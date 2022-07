Pogačar na očeh celotne javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca Dirke po Franciji je le še šest etap, a bodo štiri v Pirenejih izjemno pomembne v boju za skupno zmago. Slovenski šampion Tadej Pogačar že kuje taktiko, kako bo napadel vodilnega Jonasa Vingegaarda, za katerim zaostaja 2:22. Ključne bodo tri gorske etape in sobotni kronometer.

Pred nedeljo je vse kazalo v prid ekipe Jumbo-Visma. Rumena majica je bila trdno na plečih Jonasa Vingegaarda, zelena v rokah Wouta van Aerta, ekipa je delovala močno.

Nato se je sprožil domino efekt. Najprej slovo Primoža Rogliča s Toura, med etapo se je zaradi padca od dirke poslovil Steven Kruijswijk, padla sta tudi vodilni Vingegaard in Tiesj Benoot. Majice so v nizozemskem moštvu uspeli zadržati, a bodo ranjeni z modricami in praskami nadaljevali Tour de France.

In od danes naprej bodo oči uprte v Tadeja Pogačarja. Od slovenskega kolesarja, ki je lačen zmag, pričakujejo napad za napadom. Po napaki v 11. etapi, ko se je preveč zaletaval v skoke kolesarjev Jumbo-Visme, zlasti Rogličeve, in davek plačal na zaključnem vzponu Col du Granon, je odločen, da rumeno majico dobi nazaj.

Ljubitelji kolesarstva so lahko razumljivo navdušeni pred zadnjim tednom dirkanja, povrhu vsega pa so na sporedu še nove spektakularne etape.

Že v torkovi, 16. etapi, ki bo dolga 178,5 kilometra, bo zanimivo. V zaključnih 70 kilometrih, ko bosta prišla na vrsto dva klanca I. kategorije - Port de Lers (11,4 kilometra/7-odstotni naklon) in Mur de Péguère (9,3 kilometra/7,9-odstotni naklon). A se trasa ne bo končala v klanec, saj bo sledil še spust proti cilju Foix. In že tu bi lahko Pogačar prvič napadel.

Foto: A.S.O. Naslednjo priložnost bo imel član UAE Emriates v sredo, ko bo trasa od Saint-Gaudensa do Peyragudesa dolga le 129,7 kilometra, a bo vsebovala tri gorske cilje I. kategorije in enega II. kategorije. Col d'Aspin (12 kilometrov/6,5-odstotni naklon) bo prišel prvi na vrsto, sledili mu bodo Hourquette d'Ancizan (8,2 kilometra/5,1-odstotni naklon), Col de Val-Louron-Azet (10,7 kilometra/6,8-odstotni naklon) in zaključni na Peyragudes (8 kilometrov/7,8-odstotni naklon). Najtežji del bo povsem ob koncu, ko bo tudi 16-odstotni povprečni naklon.

V četrtek bo sledil nov gorski spektakel od Lurda do Hautacama, ki bo dolg 143,2 kilometra. Po začetnem ravninskem delu se bo cesta na 59. kilometru začela vzpenjati na gorski cilj ekstra kategorije. Vzpon na Col d'Aubisque bo dolg 16,4 kilometra in bo imel povprečno 7,1-odstotno naklonino. Po daljšem spustu bo prišel na vrsto gorski cilj I. kategorije Col de Spandelles (10,3 kilometra/8,3-odstotni naklon). A trpljenja še ne bo konec. Po krajšem predahu, ko se bodo spuščali, bo kolesarje čakalo še zaključno delo na Hautacam. Vzpon ekstra kategorije bo dolg 13,6 kilometra in bo imel 7,8-odstotni povprečni naklon.

V petek se bodo lahko kandidati za skupno zmago nekoliko "odpočili", nakar bodo morali v soboto še zadnjič konkretno zagristi v asfalt. V 20. etapi ne bodo mogli računati na pomoč moštvenih kolegov, saj bo posamični kronometer v dolžini 40,7 kilometra. Prvih 25 kilometrov bo relativno ravnih, v zadnjih petih kilometrih pa bo tudi nekaj vožnje navkreber. Na trasi bosta namreč klanca Côte de Magès (1,6 kilometra/4,7-odstotni naklon) in Côte de l'Hospitalet (1,5 kilometra/7,8-odstotni naklon), ki bo le 300 metrov od ciljne črte.

V nedeljo bo nato sledila parada šampionov in ravninska etapa s tradicionalnim zaključkom na Elizejskih poljanah v Parizu.