Slabih novic noče biti konec: Pogačar pred gorskima etapama ostal brez ključnega pomočnika

Pred začetkom 17. etape, ki bo za Tadeja Pogačarja zelo pomembna, so iz ekipe UAE Emirates sporočili, da po odstopu Marca Solerja danes ne bo nastopil niti Rafal Majka, ki si je včeraj hudo poškodoval mišico.

Ekipa UAE Emirates je Dirko po Franciji pred dobrima dvema tednoma začela z osmimi kolesarji, zdaj so v ekipi samo še štirje. Zaradi poškodbe stegenske mišice je Tour danes zapustil tudi Rafal Majka, najpomembnejši pomočnik Tadeja Pogačarja v gorskih etapah, kar bo velik udarec v boju za rumeno majico vodilnega, ki jo za zdaj še brez težav nosi Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Potem ko sta dva dirko zapustila zaradi okužbe z novim koronavirusom, je včeraj še eden odšel zaradi časovne zapore, drugi pa danes zaradi hude poškodbe mišice. Odhod Marca Solerja in Rafala Majke z dirke je nov boleč udarec za dvakratnega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja, ki mora, če želi spet obleči rumeno, nadoknaditi najmanj dve minuti in 22 sekund zaostanka za vodilnim Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma).

Tadej Pogačar se bo v poskusih zmanjšati zaostanek dveh minut in 22 sekund v gorah zdaj lahko zanesel samo še na Američana Brandona McNultyja, medtem ko mu bo Danec Mikkel Bjerg v oporo na ravninskih predelih. Tretji pomočnik, ki mu še ostane, Marc Hirschi, Švicar, ki je v ekipo vskočil namesto s koronavirusom okuženega Mattea Trentina, se muči že vse od začetka Toura.

Že pred današnjo novico o poškodbi Majke in včerajšnjo o Solerju sta zaradi okužbe z novim koronavirusom ekipo UAE in Tour zapustila Norvežan Vegard Stake Laengen in Novozelandec George Bennett, ta bi moral biti ključen v gorskih etapah.

Podobno kot Rafal Majka, ki se je danes z dirke poslovil zaradi hujše poškodbe stegenske mišice, staknil jo je med včerajšnjim narekovanjem tempa na zadnji vzpon etape, ko se mu je strgala veriga in je zdrsnil s kolesa. Kot so pred začetkom današnje etape sporočili iz ekipe, Poljak zaradi hude poškodbe mišice dirke ni sposoben nadaljevati.

Po hudih želodčnih težavah, zaradi katerih je med torkovo etapo večkrat bruhal, nato pa ga je ujela še časovna zapora, je z dirke odstopil še Marc Soler.

