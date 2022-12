Mladi po letih, zreli po dosežkih: Slovenci, mlajši od 23 let, ki so zaznamovali 2022

Mladost ima osupljivo prednost, ne ustraši se, je pred mnogimi leti zapisal francoski pisatelj Honoré de Balzac. To je ena od lastnosti, ki druži tudi mlade slovenske športnice in športnike, ki so letos opozarjali nase in na Slovenijo. Številni se kljub mladosti že povsem enakovredno kosajo s precej starejšimi konkurenti. V kopici talentov smo v športnem pregledu leta 2022 izbrali deset najbolj izstopajočih. Predstavljamo jih od najmlajšega do najstarejšega.

Edini Slovenec, ki je letos osvojil mavrično majico

Športni pregled leta začenjamo z najmlajšim v našem pregledu leta 2022, 17-letnim kolesarjem Žakom Erženom, članom novomeške ekipe Adria-Mobil, ki piše slovensko zgodovino v dirkališčnem kolesarstvu.

17-letni Žak Eržen, svetovni mladinski prvak na velodromu, v družbi Jureta Zrimška in trenerja Boruta Božiča. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Avgusta je na mladinskem svetovnem prvenstvu na velodromu v Tel Avivu v Izraelu osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v dirki na izpadanje in kot edini slovenski kolesar v tem letu oblekel prestižno mavrično majico svetovnega prvaka.

Že nekaj dni pred tem uspehom je mladi Dolenjec, ki se je v otroštvu ukvarjal tudi s smučanjem, osvojil bron v dirki na končni cilj (scratch), kar je sploh prva slovenska medalja na velodromu.

Dijaka tretjega letnika srednje elektro in tehniške gimnazije je Kolesarska zveza Slovenije ob koncu tega leta izbrala za najboljšega mladega cestnega kolesarja, kar dokazuje, da sin Milana Eržena, prvega moža profesionalne kolesarske ekipe Bahrain-Victorious, in varovanec Boruta Božiča uspešno združuje tako dirkališčno kot cestno kolesarstvo. Pri iskanju napredka na pisti mu pomaga tudi izkušeni Jure Zrimšek.

Naj ob tem omenimo še, da so pri slovenski kolesarski zvezi naziv najboljše mlade cestne kolesarke podelili nekdanji smučarski tekačici Niki Bobnar, za najboljšo mlado gorsko kolesarko pa so razglasili Marušo Terezo Šerkezi, ki je letos osvojila naslov evropske prvakinje v (olimpijskem) krosu do 15 let. Priznanje za posebne dosežke je poleg Mateja Mohoriča prejel še 19-letni gorski kolesar Jakob Klemenčič, ki je letos postal evropski mladinski prvak v disciplini eliminator oziroma dirkanje na izpadanje.

Največji uspehi slovenskega športa leta 2022:

V dinastiji Prevc jabolko ne pade daleč od drevesa

Nika Prevc je ena tistih športnic, ki potrjujejo pregovor, da jabolko ne pade daleč od drevesa. 17-letna perspektivna skakalka iz Dolenje vasi pri Železnikih prihaja iz znane skakalne dinastije Prevc.

Dijakinja 3. letnika Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju, ki obvlada tudi igranje klavirja, se je s skoki okužila prav zaradi zgleda v domači hiši. "Skakati sem začela, ko sem videla brate na televiziji, nato me je nekega dne oče pripeljal v Kranj na trening," je pripovedovala novembra lani, le nekaj dni pred svojim krstnim nastopom v svetovnem pokalu, pri 16 letih.

Nika Prevc stopa po stopinjah bratov Petra, Ceneta in Domna. Na fotografiji: v družbi nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, ki je Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju, ki so jo obiskovali vsi trije Prevci (Nika pa je še vedno dijakinja), nagradil z jabolkom navdiha. Foto: Daniel Novakovič/STA

Lani je petkrat osvojila točke svetovnega pokala, v letošnji sezoni pa je že izenačila najboljšo uvrstitev lanske zime, sedmo mesto iz Ljubnega. Odlično ji je šlo tudi na poletni veliki nagradi. Na tekmi v Rasnovu v Romuniji je osvojila 3. mesto, kar je bil njen prvi skok na zmagovalni oder v članski konkurenci.

