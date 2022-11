"Na olimpijskih igrah leta 2026 bodo ženske lahko nastopile samo na 15 od 16 športov. To ni dovolj dobro," je zapis, ki se je v zadnjih dneh razširil po družbenih omrežjih in opozarja na dejstvo, da se ženske tudi na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah ne bodo mogle potegovati za olimpijska odličja.

Delila ga je tudi prva (in do zdaj edina) svetovna prvakinja v tej disciplini Gyda Westvold Hansen in ob tem zapisala: "Nordijska kombinacija je zame življenjski slog. Če bi bila Jarl, Jørgen ali Espen, bi bilo samoumevno sodelovati na olimpijskih igrah v Cortini leta 2026 v športu, ki ga imam tako rada. A ker sem samo Gyda, mi Mednarodni olimpijski komite ne dovoli, da se potegujem za olimpijsko zlato. Enostavno ne morem razumeti, da ženske kombinacije ni na programu olimpijskih iger, vendar se nočemo predati."

Na tekmo z brado

V zadnjih dneh se je na družbenih omrežjih razširila tudi peticija, s katero nordijske kombinatorke zbirajo podpise v znak podpore uvrstitvi ženske nordijske kombinacije med olimpijske športe, Westvold Hansenova pa je na problematiko opozorila s posebno gesto, ki je zelo odmevala v javnosti.

Na domačem tekmovanju prejšnjo soboto je v znak protesta nastopila z narisano brado in s preostalimi tekmovalkami na startu zato dvignila palici, prekrižani v črko X, s čimer so športnice opozorile na ključnik #noeXception (brez izjeme), s katerim na družbenih omrežjih opozarjajo na problem.

Norveške kombinatorke so na domačem tekmovanju prejšnji konec tedna z dvignjenimi palicami, prekrižanimi v črko X, simbolizirale ključnik #noeXception (brez izjeme), s katerim na družbenih omrežjih opozarjajo na problem neobstoja olimpijske kombinacije. Foto: Guliverimage

"Zdi se nam absurdno"

"Zdi se nam absurdno, da moraš biti moški ali da moraš imeti brado, da dobiš dovoljenje za nastop na olimpijskih igrah. Upamo, da lahko kaj storimo v zvezi s tem," je 20-letna Westvold Hansenova povedala v pogovoru za norveški medij NRK. "To je izjemno pomembno za to, da v ta šport, ki je res zelo zabaven, privabimo dekleta in jih tudi zadržimo. To je za našo panogo izjemnega pomena," je opozorila Norvežanka.

Nordijska kombinacija je edina olimpijska športna panoga brez ženskih predstavnic.

Kaj moti Mednarodni olimpijski komite?

Mednarodni olimpijski komite se je pri odločitvi, da ženske nordijske kombinacije ne uvrsti med olimpijske športe, skliceval na dejstvo, da so do zdaj izpeljali samo eno svetovno prvenstvo (2021), ki se ga je udeležilo deset držav, pri čemer so vsa tri odličja osvojile predstavnice iste države, Norveške.

Karl Stoss, predsednik komisije za olimpijski program, je dejal, da te številke ne izpolnjujejo kriterija o univerzalnosti športa.

Tudi svetovni pokal za ženske kombinatorke je zaživel dokaj pozno. Prvo tekmo svetovnega pokala v ženski nordijski kombinaciji so izvedli šele decembra 2020, medtem ko so moški v nordijski kombinaciji v svetovnem pokalu tekmovali že leta 1983, na olimpijskih igrah pa so prisotni vse od leta 1924.

Letos je na koledarju svetovnega pokala predvidenih 11 tekem, kar je ena več kot lani. Vrhunec sezone bo svetovno nordijsko prvenstvo v Planici februarja 2023, kjer bo prvič na sporedu tudi ekipna mešana tekma.

V težavah tudi moška kombinacija

Na tnalu se je znašla tudi moška olimpijska preizkušnja, a so jo za zdaj obdržali na programu. Glavni argument za to je bil, da se kombinatorci že pripravljajo na olimpijske igre.

Pri Mednarodnem olimpijskem komiteju so še izračunali, da so tekme v nordijski kombinaciji na zadnjih treh olimpijskih igrah pritegnile najmanj gledalcev, olimpijske medalje v tej panogi pa so v letih 2014, 2018 in 2022 podelili predstavnikom zgolj štirih držav.

Vključitev nordijske kombinacije na olimpijske igre leta 2030 je odvisna od razvoja tega športa in globalne participacije.