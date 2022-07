Odločitev je padla: Roglič po mukah zapušča Dirko po Franciji

Iz ekipe Jumbo-Visma so sporočili, da Primoža Rogliča danes ne bo na startu 15. etape Dirke po Franciji, ki bo po napovednih minila v izrednih vremenskih razmerah, saj se bo živo srebro povzpelo kar do 40 stopinj Celzija. Bolečine zaradi poškodb, ki jih je staknil v padcu v 5. etapi, so bile prehude. Roglič je v kratki izjavi dejal, da je ponosen na svoj prispevek k trenutnemu vrstnemu redu in da verjame, da bo ekipa uresničila svoje rumeno-zelene ambicije.

Slovenskemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču Dirka po Franciji očitno res ni usojena.

🇫🇷 #TDF2022



Primoz about his #DNS in stage 15 @LeTour



“I’m proud of my contribution to the current standings and I trust that the team will realise our yellow and green ambitions. Thanks to everybody for your great support.” pic.twitter.com/aw0juGFWwO — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 17, 2022

Leta 2020 je skoraj že dobljeno skupno zmago izgubil v predzadnji etapi, ko ga je s fenomenalnim kronometrom prehitel rojak Tadej Pogačar (UAE Emirates), lani je odstopil zaradi bolečin in poškodb, ki jih je staknil v padcu v 1. in 3. etapi, letos pa je bila zanj usodna 5. etapa na tlakovanih odsekih, kjer je zadel ob balo sena, ki se je po spletu nesrečnih okoliščin znašla na krožišču, grdo padel, si izpahnil ramo in sam naravnal nazaj, pri lovljenju glavnine pa si je nabral dve debeli minuti zaostanka.

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

V bolečinah vozil vse od 5. etape

Vse od takrat je aktualni olimpijski prvak v kronometru vozil v bolečinah, a kljub temu odigral ključno vlogo pri prevzemu rumene majice iz pleč Pogačarja v 11. etapi, ki je na ciljnem vzponu na Col du Granon povsem popustil in za Dancem Vingegaardom zaostal kar tri minute.

"Ponosen sem na svoj prispevek k trenutnemu vrstnemu redu in verjamem, da bo ekipa uresničila naše rumene in zelene ambicije," je sporočil Roglič in se zahvalil za vso podporo, ki je je bil deležen na letošnjem Touru.

Foto: Jaka Lopatič

Po 14 etapah je Zasavec v skupnem seštevku zasedal 21. mesto (+33:39), že vse od 11. etape od Albertvilla do Col du Granona, v kateri je njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard prevzel rumeno majico vodilnega, pa je opravljal vlogo pomočnika.

Roglič je že trikrat zmagal na Dirki po Španiji. Mu bo to uspelo tudi četrtič? Foto: Reuters

Tour kot priprava na Vuelto

Roglič je v šali že večkrat dejal, da je Dirka po Franciji zanj bolj ali manj trening za Dirko po Španiji, kjer je zmagal že trikrat zapored. Start Vuelte bo čez dober mesec, 19. avgusta, Zasavec pa bo tam najbrž lovil svojo četrto zaporedno zmago.

Just a quick chat in the middle of Stage 13 ...@albertocontador: "Try to recover, yes? Little by little."@rogla: "I try to, huh? Preparation for the Vuelta."



Nothing like looking ahead 👀#TdF2022 pic.twitter.com/Skwi8bLLtD — Eurosport (@eurosport) July 15, 2022

Več sledi ...

Preberite še: