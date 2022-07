Dramatičen dan na Touru: Pogačar napadal, padel, Vingegaardu slava!

Dirka po Franciji, 18. etapa (Lurd–Hautacam, 143,2 km)

Cilj - Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je zmagovalec 18. etape, zadnje gorske na letošnjem Touru. Z njo si je na široko odprl pot do končne slave na Dirki po Franciji. Na zaključnem vzponu je zlomil Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in v cilj prikolesaril s prednostjo 1:03. V skupnem seštevku Pogačar zaostaja 3:26, tretji Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) natanko osem minut. V današnji etapi je bil tretji neuničljivi Wout van Aert (Jumbo-Visma).

1 km do cilja - Še malo loči Jonasa Vingegaarda od velike zmage. Njegova prednost pred Tadejem Pogačarjem je 43 kilometrov. Piše se novo poglavje v danski zgodovini kolesarstva. Edini Danec, ki je osvojil Tour, je bil Bjarne Riis leta 1996.

Foto: A.S.O. 2 km do cilja - Jonas Vingegaard v špalirju navijačev proti drugi etapni zmagi na Touru naproti. Naskok pred Tadejem Pogačarjem znaša 41 sekund.

2,6 km do cilja - Prednost Jonasa Vingegaarda pred Tadejem Pogačarjem zdaj znaša 32 sekund.

3,6 km do cilja - Jonas Vingegaard je zdaj sam v ospredju in se pelje proti drugi etapni zmagi na letošnjem Touru naproti. In ta mu bo najverjetneje prinesla tudi končno zmago na Dirki po Franciji. Tadej Pogačar zaostaja 22 sekund.

4,4 km do cilja - Tadej Pogačar izgublja stik z Woutom van Aertom in rumenim Jonasom Vingegaardom.

5,3 km do cilja - Ubežnika sta ujeta. Zdaj vlaku poveljuje Wout van Aert, sledita mu Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar. Na koncu se bosta za zmago udarila vodilna v skupnem seštevku.

6,7 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) imata le še 34 sekund prednosti. Iz ozadja prihaja vlak s Tadejem Pogačarjem, Jonasom Vingegaardom in Seppom Kussom na čelu.

8,8 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) je skočil iz skupine trojice. Za njim je šel Daniel Martinez (Ineos Grenadiers). Prednost pred skupino s Tadejem Pogačarjem, Jonasom Vingegaardom, Geraintom Thomasom in Seppom Kussom je 1:04.

10 km do cilja - Prednost ubežnikov je le še 1:19. Sepp Kuss narekuje tempo skupini, v kateri so Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Geraint Thomas.

13,1 km do cilja - Kolesarji so začeli z zadnjim vzponom na Touru. Vzpon Hautacam je ekstra kategorije. Dolg je 13,6 kilometra in ima 7,8-odstotni povprečni naklon. Prednost treh ubežnikov je 2:29. Jonas Vingegaard ima ob sebi dva pomočnika. Tadej Pogačar je sam iz ekipe UAE Emirates. Tudi na zadnjem vzponu lahko pričakujemo njegove napade. Upajmo, da tisti padec pri spustu ni pustil posledic.

🍿The three leaders are into the Hautacam!



🍿Le trio de tête entame l'ascension de Hautacam !#TDF2022 pic.twitter.com/rzkyD7Kb0x — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

Foto: A. S. O.

22,5 km do cilja - Nove težave za Tadeja Pogačarja? Poklical je ekipni avto. Jonas Vingegaard gosposko ne izkorišča težav slovenskega kolesarja. Dvojica za tremi ubežniki zaostajata dve minuti in pet sekund.

After a series of attacks on the way up and down, 🤍@TamauPogi overcooked a corner he entered with a speed of 69km/h



He and 💛Jonas Vingegaard then dropped the pace ahead of the final ascent to Hautacam #TDFdata #TDF2022 pic.twitter.com/gEzZwFQVWB — letourdata (@letourdata) July 21, 2022

26 km do cilja - Jonas Vingegaard je naredil veliko potezo. Počakal je Tadeja Pogačarja. Ko ga je slovenski kolesar dohitel, sta si dala petki.

28,5 km do cilja - Smola za Tadeja Pogačarja, ki tvega pri spustu. Znašel se je na tleh, zdaj pa lovi Jonas Vingegaarda.

30 km do cilja - Tadej Pogačar tvega pri spustu in pri enem ovinku je Jonas Vingegaard naredil napako in se komaj zadržal na klolesu. Danec se je tudi tokrat rešil in se znova prilepil Pogiju za zadnje kolo.

😱 What a scare for Jonas Vingegaard !



😱 Quelle frayeur pour Jonas Vingegaard !#TDF2022 pic.twitter.com/2dA1Seb00k — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

32,6 km do cilja - Wout van Aert je kot prvi prišel na vrh Col de Spandelles. Na vrh sta prišla tudi Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. Borbeni Pogi poizkuša in poizkuša, vendar se ne more otresti Danca. Zdaj sledi 20 km spusta in še zaključni vzpon na Hautacam.

35,4 km do cilja - Tadej Pogačar je četrtič napadel Jonasa Vingegaarda. Tokrat se mu je uspelo za nekaj časa celo odlepiti, vendar se je Danec priključil slovenskemu kolesarju. Kot blisk sta švignila mimo Gerainta Thomasa.

36 km do cilja - Geraint Thomas presenetil, ko je dohitel Pogačarja in Vingegaarda. Nekdanji zmagovalec Toura je skočil in se odpeljal naprej. V skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja 4:56.

36,4 km do cilja - Tretji napad Pogačarja in Vingegaard takoj za njim. Kaj kmalu se jima je vnovič priključil Kuss.

🇸🇮 @TamauPogi keeps trying but he can't drop💛Jonas Vingegaard!



3e accélération de 🇸🇮 @TamauPogi et💛Jonas Vingegaard est toujours collé à sa roue !#TDF2022 pic.twitter.com/esz81kIfE8 — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

36,8 km do cilja - Nov napad Tadeja Pogačarja. In spet se ga je kot klop držal Jonas Vingegaard.

37 km do cilja - Geraint Thomas in Nairo Quintana sta se prav tako priključilla skupini s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom na čelu.

37,5 km do cilja - Sepp Kuss je zdaj na čelu skupine z Jonasom Vingegaardom (oba Jumbo-Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates).

38 km do cilja - Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu se je priključil Sepp Kuss.

39 km do cilja - Tadej Pogačar je napadel. Jonas Vingegaard je šel za njim. V oyadju skuša Sepp Kuss priključiti.

🍿 Here we are! Let the duel begin!



🍿 On y est ! Que le duel commence !#TDF2022 pic.twitter.com/WsWTW10IFQ — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

41 km do cilja - Brandon McNulty (UAE Emirates) je v skupini z rumeno majico dodobra navil tempo in razredčil skupino. Vodilni v skupnem seštevku Jonas Vingegaard ima ob sebi še Seppa Kussa, v ubežni skupini pa še Wouta van Aerta in Tisesja Beoonta. Bomo na Col de Spandelles dočakali napad Tadeja Pogačarja? Zagotovo lahko pričakujemo skok in nato tvegano vožnjo ob spustu. Prednost ubežnikov je tri minute.

🇺🇸 @BrandonMcNult, after his exploits yesterday, is back at the front of the peloton.



🇸🇮 @TamauPogi affiche ses ambitions et fait rouler 🇺🇸@BrandonMcNult !#TDF2022 pic.twitter.com/k3bvrp6Lxj — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

42 km do cilja - Z vzponom je začela tudi skupina z rumeno majico. Jonas Vingegaard se drži slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja. Na čelu te skupine je Brandon McNulty (UAE Emirates), ki je včeraj kolesaril izjemno in vse do samega zaključka v "vagonu" peljal Pogačarja in Vingegaarda.

