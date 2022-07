Pogačar: Moral bi biti nekoliko lažji dan, pa ni bil

"Nekaj trenutkov je bilo, ko smo morali biti res pozorni," je v cilju 13. etape Toura v Saint-Etiennu za RTV Slovenija povedal nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki Tadej Pogačar. "Sicer je treba biti stoodstotno zbran skozi celo dirko, ampak danes lahko rečemo, da je bil nekoliko lažji dan … Čeprav niti ni bil, bilo je vroče, dolga etapa, hitra. Naslednje dni bo kar eksplozivno," je še povedal 23-letnik iz Klanca pri Komendi.

Hud tempo, nervoza, tudi padec ...

In res, dolgo se je bil boj za mesto v ubežni skupini, zaradi tega je bil tempo v začetku res hud, ko pa se je vendarle izoblikovala skupina za beg, pa so za visok tempo v glavnini skrbele ekipe, ki niso imele svojega predstavnika med ubežniki. Favoriti za skupno zmago so morali predvsem paziti, da se izognejo vsem nevarnostim, in to jim je uspelo. Prišlo je tudi do padca, katerega največja žrtev je bil sprinterski as moštva Lotto Soudal Caleb Ewen.

Ekipe favoritov so naposled vzpostavile red v glavnini, postavile so se na čelo, s tega izrinile nervozne sprinterske vlake moštev QuickStep – Alpha Vinyl in Alpecin – Deceuninck in s tem ubežnikom omogočile povišanje prednosti, a naposled so svojo priložnost opazili še v ekipi BikeExchange – Jayco našega Luke Mezgeca in se spravili v silovit lov. Tudi njim se ni več uspelo izdatneje približati ubežnikom, zato so ti sami obračunali za zmago.

Pedersen napadel in zmagal

Danec Mads Pedersen (Trek Segafredo) je najprej z napadom razpolovil ubežno skupino, se otresel nevarnih tekmecev, Italijana Filippa Ganne (Ineos Grenadiers), svetovnega prvaka v vožnji na čas, ter Švicarja Stefana Künga (Groupama – FDJ), v ciljnem sprintu pa nato opravil še z Britancem Fredom Wrightom (Bahrain Victorious) in Kanadčanom Hugom Houlejem (Israel – Premier Tech) ter se veselil prestižne zmage.

Huda vročina

Poleg nervoznega dirkanja in visokih hitrosti je kolesarje danes mučila še visoka vročina, ves čas je bilo več kot 31 stopinj Celzija, ponekod tudi do 35 stopinj Celzija. Tudi Pogačarja je bilo mogoče videti, kako se bori proti vročini. Že pred startom se je hladil z vrečkami ledu. "Hlajenje koristi za nekaj trenutkov, dokler se led ne stopi," je povedal za slovensko nacionalno televizijo, med etapo pa se je zanašal na pomoč moštvenih kolegov pri UAE Emirates, ki jih je poleg slovenskega asa ostalo le še pet. "Potem pa sotekmovalci hodijo v avto po kocke ledu, mrzlo vodo, imamo dodatne postaje ... Vsakih pet minut je treba hladiti telo, je kar vroče," je potarnal slovenski šampion.

Mladi Slovenec ostaja v belem. Foto: Reuters

V naslednjih dneh bo vročina le še višja, že jutri pa kolesarje čaka še ena tranzicijska etapa na poti proti Pirenejem, 192 kilometrov dolga preizkušnja od Saint-Etienna do Menda s petimi kategoriziranimi vzponi.

Izidi 13. etape: 1. Mads Pedersen (Dan/Trek Segafredo) 4;13:03

2. Fred Wright (VBr/Bahrain Victorious)

3. Hugo Houle (Kan/Israel – Premier Tech) isti čas

4. Stefan Küng (Švi/Groupama – FDJ) + 0:30

5. Matteo Jorgenson (ZDA/Movistar) isti čas

6. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 0:32

7. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 5:45

8. Florian Senechal (Fra/Quick Step – Alpha Vinyl)

9. Luca Mozzato (Ita/B&B Hotels – KTM)

10. Andrea Pasqualon (Ita/Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux)

12. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

58. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 5:58

77. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 6:11

92. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange – Jayco) 6:17

93. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) isti čas

... Skupni vrstni red: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 50;47:34

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:26

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 2:35

5. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 3:44

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 3:58

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:07

8. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 7:39

9. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:32

10. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 10:06

15. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 21:50

76. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 1;50:56

81. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1;55:27

116. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange – Jayco) 2;22:48

