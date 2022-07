Podarjamo podpisano majico Tadeja Pogačarja #nagradnaigra

Tudi vi stiskate pesti za Tadeja Pogačarja in druge slovenske junake hitrih pedal na legendarnem Tour de France? Za vas imamo nekaj posebnega, kar bo še bolj razplamtelo navijaško vzdušje. Spadate med goreče Tadejeve navijače, ki ne zamudijo nobene njegove dirke? Si želite premagovati kilometre na svojem kolesu v Tadejevi majici?

Vas mika, da bi Tadejeva zmagovalna majica postala vaša "srečna majica", ki bi vam z zmagovalnim duhom pomagala premagovati ne le športnih, ampak tudi druge izzive v življenju? Poznate koga, za katerega bi bila podpisana Tadejeva majica najlepše darilo?

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno, vsekakor ne spreglejte nagradne igre in prejmite podpisano majčko Tadeja Pogačarja!

Za sodelovanje izpolnite obrazec na tej povezavi – z nekaj sreče je lahko zmagovalna in dobrodelna majica vaša. POŽENITE SE NA PRIJAVO.

Bo Tadeju Pogačarju uspelo ponovno obleči rumeno majico?

Največja kolesarska dirka je luč sveta ugledala leta 1903, od takrat pa je znamenita Dirka po Franciji eden od najbolj gledanih dogodkov na svetu. Dirka po Franciji je letos doživela 109. izvedbo. Začela se je 1. julija v Köbenhavnu, trajala pa bo do do 24. julija, ko se bo končala z enaindvajseto etapo s ciljem na Elizejskih poljanah v Parizu. Do konca Dirke po Franciji je le še šest etap. Tri gorske etape v Pirenejih prinašajo tri dni ofenzive Tadeja Pogačarja na v rumeno odetega Jonasa Vingegaarda, za katerim Slovenec zaostaja 2 minuti in 22 sekund. Mu bo uspelo?

Ne dvomimo, da bo Tadej Pogačar na znameniti francoski dirki ponovno premikal mejnike slovenskega kolesarstva in ponovno navdušil z izjemni športnimi dosežki. A komaj 23-letnega šampiona s Klanca pri Komendi poleg neprekosljivih kolesarskih zmožnosti odlikuje še marsikaj drugega. Vsi, ki ga dobro poznajo, znajo povedati, da je Tadej Pogačar še precej več kot športni fenomen svetovnega kova.

Zmagovalna majica z dobrodelno zgodbo

Rezultatom Tadeja Pogačarja v zadnjem obdobju ni para ne v kolesarskem svetu ne v slovenskem športu. Kolesarska kakovost mladca, ki so ga vzgojili pri ljubljanskem Rogu, vse profesionalne uspehe pa dosega v dresu ekipe UAE, je nesporna, njegovi sopotniki pa pri njem cenijo tudi druge lastnosti. V njegovi ekipi radi poudarijo, da se zavedajo, da ima dovolj moči, da doseže vse cilje, ki si jih zastavi, predvsem pa ga cenijo kot človeka, osebnost. Kljub mladosti se zaveda pomena vračanja okolju, iz katerega se je podal v svetovni vrh.

Tadej Pogačar tako vsekakor ne navdušuje le z izjemnimi športnimi dosežki, temveč tudi s svojo osebnostjo in vrednotami. Februarja je na posebnem dogodku v okviru Expa 2020 velikodušno daroval podpisano majico UAE Emirates za tiho licitacijo. Celotni izkupiček je šel Junakom 3. nadstropja, društvu staršev otrok, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku. V podjetju Medex so za Tadejevo majico darovali 3.500 evrov, namenili pa so jih pogumnim malim borcem, ki se spopadajo s težko boleznijo.

Zmagovalna majica Tadeja Pogačarja. Prav to majico, prežeto z zmagovalnim in dobrodelnim duhom, lahko zadenete v nagradni igri.

Tadej, vzornik v številnih pogledih

Skladno z njegovimi uspehi širša javnost slovenskega čudežnega kolesarskega dečka vse bolj pozna, njegove uspehe, nazore, vrednote. Pa veste, o katerem poklicu bo po končani kolesarski karieri razmislil Tadej Pogačar?