Prevčeva je ena od štirih slovenskih skakalk (poleg Nike Križnar, Urše Bogataj in Eme Klinec), ki imajo na tekmah svetovnega pokala zagotovljeno stalno mesto v slovenski reprezentanci. V svoji zbirki lovorik ima tudi kolajno s svetovnih mladinskih prvenstev. Februarja 2020 je z reprezentančnimi kolegicami Niko Vetrih, Jernejo Brecelj in Jernejo Repinc Zupančič na ekipni tekmi mladinskega SP v Lahtiju na Finskem osvojila tretje mesto.

Najbolj obetavna športna osebnost leta 2022

Pia Babnik že pri 18 letih velja za najboljšo slovensko golfistko. Ambiciozna Ljubljančanka, ki pravi, da ima še ogromno rezerv v svoji igri, že tretjo sezono nastopa med profesionalnimi igralkami.

Koledarsko leto 2022 bo končala okoli 65. mesta na svetu, z nagradami na turnirjih pa je v tej sezoni zaslužila več kot 500 tisoč evrov, kar jo uvršča med bolje plačane slovenske športnike z naslova nagrad. Na evropski turneji je zabeležila pet uvrstitev med prvih deset, vrhunec njene kariere pa je bil aprila, ko je na prvem velikem turnirju sezone v Kaliforniji zasedla tretje mesto.

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik je bila razglašena za najbolj obetavno slovensko športno osebnost leta 2022. Foto: Grega Valančič/Sportida

Babnikova si je v treh sezonah izborila tudi status zvezdnice med opremljevalci, ki se v golfu borijo za največja imena, je poročala Slovenska tiskovna agencija, na slavnostni prireditvi Športnik leta pa je bila razglašena za najbolj obetavno slovensko športno osebnost. Babnikova, ki je lani kot prva slovenska golfistka nastopila na olimpijskih igrah, je kot enega najtežjih orehov, ki jih bo morala streti v prihodnjem letu, navedla maturo.

Najstnik, ki je izboljšal kar 42 let star državni rekord

Slovenski atlet Matic Ian Guček se bo v zgodovino slovenske atletike zapisal kot tisti, ki mu je uspelo izboljšati kar 42 let star državni rekord Roka Kopitarja (49,11).

19-letnik, atlet celjskega Kladivarja, je slovenski državni rekord postavil na svetovnem prvenstvu do 20 let v Caliju v Kolumbiji, kjer je s časom 48,91 sekunde osvojil srebrno kolajno v teku na 400 metrov z ovirami in se povsem približal deseterici najboljših članov sezone v Evropi. Guček je prvi Slovenec, ki se je spustil pod mejo 49 sekund, so sporočili z Atletske zveze Slovenije.

Slovenski atlet Matic Ian Guček je avgusta letos na svetovnem mladinskem prvenstvu v Kolumbiji izboljšal kar 42 let star državni rekord Roka Kopitarja. Zanimivo je, da je oba treniral isti trener, legendarni Miro Kocuvan. Foto: Deca Text Och Bild

Guček je bil blizu medalje že lani na svetovnem mladinskem prvenstvu v Keniji, kjer je osvojil peto mesto. V Kolumbijo je prišel kot eden od favoritov, saj je imel pred začetkom prvenstva tretji najboljši osebni rekord, a na koncu je tega krepko popravil in osvojil srebro.

Guček, ki trenira pod taktirko trenerja Mira Kocuvana, tako kot skoraj pol stoletja pred njim Kopitar, je letos uspešno maturiral na gimnaziji Celje Center, na izboru za atleta leta pa je zmagal v kategoriji starejših mladincev.

Nogometni dragulj, ki smo ga težko čakali

Naslednje ime na našem seznamu mladih slovenskih športnih biserov je Benjamin Šeško, ime, ki si ga je brez dvoma treba zapomniti, saj več kot očitno predstavlja novo, bleščeče poglavje slovenskega reprezentančnega nogometa.

Z zgolj 19 leti je že pomemben člen izbrane vrste selektorja Matjaža Keka in ljubljenec slovenske nogometne javnosti. Napadalec, ki so mu že kot dečku poznavalci nogometa napovedali izjemno kariero, je v zadnjem obdobju postal odločilni jeziček na tehtnici uspehov Kekove čete. Čeprav je mlajši od 20 let, je že prerasel v napadalca, po kakršnem je Slovenija dolgo hrepenela. Šeško je letos kot strelec oziroma podajalec sodeloval pri kar sedmih od vseh devetih zadetkov slovenske nogometne reprezentance.

