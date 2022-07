Odgovarja na kritike: Če do zdaj tega še niso videli, so očitno slepi

Za ekipo Jumbo-Visme je bil nedeljski dan na Dirki po Franciji s psihološkega vidika zelo težak. In tudi s fizičnega, saj so se številni kolesarji znašli na tleh. Pred etapo so izgubili Primoža Rogliča, na trasi zaradi padca nato Stevena Kruijswijka, padla sta tudi Jonas Vingegaard in Tiesj Benoot. Na koncu je Wout van Aert osvojil drugo mesto v etapi in se še utrdil kot vodilni v zeleni majici, ki pripada najboljšemu po točkah. Nekateri so kritični, da lovi svoje cilje, tem pa je dal Van Aert jasno vedeti, kaj si o njih misli.

"Nedeljske težave bodo zagotovo vplivale na nas. Zelo slab dan je bil. Preveč smole smo imeli v kratkem obdobju. Nesrečen dan je bil za nas, a včasih je tako," se je Wout van Aert dotaknil 15. etape na Dirki po Franciji.

Ekipa Jumbo-Visme je najprej v nedeljo zaradi posledic padca v peti etapi ostala brez Primoža Rogliča, med etapo je zaradi padca dirko zapustil še Steven Kruijswijk, z buškami in odrgninami pa sta dan zaključila tudi Jonas Vingegaard in Tiesj Benoot, ki sta se prav tako znašla na tleh.

Nizozemsko moštvo je prišlo na Tour z dvema ciljema. Roglič in Vingegaard sta bila kapetana za rumeno majico, Wout van Aert pa je pred seboj videl zeleno majico za najboljšega po točkah. Njegov naskok pred drugim Tadejem Pogačarjem je teden pred koncem ogromen, saj ima kar 196 točk prednosti.

Mnogi so se čudili, da je tudi v nedeljski etapi šel v beg, čeprav je bil leteči cilj šele na 147. kilometru. Nato so ga odgovorni v ekipi le zaustavili in priključil se je glavnini. Po koncu dneva, ki ga je po šprintu zaključil na drugem mestu, mu je novinar ene izmed mednarodnih televzij dal vedeti, da so nekateri kritični, češ da naj bi lovil svoj cilj in ne ekipnega po rumeni majici. "Ne odgovarjam več na ta vprašanja, ker sem že večkrat razložil. Če ljudje do tega trenutka še vedno niso videli, da sem pripomogel do rumene majice, so očitno slepi," je na to odgovoril Wout van Aert, ki ima za seboj izvrstno dirko. Večkrat smo lahko videli, kako je narekoval tempo, kako vlekel Jonasa in Primoža nazaj v skupino, ko sta imela težave ... Če se ne bo zgodilo nič nenavadnega, je zelena majica za najboljšega po točkah praktično že njegova.

Zato pa je vprašanje glede rumene, ki jo bo v zadnjem tednu v Pirenejih napadel slovenski šampion Tadej Pogačar.