Tudi na prost dan: nov odstop z Dirke po Franciji

Kot so danes sporočili iz njegove ekipe, so nadaljnje preiskave potrdile včerajšnjo bojazen. Jakob Fuglsang si je pri padcu v 15. etapi zlomil rebro in dirke ne bo nadaljeval. Zaradi okužbe z novim koronavirusom je včeraj odstopil tudi njegov moštveni kolega Simon Clarke, zmagovalec pete etape, v kateri se je huje poškodoval Primož Roglič, ki je včeraj prav tako zapustil dirko.

Po prostem dnevu kolesarje čakajo tri zahtevne etape v Pirenejih.