19-letni Benjamin Šeško je trenutno najbolj vroče slovensko nogometno ime. Foto: Guliverimage

Skromni mladenič iz Radeč, ki v intervjujih vedno izraža izjemno hvaležnost svojima staršema za neomajno podporo pri odraščanju in nogometnem razvoju, izžareva nekaj več od sovrstnikov. To je slovenska javnost prvič začutila, ko je Salzburg zanj, čeprav je bil star komaj rosnih 16 let, odštel več milijonov evrov (v avstrijski klub je prestopil iz Domžal), letos poleti pa so številni klubi zanj ponujali še bistveno več.

RB Leipzig 🤝 Benjamin Šeško pic.twitter.com/VFNDDzlhoS — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

Najbolj zavzeto so svoj interes za visokoraslega Posavca, ki je bil letos nominiran za prestižno nogometno nagrado zlati deček (Golden Boy), izkazovali angleški velikani Manchester City, Manchester United in Chelsea, a se je na koncu skupaj z agentom Elvisom Bašanovićem in družino odločil, da bo do poletja 2023 vztrajal v dresu avstrijskega moštva Red Bull Salzburg, 1. julija pa se bo preselil v nemški Leipzig in kariero nadaljeval v bundesligi. Njegov agent je prepričan, da bo Šeško kos vsem pritiskom in pričakovanjem javnosti in navsezadnje tudi samega sebe.

"Beni bo, o tem sem prepričan, zdržal to breme. Je fantastičen fant. Ima nekatere vrednote, ki so danes pri mladih zelo redke in jih pogrešamo v družbi. Odraščal je v majhnih Radečah v družini, ki ga je zelo dobro vzgojila. Vsi pritiski, ki se dogajajo na tem svetu, mu bodo težko prišli do živega. Za to smo tukaj tako agencija kot njegovi starši, da stvari vodimo naprej po pravi in začrtani poti." Bašanović pravi, da bi si v slovenskem športu želel še več takih ljudi, kot je Šeško. "Je izjemno kakovosten nogometaš in predvsem človek, kar je zelo pomembno. Sploh če si vzornik mladim, otrokom."

Bo dekle, ki piše zgodovino slovenske nordijske kombinacije, dočakalo olimpijsko priložnost?

Ema Volavšek je najboljša slovenska nordijska kombinatorka. Študentka anglistike, ki je avgusta zmagala v skupnem seštevku poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji, bo na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici februarja prihodnje leto eno od slovenskih orožij za odličje.

Mlada športnica iz Vrha nad Želimljami, ki je 15. decembra dopolnila 20 let, je širšo javnost prvič opozorila nase decembra lani, ko je na tekmi svetovnega pokala v nordijski kombinaciji v Ramsauu v Avstriji osvojila drugo mesto, kar je prva medalja in zgodovinski uspeh za slovensko nordijsko kombinacijo.

Ema Volavšek je najboljša slovenska nordijska kombinatorka. Foto: Vid Ponikvar

Volavškova je svojo športno pot začela kot skakalka v SSK Ilirija, kjer so poleg treninga skokov trenirali še tek na smučeh. Ker njen tekaški talent ni ostal neopažen, jo je trener Rok Mandl prepričal, da se posveti treniranju obeh disciplin, skokov in smučarskega teka, ki sta združena v nordijski kombinaciji.

V slovenski reprezentanci za nordijsko kombinacijo sta samo dve dekleti, poleg Volavškove še Silva Verbič, zato trenirata skupaj s fanti. "Goran Janus je naš trener za skoke, Anže Obreza pa za tek. Sodelujem tudi s športnim psihologom, velikokrat grem tudi v svoj matični klub Ilirija," je Volavškova povedala v pogovoru za Sportal na druženju z novinarji pred začetkom sezone.

Kot rečeno, bo Volavškova na prihodnjem SP v Planici ena od osrednjih favoritinj za odličje, medtem ko vsaj za zdaj kaže, da se za olimpijsko medaljo ne bo mogla potegovati, saj bo leta 2026 na olimpijskih igrah v Cortini/Milanu na sporedu zgolj tekma v moški konkurenci. Nordijske kombinatorke se proti tej diskriminaciji borijo na različne načine. Več o tem lahko preberete na spodnji povezavi:

Že pri 21 letih konstanta slovenskega plavanja

Mariborsko plavalko Katjo Fain že vrsto let uvrščamo v našo decembrsko rubriko mladi upi in kar ne neha navduševati. Nase je opozorila tudi na decembrskem svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Melbournu, svojem rojstnem kraju, od koder se je vrnila s petim mestom in novim slovenskim rekordom na 400 m prosto. V tej disciplini je bila celo najhitrejša Evropejka!

