tadej Pogačar je lastnik bele majice najboljšega kolesarja na dirki že 43. dan zapored. Belo je imel zadnjih devet etap na Touru 2020, cel Tour 2021 in prvih 13 etap letošnje dirke. Belo je nosil še trti dni v prvem tednu svojega prvega Toura.

Tudi danes lahko kolesarji pričakujejo vročino, na startu je trenutno še zmernih 25 stopinj Celzija (v senci), a čez dan se bodo temperature na trasi dvignile daleč prek 30 stopinj. Prireditelji so pripravili celo cisterno z 10.000 litri vode, da bodo lahko hladili razbeljen asfalt, saj je za jug Francije ta konec tedna napovedan vročinski val.