Slovenski čudežni deček, ki je osupnil kolesarski svet, se je odločil zastaviti svoj glas in vpliv tudi za čudežno žuželko, ki je preživela dinozavre in ki skrbi, da na naše krožnike prihaja hrana. Za čebelo! Ker prihaja iz Slovenije, zibelke modernega čebelarstva, in ker je s svojimi športnimi dosežki, trdnimi vrednotami in zdravim življenjskim slogom zgled mnogim, je pravi vzornik, tudi ko gre za zavzemanje za čebele, do čebel in čebeljih pridelkov prijaznega sveta.

"Ljudi preprosto moramo ozavestiti, kako pomembne so čebele za človeka in trajnostni razvoj. Dejstvo, da me ljudje poznajo, pomeni, da lahko močneje zastavim svoj glas za tisto, v kar verjamem," je povedal ob podpisu zaveze s podjetjem Medex, da bodo z združenimi močmi širili zavedanje o pomembnosti čebel kot opraševalk, ki so odgovorne kar za tretjino svetovne proizvodnje hrane, zmanjševanju lakote in revščine s povečevanjem pridelkov, opolnomočenju žensk s širjenjem čebelarstva ter pomembnosti zdravega življenjskega sloga.

Kolesarski šampion je potrdil, da bo po končani kolesarski poti nedvomno razmislil tudi o čebelarskem poklicu. Prav zaradi Tadejevih vrednot, osebnostnih lastnosti in življenjskega sloga so v podjetju Medex v Tadeju Pogačarju prepoznali odličnega partnerja pri širjenju ideje o do čebel prijaznem svetu.

Čebelje pridelke uporablja že od otroštva

Tadej Pogačar priznava, da tudi sam čebelje pridelke uporablja že od otroštva.

"Mislim, da ni Slovenca, ki mu mame in babice ne bi ponudile medu pri vnetem grlu, medenih sirupov proti kašlju ter propolisa za hitrejše celjenje odrgnin in manjših ran. To je praktično del naše tradicije," pojasnjuje Tadej.

Za zajtrk si rad privošči kosmiče z medom, za svoje dihalne poti v hladnejših delih leta poskrbi z legendarnim medenim Apisirupom, ki s svojo skrbno varovano recepturo Slovence navdušuje že več kot pol stoletja, za ravnovesje telesa in duha ter neprekosljivo moč odpornosti pa skrbi z matičnim mlečkom BIO Gelée royale z vitaminom C.

"Zaupam čebelam, zaupam čebeljim pridelkom in zaupam Medexu, zato sem še toliko bolj navdušen, da smo skupaj ambasadorji do čebel prijaznega sveta," je povedal najboljši kolesar na svetu.

Brez dobrega sodelovanja celotne ekipe uspeh ni mogoč

Kolesarjenje ni zgolj individualni šport, saj brez dobrega sodelovanja celotne ekipe uspeh ni mogoč. Ni skrivnost, da je Tadej znan tudi po svoji veliki predanosti kolesarski ekipi, ki ji zaupa. Ob različnih priložnostih pove, da je ta še kako pomemben del njegovih kolesarskih uspehov. To pomeni, da verjame v moč ekipa. Če tega ne bi bilo, bi tudi uspehi izostali.

Zaupa pa tudi najmočnejši ekipi vsestranskega propolisa Propolis defense iz Medexa. Bistre čebele s propolisom zamašijo odprtine, skozi katere bi v panj lahko vdrli mikrobi, zadelajo razpoke in špranje ter premažejo celice, v katere bo matica odložila jajčeca. Čebele vedo, kaj je dobra zaščita, toda tudi raziskave potrjujejo, da ima propolis antimikrobno in protivnetno delovanje. Že dolgo ga ne uporabljamo le pri vnetem grlu in žrelu, temveč za splošno krepitev imunskega sistema in zaščito pred okužbami, za zaščito ustne sluznice, proti razjedam (aftam) ter vnetjem ustne votline, dlesni, grla in žrela, kot preventivo proti kariesu in parodontozi, za zaščito sluznice prebavnega trakta, proti vnetjem ter razjedam želodca, dvanajstnika in črevesja. Skrajni čas je, da najde stalno mesto tudi v vaši domači in poletni potovalni lekarni.