Brez Katje Fain si težko predstavljamo prihodnost slovenskega plavanja. Foto: Plavalna zveza Slovenije

Plavalka mariborskega Branika in hči (da, tudi pri njej se potrjuje pregovor o jabolku, ki ne pade daleč od drevesa) ter hkrati varovanka nekdaj izjemno uspešne slovenske plavalke Metke Sparavec Malenko, športnice leta 1999, je bila ob tem še deveta na 1.500 m prosto in 10. na 200-metrski razdalji, s Sredozemskih iger v alžirskem Oranu pa se je vrnila s kar štirimi odličji.

Izpostaviti velja tudi izjemne nastope Neže Klančar, ki je na prvenstvu postavila kar šest slovenskih rekordov, in Tare Vovk, ki je v Avstraliji postavila rekord na 50 m prsno. Posebno pozornost si zasluži tudi Mariborčan Bor Vran-Benkovič, ki je na nedavnem zimskem odprtem prvenstvu Slovenije v plavanju v svoji paradni disciplini 200 m mešano kar za sekundo in 56 stotink sekunde (2:00,21) izboljšal 26 let star mladinski državni rekord Petra Mankoča. Dejstvo, da je Vran-Benkovič, sicer varovanec nekdanjega plavalca Blaža Medveška pri Braniku, še kadet, Mankoč pa je rekord postavil pri 18 letih, je ob tem dovolj zgovorno.

Mladenič, ki si je upal prevzeti odgovornost

Naslednji mladi športnik, ki ga predstavljamo v športnem pregledu leta 2022, je košarkar Žiga Samar, ki ga mnogi vidijo kot obraz slovenske košarkarske prihodnosti. Kljub temu, da bo na Jesenicah rojeni športnik januarja dopolnil šele 22 let, je bil v novembrskem ciklu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu eden od nosilcev slovenske reprezentance, ki si je zagotovila mesto na prvenstvu.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kljub mladosti na igrišču vedno deluje kot izkušeni košarkar, ki ne beži od odgovornosti in novih izzivov. Že pri rosnih 16 letih je odšel v Španijo, kjer se je dve leti kalil v košarkarski šoli Real Madrida, nato je svoj razkošni talent razkazoval v španski tretji ligi pri Zamori, dokončno pa je nase opozoril z odličnimi igrami v dresu španskega prvoligaša Fuenlabrade, ki so mu tudi odprle vrata v elitni košarkarski svet.

Samar, ki je letos sodeloval tudi na naboru lige NBA, trenutno kot posojeni košarkar berlinske Albe igra v dresu Hamburg Towers. V Eurocupu dosega 8,5 točke, 5,3 asistence in 3,4 skoka na tekmo, ob tem pa v svetu postaja vse bolj poznano košarkarsko ime.

Samar je bil nedavno gost Sobotnega intervjuja na Sportalu:

Do krstne zmage na prizorišču, kjer pomeni največ: pred domačimi navijači

Leto 2022 bo v najlepšem spominu zapisano tudi pri plezalcu Luki Potočarju. 21-letni Jeseničan, ki je lani v Moskvi postal svetovni podprvak v težavnostnem plezanju, je letos osvojil še naslov evropskega podprvaka v svoji najljubši disciplini težavnosti, v Kopru pa pred izjemno kuliso več tisoč navijačev prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala.

Tudi na naslednji tekmi v Edinburghu je stopil na zmagovalni oder, tokrat na drugo stopničko, na zadnji tekmi težavnostne preizkušnje v Džakarti pa s 7. mestom osvojil še skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti. V skupnem seštevku te discipline je slavila tudi Janja Garnbret, trikratna evropska prvakinja iz Münchna, ki v tej sezoni ni bila slabša od drugega mesta.

Športni plezalec Luka Potočar (v objemu trenerja Domna Švaba) je krstno zmago v svetovnem pokalu dočakal pred domačimi navijači, na tekmi na novi steni velikanki v Kopru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potočar, ki je od letošnjega leta zaposlen v športni enoti Slovenske vojske, trenira v Radovljici, pod okriljem trenerja Domna Švaba, med njegovimi glavnimi cilji pa je izpopolnitev znanja na področju balvanskega plezanja, saj bo za preboj na olimpijske igre v Parizu leta 2024 treba obvladovati obe plezalni disciplini. V nasprotju z olimpijskimi igrami v Tokiu, kjer so plezalci nastopali v kombinaciji treh disciplin hitrostnega, balvanskega in težavnostnega plezanja, bosta v Franciji za olimpijsko odličje v kombinaciji šteli le dve (balvani in težavnost). Hitrostno plezanje bo na sporedu kot ločena disciplina.

