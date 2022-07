Vingegaard spregovoril o padcu in kaosu, Pogačar dobil dodatno motivacijo

Pričakuj nepričakovano je nekakšno vodilo na kolesarski Dirki po Franciji. Nič drugače ni bilo v 15. ravninski etapi, v kateri so bili največji poraženci pri ekipi Jumbo-Visma. Že pred začetkom je završala novica o odhodu Primoža Rogliča s Toura. Kaos za Nizozemce se je nadaljeval z odstopom Stevena Kruijswijka, ki si je ob padcu izpahnil ramo. Na tleh sta se znašla še vodilni v skupnem seštevku Jonas Vingegaard in Tiesj Benoot. Lastnik rumene majice je po koncu dneva pomiril svoje navijače, njegov največji izzivalec Tadej Pogačar pa že nestrpno zre proti Pirenejem. V zadnjem tednu dirke Tour de France lahko pričakujemo njegove napade na ranjeno nizozemsko zasedbo, s katerimi bo skušal priti nazaj do rumene majice in do morebitne tretje zaporedne zmage na dirki vseh dirk.

Mnoge je odhod Primoža Rogliča z Dirke po Franciji presenetil, a so bile fizične in psihične posledice padca v peti etapi prevelike, da bi lahko pomagal svoji ekipi do morebitne premierne zmage na največji dirki na svetu. Dodatne težave je imel v soboto, ko je težko držal stik z glavnino in tako še drugič zapored predčasno zapustil Dirko po Franciji.

A se s tem šokov za nizozemsko moštvo v nedeljo ni končalo. Steven Kruijswijk se je znašel na tleh, ko je bilo približno 65 kilometrov pred ciljem spet govora o protestnikih na trasi. V glavnini je kaj kmalu zatem prišlo padca. Nizozemec je padel na desno ramo in je ni mogel premikati. Wout van Aert ga je čakal, vendar je Steven le zmajeval z glavo. Počakal je na reševalno vozilo, nemudoma pa je postalo jasno, da je zanj dirke konec. Pregled v bolnišnici je pokazal, da ima izpahnjeno ramo.

"Zelo slab je bil. Najhuje je, ker smo izgubili Primoža in Stevena"

Nekaj kilometrov zatem nov šok. Stik z asfaltno podlago sta tokrat občutila Jonas Vingegaard in Tiesj Benoot. V rumeno oblečeni Danes se je pobral, zamenjal kolo in šel naprej, medtem ko je bil Benoot v bolečinah. Stisnil je zobe in če prišel do cilja etape. "Padel sem, vendar sem dobro. Upam, da je Tiesj tudi. Pri njemu je bilo videti težje. Dobro sem. Malce popraskan, vendar ni hujšega," je pomiril svoje navijače Vingegaard in se dotaknil dneva: "Zelo slab je bil. Najhuje je, ker smo izgubili Primoža in Stevena, ki bi bila zelo dobra pomoč v nadaljevanju dirke."

Vsi ti dogodki so šli v plus našemu kolesarskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju, ki v skupnem seštevku za vodilnim Vingegaardom zaostaja 2:22. A bi se lahko karte ob prihodu v Pireneje in po vseh teh padcih stanje v skupnem seštevku spremenilo.

Pogačar bo v Pirenejih napadal

Član UAE Emirates je še enkrat več prestal vse pasti ravninske etape in v cilj prikolesaril v družbi najboljših. To je uspelo tudi Jonasu, vendar bo jutri in v torek bolj znano, kakšne posledice bo po padcu čutil.

Že v torek se pričakuje nov boj med Pogačarjem in Vingegaardom. Foto: Reuters

"Ni se bilo lepo voziti v tej vročini. Na srečo smo lahko preživeli. Fantje so me zalagali z vodo, hrano, ledom. Dan smo preživeli brez težav. Veselim se jutrišnjega počitka," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Pogi in pokomentiral prva dva tedna na Touru: "Kar zadovoljen sem s svojo formo. Kot vidim, je Jonas tudi zelo dober. Zelo težko bo pridobiti čas nazaj. V Pirenejih bom napadal." Jasno je, da so pri njem apetiti po vsej kalvariji pri Jumbo-Vismi še narasli. Zato lahko pričakujemo, da bo takoj po prihodu v Pireneje izdatneje motiviran in kaj kmalu napadel Vingegaarda, ki bi znal čutiti posledice padca.

Čustveni zmagovalec Philipsen

Na koncu etape je bilo jasno, da bo prišlo do ciljnega šprinta in bodo vsi pobegi izničeni. Zaradi selektivne trase le nismo videli klasičnih šprinterskih vlakov. Največ moči je imel v zaključku član Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen, ki je prehitel Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) in Madsa Pedersena (Trek-Segafredo).

"Neverjeten dan je bil. Dobro vem, kako je izgubljati na Dirki po Franciji. Večkrat sem bil že blizu zmage. V zadnjih metrih sem čutil Van Aerta za hrbtom. Ciljno črto sem poznal od lani. Na koncu mi je uspelo," je bil čustven in na robu solza nedeljski junak.

V ponedeljek bo na Touru prost dan, v torek pa se bo karavana podala na prvo etapo v Pirenejih od Carcassonna do Foixa (178,5 km) z dvema zahtevnima vzponoma v zadnjih 65 km.