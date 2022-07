Ozadje ene najbolj ganljivih zgodb letošnjega Toura: Sanjal sem samo eno ... #video

31-letni kanadski kolesar Hugo Houle (levo) je kar deset let čakal, da bo svojemu pokojnemu bratu lahko poklonil zmago. Zdaj je to storil na najbolj cenjeni kolesarski dirki na svetu.

31-letni kanadski kolesar Hugo Houle (levo) je kar deset let čakal, da bo svojemu pokojnemu bratu lahko poklonil zmago. Zdaj je to storil na najbolj cenjeni kolesarski dirki na svetu. Foto: Reuters

"Ta zmaga je za brata," so bile prve besede kanadskega kolesarja Huga Houla, zmagovalca 16. etape Dirke po Franciji, ob prihodu v cilj. Z dvignjeno roko in iztegnjenim kazalcem je pokazal v nebo in dal vedeti, da zmago, prvo v njegovi profesionalni kariero, poklanja pokojnemu mlajšemu bratu, ki je konec leta 2012 umrl pod kolesi pijanega voznika.

31-letni Hugo Houle je skoraj deset let čakal na trenutek, ko bo zmago lahko posvetil svojemu bratu. Decembra bo namreč minilo prav toliko let od tragične smrti njegovega, dve leti mlajšega brata Pierricka, ki je umrl pod kolesi pijanega voznika.

"Sanjal sem samo eno, da bi zmagal etapo v spomin na brata:"

"I had one dream, to win the stage for my brother"



🇨🇦 @HugoHoule after his magnificent win ❤️#TDF2022 pic.twitter.com/SWbam09C4R — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2022

Usodni tek in srečanje s pijanim voznikom

Hugo in Pierrick sta bila nerazdružljiva. Oba sta bila trenirala triatlon in bila zaljubljena v kolesarstvo. Julijske dopoldneve sta redno preživljala prikovana pred televizor, kjer sta požirala prizore z Dirke po Franciji in sanjala o tem, da si bosta nekoč dirko vseh dirk ogledala v živo.

Pierrick je žal ni dočakal, tako kot ni dočakal dneva, ko je njegov mlajši brat Hugo postal član profesionalne kolesarske ekipe AG2R.

Ko se je decembra leta 2012 odpravil na tek, ga je v domačem kraju, v vasi Sainte-Perpétue, ki leži med Montrealom in Quebecom, zbil pijan voznik in zbežal s kraja nesreče.

"That one is for you Pierrick!" ❤️



🎙 Rob Hatch explains why this stage win 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐞 to Hugo Houle#TDF2022 | @HugoHoule pic.twitter.com/uLMwc73PZe — Eurosport (@eurosport) July 19, 2022

Družina ga je kmalu pogrešila in se lotila iskanja. Našli so ga šele po treh urah mrzličnega iskanja, ko so bili ob njem že reševalci, ki so se trudili z oživljanjem. Žal prepozno. Star je bil komaj 19 let.

"Prijel sem ga za roko in ko sem videl, da mu iz ušesa in ust teče kri, sem vedel, da mrtev," se je najtežjega trenutka v svojem življenju v enem od intervjujev spominjal Houle, šele drugi Kanadčan, ki se lahko pohvali z etapno zmago na Touru.

Houle je bil izbran tudi za najbolj borbenega kolesarja 16. etape in bo v 17. etapi vozil z rdečo številko. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Nekaj tednov po bratovi smrti vstop med kolesarske "profije"

Houle je bil po bratovi smrti povsem zlomljen. Tudi ko je komaj nekaj tednov pozneje začel kariero profesionalnega kolesarja v ekipi AG2R La Mondiale se ni mogel sestaviti. K sreči je imel ob sebi generalnega direktorja ekipe Vincenta Lavenuja, ki je znan po tem, da se v svoji ekipi trudi vzpostaviti družinsko atmosfero. Pustil mu je čas in prostor za žalovanje.

"Celo leto sem potreboval, da sem se spravil k sebi," je povedal Houle. "Ta ekipa je izjemna. Lepo so poskrbeli zame. Bil sem mlad profesionalec in lahko bi rekli samo 'naslednji', vendar niso. Nekaj let je trajalo, da sem se vrnil na pravo raven. Zdaj sem tu, kjer sem zato, ker so mi dali dovolj časa, da si opomorem po bratovi smrti," je prepričan in hvaležen francoski ekipi AG2R, v kateri je preživel pet let, preden se je za naslednja štiri leta preselil k Astani.

Med svojimi

Ob koncu lanske sezone je prestopil v ekipo Premier Tech, ki se je zaradi vstopa kanadskega sponzorja preimenovala v ekipo Israel Premier Tech. Ekipa, v kateri sta tudi Jakob Fuglsang in štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome, je precej kanadsko obarvana.

Lastnik ekipe, izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams prihaja iz Montreala, Steve Bauer, prvi in do zdaj edini kanadski etapni zmagovalec Toura, ki ima status največjega kanadskega kolesarja vseh časov, je iz Quebeca, iz dežele javorovega lista, natančneje iz Toronta, je tudi Houlov moštveni kolega Michael Woods.

Tudi on je bil v torek del velike ubežniške skupine 29 kolesarjev, iz katere se je tik pod vrhom prelaza Mur de Péguère izstrelil Houle - z namenom, da pripravi teren za Woodsa - nato pa s kar minuto naskoka sam pripeljal v cilj v mestu Foix. Tretje mesto je osvojil Woods, ki se je uspeha moštvenega kolega in rojaka veselil tako evforično, kot bi zmagal sam.

V objemu Michaela Woodsa. Foto: Guliverimage

Houle je skozi cilj pripeljal z dvignjeno desno roko in iztegnjenim kazalcem, s katerim je kazal v nebo in se tako poklonil svojemu bratu. "To je bila moja motivacija. Da zmagam za svojega mlajšega brata. In danes mi je to uspelo," je bil presrečen zmagovalec 16. etape Toura, ki je s svojo zgodbo ganil športno javnost.

Zanimivo naključje, Steve Bauer, prvi Kanadčan, ki je zmagal v etapi Toura (1988), je zmago rojaka ospremil iz spremljevalnega avta. Bauer je namreč eden od športnih direktorjev v ekipi Israel-PremierTech, kjer pomembno vlogo opravljajo tudi Slovenci. Vid Jejčič in Mitja Drinovec sta mehanika, Jošt Zevnik pa tehnični direktor ekipe. To je že druga etapna zmaga za to ekipo na letošnjem Touru. Simon Clarke je bil nepremagljiv v 5. etapi s tlakovanimi odseki.