43,5 km do cilja - Ubežniki so začeli z naslednjim vzponom. Col de Spandelles je prvič v zgodovini uvrščen v traso Dirke po Franciji.

47 km do cilja - Tadej Pogačar vrši pritisk pri spustu. Jonas Vingegaard mu je tik za kolesom.

49 km do cilja - Še nekaj spuščanja in kmalu se bo začel naslednji gorski izziv. Col de Spandelles (10,3 kilometra/8,3-odstotni naklon) predstavlja gorski cilj I. kategorije. Prednost ubežnikov znaša 4:20, med njimi in skupino z rumeno majico pa sta še dva kolesarja, ki skušata ujeti priključek z ubežniki.

Foto: A. S. O.

66 km do cilja - Na vrhu prvega gorskega cilja je bil Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ki v seštevku pikčaste majice za vodilnim Simonom Gesckejem zaostaja le še za 3 točke.

1. Giulio Ciccone, 20 točk

2. Thibaut Pinot 15

3. Wout van Aert 12

4. Valentin Madouas 10

5. Tiesj Benoot 8

...



68 km do cilja - Do vrha prvega gorskega cilja je še 2,2 km. Prdnost številčne skupine ubežnikov pred skupino z rumeno majico Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja znaša 2:51. V tej skupini ima Vingegaard ob Seppu Kussu ob sebi še Nathana van Hooydoncka, medtem ko Pogačar le Brandona McNultyja. Zato pa ima ekipa Jumbo Visme med ubežniki še Wouta van Aerta in Tisesja Beoonta.

72 km do cilja - Tadej Pogačar ima ob sebi še enega pomočnika Brandona McNultyja, ki je včeraj odlično kolesaril, Jonas Vingegaard pa Seppa Kussa. A ima ekipa Jumbo-Visme med ubežniki še Wouta van Aerta in Tiesja Benoota.

74 km do cilja - Videti je bilo, da je Tadej Pogačar navil tempo v glavnini, vendar je šel le po pijačo, ki mu jo je pripravil predstavnik ekipe UAE Emirates. Zato pa je zbegal ekipo Jumbo-Visme, ki je hitro naročila Seppu Kussu, da se je priključil slovenskemu šampionu. V begu je zdaj 23 kolesarjev, tempu pa ni mogel več slediti Matej Mohorič. Prednost pred rumeno majico je 1:48.

79 km do cilja - Na prvem vzponu se redčijo vrste. Skupina ubežnikov se je nekoliko razbila. Zdaj je še 29 kolesarjev v ospredju, med njimi je tudi Matej Mohorič. Kolesarji se bodo povzpeli na nadmorsko višino 1709 metrov.

83 km do cilja - Ubežniki imajo 26 sekund prednosti. Wout van Aert je na letečem cilju pobral novih 20 točk, potem ko je bil najhitrejši med 33 ubežnimi kolesarji. Drugi je bil Matej Mohorič. Zdaj ima že 416 točk, na drugem mestu pa je Tadej Pogačar, ki je zbral 202 toči. Kolesarji so začeli z vzponom Col d'Aubisque (ekstra kategorije), ki je dolg 16,4 kilometra in ima povprečno 7,1-odstotno naklonino.

Foto: A. S. O.

91 km do cilja - Prednost 33 kolesarjev je 25 sekund, kmalu pa bodo šprintali za nove točke na letečem cilju. Verjetno se bo spet v šprint podal Wout van Aert, ki si je zeleno majico za najboljšega po točkah že zagotovil tudi po koncu dirke.

95 km do cilja - Grda padec kolesarja Nilsa Eekhoffa in Jacka Bauerja - slednji se je zaletel v avto UAE Emirates in novinarsko skipo na motorju.

Ridiculous, avoidable crash.



Thankfully Jack Bauer and Nils Eekhoff are ok.#TDF2022 pic.twitter.com/N8DZMzrHCZ — ITV Cycling (@itvcycling) July 21, 2022

98 km do cilja - V begu je zda 28 kolesarjev, med katerimi je tudi Matej Mohorič. Prdnost pred glavnino znaša 17 sekund. Kolesarji se počasi približujejo prvemu gorskemu cilju. Še pred tem bo leteči cilj v Larunsu, tik pred začetkom vzpona.

103 km do cilja - Pestro dogajanje je na začetku dirke. Napeto je vse od štarta, saj koelsarji navijajo neizprosen tempo. V večini je to počel Wout van Aert. Medtem je v ubežni skupini deset kolesarjev in med njimi je tudi Mateju Mohoriču, ki na letošnjem Touru ni prišel do prave priložnosti za morebitno etapno zmago. Njihova prednost je 10 skeund.

109 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Neverjetna hitrost na začetku dneva. Ta znaša kar 51,7 km/h. In nekateri kolesarji že plačujejo davek.

116 km do cilja - Prednost šesterice ubežnikov znaša 26 sekund.

122 km do cilja - Mikkel Bjerg (UAE Emirates), ki je včeraj dodobra navijal tempo pri vzponih, je danes plačal davek. Ne more slediti hitremu tempu glavnine. Medtem so se od glavnine odlepili Laporte, De Wulf, Leknessund, Vermeersch, Bissegger in Matthews.

🇩🇰 @mikkelbbjerg, a key rider for 🇸🇮 @TamauPogi yesterday, is struggling at the back of the race.



Coéquipier de 🇸🇮 @TamauPogi, 🇩🇰 @mikkelbjerg est en difficulté en ce début d'étape et se retrouve distancé par le peloton !#TDF2022 pic.twitter.com/UaDKFlvOFX — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

126 km do cilja - Povprečna hitrost na začetku znaša 49,5 km/h.

130 km do cilja - Kolesarja Jumbo-Visme Wouta van Aerta je glavnina ujela.

137 km do cilja - Wout van Aert (Jumbo-Visma) je navil takšen tempo, da mu Neilson Powless ni mogel slediti. Njegova prednost pred glavnino je 11 sekund. V ozadju se skušajo kolesarji prav tako odlepiti.

💚 The race is on! And @WoutvanAert is the first to attack.



💚 La course est lancée ! Et @WoutvanAert est le premier attaquant du jour.#TDF2022 pic.twitter.com/nSRfZeBbUv — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

142 km do cilja - Na kilometru 0 je takoj skočil v zeleno oblečeni Wout van Aert (Jumbo-Visma). Za njim je šel Neilson Powless ((EF Education-EasyPost). Glede na to, da si je Van Aert že prislužil zeleno majico in bo njegova v Parizu, je danes verjetno skočil zato, če bo moral v nadaljevanju pomagati rumenemu Jonasu Vingegaardu, ki ga čakajo novi napadi Tadeja Pogačarja.

💛 Let the battle commence!



💛 Que la bataille commence !#TDF2022 pic.twitter.com/PVj7K654er — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

13.30 - Z zaprto vožnjo se je začela 143,2 kilometra dolga trasa. Prvi vzpon bo na Col d'Aubisque, ki bo dolg 16,4 kilometra in bo imel povprečno 7,1-odstotno naklonino. Naslednji v vrsti bo gorski cilj I. kategorije Col de Spandelles (10,3 kilometra/8,3-odstotni naklon). Za zaključek bo sledil še en gorski cilj ekstra kategorije na Hautacam. Vzpon bo dolg 13,6 kilometra in bo imel 7,8-odstotni povprečni naklon.

13.25 – Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva. Na Dirki po Franciji je na sporedu zadnja gorska etapa, v kateri bo slovenski šampion Tadej Pogačar iskal priključek k vodilnemu Jonasu Vingegaardu, za katerim zaostaja 2:18. Pred kolesarji je zahtevna trasa, ki vsebuje dva gorska cilja ekstra kategorije in enega I. kategorije.

Skupni seštevek:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 67:53:54

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:18

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 4:56

4. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 7:53

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 7:57

...