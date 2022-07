"Zdelo se nam je, da se vse sesuva"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V cilju 17. etape sploh ni bilo druge opcije, kot da zmagam," je v izjavi po etapi povedal Tadej Pogačar, ki je na Dirki po Franciji zmagal leta 2020 in leta 2021. Z zadnjimi atomi moči se je pognal proti ciljni črti na gorskem letališču Peyragudes, kjer so leta 1997 snemali film o Jamesu Bondu, in se z etapno zmago zahvalil svojima pomočnikoma za požrtvovalno delo, ki sta ga danes opravila.

💪 The battle for the 💛 Yellow Jersey continues!



💪 La lutte pour le 💛 Maillot Jaune continue !#TDF2022 pic.twitter.com/lUxDtgxC1i — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2022

Danec Mikkel Bjerg je narekoval tempo na prvih dveh kategoriziranih vzponih, na drugih dveh, vključno z zaključnim vzponom, pa je to delo prevzel Brandon McNulty. Z res ostrim narekovanjem tempa je poskrbel, da je vodilni na dirki na zaključnem vzponu ostal brez pomočnikov, a tudi Pogačar na tej točki ni več zmogel moči za napad, čeprav je tudi tokrat poskusil, in sicer nekaj manj kot 200 metrov pod vrhom predzadnjega vzpona, a ga je Vingegaard ujel.

Foto: Reuters

"Ni bilo druge opcije, kot da zmagam"

Pogačar je bil v cilju, kot smo ga vajeni − prešerno nasmejan in poln pohvalnih besed na račun svoje zdesetkane ekipe. "Tako, kot je danes vozila naša ekipa, v kateri smo samo še štirje, pa imamo kljub temu etapno zmago, je nekaj izjemnega. Vsi smo lahko zadovoljni."

Brandon McNulty je bil danes izjemen pomočnik Pogačarju. V cilj etape je pripeljal kot tretji, za svojo predstavo pa je prejel rdečo številko za najbolj borbenega kolesarja. Foto: A.S.O./Charly Lopez

"Vse, ampak res vse, sem dal od sebe, vedel sem, da ni druge opcije, kot da zmagam. Brandon je bil danes spet izjemen, tudi Mikkel je deloval kot hribolazec, narekoval je res dober tempo, ob katerem sem se dobro počutil. Ko smo videli, kako dober je Jonas, smo se osredotočili na etapno zmago. Brez Solerja, Benetta in Majke česa drugega nismo mogli poskusiti. Je pa jutri še ena priložnost, a za zdaj sem vesel, da mi je uspelo zmagati. Jutri je nov dan, ki se ga zelo veselim. Še enkrat bomo dali vse od sebe. To bo odločilno," je dejal 23-letni slovenski kolesarski zvezdnik.

Foto: Reuters

"Zdelo se nam je, da se vse sesuva"

V pogovoru za TV Slovenija je dejal, da mu je današnja zmaga vlila samozavest. "V zadnjih treh tednih je bilo v ekipi čustveno, zaradi vsega, kar se je dogajalo, ni bilo preveč lepih trenutkov, razen ob zmagah in rumeni majici. V zadnjih dneh se nam je zdelo, da se nam vse sesuva. Jutri bomo dali vse od sebe in upam, da nam uspe," je dejal.

Spomnimo: V ekipi so po 7. etapi zaradi okužbe z novim koronavirusom najprej ostali brez Norvežana Vegarda Stake Laengena, pred 10. etapo pa še brez Georga Bennetta, ki bi bil Pogačarju v izjemno oporo v gorskih etapah. Po 16. etapi je odstopil še Marc Soler zaradi želodčnih težav, med etapo je celo večkrat bruhal, danes zjutraj pa zaradi strgane stegenske mišice še Rafal Majka, ki bi moral biti v gorskih etapah Pogačarjev ključni pomočnik.

Še vedno verjame v zmago

Na vprašanje, ali verjame, da še vedno lahko zmaga v skupnem seštevku dirke, je suvereno odvrnil, da v to še vedno verjame. "Jutri lahko še enkrat poskusimo," je vrgel rokavico vodilnemu na dirki, saj mu je danes uspelo odščipniti zgolj štiri bonifikacijske sekunde in zdaj zaostaja dve minuti in 18 sekund.

To je tretja etapna zmaga za Pogačarja na tem Touru, skupno že deseta.

Foto: Reuters

Hauptman: Na koncu nam je bila pomembna samo etapna zmaga

Tudi športni direktor pri ekipi UAE Emirates Andrej Hauptman je pohvalil izvrstno delo ekipe. "McNulty je opravil izjemno delo, pred njim tudi Bjerg. Tadej je z napadom poskusil na vrhu predzadnjega vzpona, na zadnjem klancu pa smo se osredotočili samo na etapno zmago. Etapna zmaga na Touru je res nekaj lepega. Glede na to, da smo videli, da se Jonas dobro počuti, nam je bila pomembna samo etapna zmaga," je povedal Hauptman.

Foto: A. S. O.

Etapa na Hautacam prinaša novo priložnost

Jutri bo v Pirenejih na sporedu še ena gorska etapa. Trasa bo kolesarje vodila od Lurda do Hautacama (143,2 km), kjer smo že videli spremembo nosilcev rumene majice. Tudi nekdanji športni direktor ekipe UAE Allan Peiper je v pogovoru za Sportal izpostavil svoje mnenje, da bi Pogačar prav v tej etapi lahko naredil razliko.

Zaključni vzpon bo brutalen. Vzpon ekstra kategorije na Hautacam bo dolg 13,6 kilometra in ima 7,8-odstotni povprečni naklon.

Izidi 17. etape: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 03:25:51 2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) isti čas 3. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) + 0:32 4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 02:07 5. Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan) 02:34 6. Romain Bardet (FRA/DSM) 02:38 7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 03:27 8. Aleksandr Vlasov (Rus/BORA-hansgrohe) 03:32 9. Louis Meintjes (Jar/Intermarche-Wanty-Gobert) 10. Nairo Quintana (Kol/Arkea-Samsic) isti čas ... 78. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 25:23 123. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 32:03 124. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas - skupni seštevek (17/21): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 67:53:54 2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:18 3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 4:56 4. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 7:53 5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 7:57 6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 9:21 7. Louis Meintjes (Jar/Intermarche-Wanty-Gobert) 9:24 8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) 9:56 9. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 14:33 10. Enric Mas (Špa/Movistar) 16:35 ... 78. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 2:55:08 84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 3:05:31 107. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 3:32:52

Preberite še: