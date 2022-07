Ob epskem boju Pogačarja in Vingegaarda se je oglasil tudi Borut Pahor

Kolesarji na Dirki po Franciji so danes opravili z novo peklensko 18. etapo Dirke po Franciji. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta znova uprizorila epski boj, v katerem je bil na koncu močnejši Danec, ki se mu tako obeta skupna zmaga. Pogačar se je med etapo boril do zadnjega, na koncu je osvojil drugo mesto in za Vingegaardom zaostal 1:03, boril se je vse do zadnjega. Slovensko-danski boj je odzvanjal tudi na Twitterju, po etapi se je oglasil tudi predsednik Borut Pahor, ki je zapisal, da "smo ponosni na Pogačarja."

Zbrali smo nekaj zanimivih odzivov s Twitterja med in po 18. etapi letošnje Dirke po Franciji.

"Hvala Pogačar, za šov, ki si ga prikazal. Eden najbolj agresivnih kolesarjev v zadnjem desetletju."

Thank you, Pogačar, for the show you brought. 🙏 #TDF2022



One of the most aggressive GC riders of the last decade. 👏 — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 21, 2022

"Stisk roke med Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem je ZGODOVINA Dirke po Franciji in najbolj epska slika tega Toura. Kakšna velikana."

El choque de manos entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogaçar es HISTORIA del Tour de Francia. Y es la imagen deportiva de este 2022.



Qué grandes. Sólo podemos pedir muchos duelos entre ambos. #TDF2022 pic.twitter.com/egWP3qJnea — Rubén (@Ruben_DXT) July 21, 2022

"To je postala že stalnica med Dirko po Franciji. Vingegaard je na telefonu, medtem ko ga Pogačar pozdravlja in mu čestita."

This has become a habit during Tour de France. Vingegaard is on the phone after stage when Pogacar greets him. 📱 #TDF2022 pic.twitter.com/Q3NOBZkH4e — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) July 21, 2022

"To se je zgodilo prvič na Dirki po Franciji, da so trije različni kolesarji osvojili etapo, ko so nosili rumeno majico vodilnega. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Wout van Aert."

This is the first time in Tour de France history that three different riders have won a stage while wearing the Yellow Jersey



🟡 Jonas Vingegaard 🇩🇰

🟡 Tadej Pogacar 🇸🇮

🟡 Wout van Aert 🇧🇪#TDF2022 — Cillian Kelly (@irishpeloton) July 21, 2022

"75-kilski kolesar Van Aert, ki je na tem Touru naredil daleč največ, je pobegnil na začetku etape, narekoval hud tempo na Aubisque, Spandelles in Hautacam, na koncu pa je za sabo pustil še Tadeja Pogačarja."

The 75kg guy who did by far the most work out of anybody this Tour, went solo to begin the stage, paced most of Aubisque, Spandelles and Hautacam just dropped Tadej Pogacar... #TDF2022 — Nairo en maillot vert (@NairoInGreen) July 21, 2022

Avtomobil ekipe UAE je po padcu Pogačarja izbral "krajšo" pot do slovenskega kolesarja:

AND UAE CAR GOES DOWN THE OUTSIDE! pic.twitter.com/QI43wxZc6R — Cycling out of context (@OutOfCycling) July 21, 2022

"Glavnina Dirke po Franciji je blagoslovljena"

"Ko so za kolesarji vse gorske etape."

When the #TDF2022 mountains are over 😁 pic.twitter.com/32ZgeqnkPr — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 21, 2022

"Izgledata kot dva otroka v disku in enega kliče mama, naj pride domov."