17-letna Sara Čopar (desno) je letos na mladinskem svetovnem prvenstvu v Dallasu v ZDA osvojila naslov svetovne mladinske prvakinja v balvanih in podprvakinje v težavnosti. Foto: Slobodan Mišković/IFSC 18-letni Lovro Črep (levo) se je z mladinskega svetovnega prvenstva v mestu Luke Dončića vrnil z bronom v težavnostnem plezanju. Foto: Slobodan Mišković/IFSC

Leto 2022 je bilo uspešno tudi za športne plezalce, ki se dokazujejo na mladinskih tekmovanjuih ali pa trkajo na vrata članskih tekmovanj. S svetovnega prvenstva v Dallasu v ZDA so prinesli tri, z evropskega prvenstva pa kar šest medalj, uspešni pa so bili tudi na tekmah evropskega pokala. Najuspešnejša med njimi je bila 17-letna Sara Čopar, ki je letos postala svetovna mladinska prvakinja v balvanih in podprvakinja v težavnosti, uspešno pa se dokazuje tudi v članski konkurenci, leto starejši Lovro Črep pa se je z mladinskega svetovnega prvenstva v mestu Luke Dončića vrnil z bronom v težavnosti.

Primorec, ki je v roku 14 dni postal prvak sveta in Evrope

Pregled mladih slovenskih športnih upov končujemo s Primorcem Tonijem Vodiškom, ki bi si težko zamislil boljšo sezono. V roku dveh tednov je namreč osvojil naslov evropskega in svetovnega prvaka v novem olimpijskem jadralskem razredu formula kite. Naslov najboljšega na svetu si je priboril na svetovnem prvenstvu v kajtanju v Cagliariju na Sardiniji, pred tem je v grškem Nafaktosu osvojil še prvaka stare celine.

>>> Intervju s Tonijem Vodiškom bomo objavili 1. januarja 2023.

Toni Vodišek je v dveh tednih osvojil naslov evropskega in svetovnega prvaka. Foto: Jadralna zveza Slovenije

Dvaindvajsetletni Vodišek, ki trenira pod vodstvom očeta Rajka Vodiška in trenerja za telesno pripravo Rada Gregoriča, je bil tudi v prejšnjih letih reden gost zmagovalnih odrov. Leta 2019 je bil na članskem evropskem prvenstvu drugi, drugi je bil tudi na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu leta 2018.

Glede na to, da bo formula kite leta 2024 v Parizu na sporedu olimpijskih iger, ima ambiciozni 22-letnik, ki ste ga bralci Siol.net v anketi izbrali za najboljšega športnika iztekajočega se leta, športni novinarji Primorske z obeh strani meje pa za najboljšega športnika Primorske, upravičeno visoke olimpijske cilje.

Valentino Klemenčič, stalno članico slovenske rokometne reprezentance in ljubljanskega Krima.



Obvezno moramo omeniti tudi 18-letnega košarkarja Urbana Klavžarja iz Domžal, ki se je kalil v madridskem Realu, kariero pa nadaljuje v Murcii, ki nastopa v elitni španski ligi ACB, in 19-letno biatlonko V članku smo se osredotočili na deset imen, jih je pa v slovenskem bazenu mladih športnih talentov še precej več. Pri tem ne smemo pozabiti na nogometaša Žana Vipotnika , 20-letnega napadalca iz Slovenskih Konjic, ki za NK Maribor v domačem prvenstvu gole zabija kot za šalo (z 10 zadetki je trenutno na drugem mestu najboljših strelcev te sezone) in 20-letno, stalno članico slovenske rokometne reprezentance in ljubljanskega Krima.Obvezno moramo omeniti tudi 18-letnega košarkarjaiz Domžal, ki se je kalil v madridskem Realu, kariero pa nadaljuje v Murcii, ki nastopa v elitni španski ligi ACB, in19-letnobiatlonko Leno Repinc, ki velja za vzhajajočo zvezdo slovenskega, nekateri pogumnejši menijo, da celo svetovnega biatlona.

Preberite še: