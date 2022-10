Ema, ki piše zgodovino, bi v Planici lahko dosegla uspeh kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema Volavšek je najboljša slovenska nordijska kombinatorka. Študentka anglistike, ki je avgusta zmagala v skupnem seštevku poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji, decembra lani pa z 2. mestom na tekmi svetovnega pokala v Ramsauu dosegla največji slovenski uspeh v nordijski kombinaciji, bo na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici eno od slovenskih orožij za odličje. Kdo je mlada športnica iz Vrha nad Želimljami, ki bo 15. decembra dopolnila 20 let, kako trenira in razmišlja, kako visoko segajo njene ambicije?

Čez slabe štiri mesece bo Planica gostila svetovno nordijsko prvenstvo. Glede na pretekle rezultate boste zagotovo ena od glavnih kandidatk za medaljo. Je občutek, ko se spomnite na to, kaj vas čaka, lep ali je obremenjujoč?

Po eni strani sem živčna, a mislim, da sem živčna v dobrem pomenu besede. Pred tekmo vsekakor mora biti prisotne nekaj nervoze in upam, da bom to tudi v Planici znala obrniti v svojo korist.

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo med 22. februarjem in 5. marcem 2023 v Planici. Športniki in športnice se bodo pomerili v 25 disciplinah.

Nordijska kombinacija je skupek teka na smučeh in smučarskih skokov. V kateri disciplini se počutite bolj samozavestno? Kje se čutite bolj gotovi, da boste dobro izpeljali svoj nastop?

Zdi se mi, da sem v obeh disciplinah enako močna. Poleti sem sicer zelo hitra na tekaških rolkah, je pa na smučeh vseeno drugače. Zdi se mi, da tudi skačem dokaj dobro, tako da bi težko izbrala, kaj je moja močnejša disciplina ali kaj je moja ljubša disciplina. Oboje mi je zelo všeč.

Kako potekajo vaši treningi, sodelujete s športnim psihologom?

S Silvo (Verbič, op. a.) trenirava skupaj s fanti, saj smo zelo majhna skupina. Goran Janus je naš trener za skoke, Anže Obreza pa za tek. Sodelujem tudi s športnim psihologom, velikokrat grem tudi v svoj matični klub Ilirija.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako vam pomaga psiholog?

Sodelujeva že nekaj let. Dobiva se tudi v pripravljalnem obdobju, ko se pogovoriva o pretekli sezoni in narediva načrt za prihodnjo sezono. V sezoni se običajno slišiva večer pred tekmo, po skokih in potem še po teku.

Pravijo, da ste športniki običajno vsi vrhunsko pripravljeni, na koncu pa odloča predvsem glava. Se vam zdi, da je mentalna trdnost vaša močna točka ali bi se jo dalo še okrepiti?

Zdi se mi, da je to še nekoliko šibka točka. Na teku mi je dobro, da sem živčna, pri skokih pa ni dobro, če preveč razmišljaš, saj gre lahko veliko stvari narobe in lahko veliko izgubiš. Mislim, da moram pri skakalnem delu to še nekoliko okrepiti.

Članici in člani ekipe A v nordijski kombinaciji so poleg Eme Volavšek še Silva Verbič, Vid Vrhovnik, Gašper Brecl, Erazem Stanonik in Matic Gerbajs.

Poletna sezona je bila za vas odlična. V Oberwiesenthalu ste konec avgusta dosegli svojo prvo zmago na posamični tekmi poletne velike nagrade in zmagali tudi v skupnem seštevku tega tekmovanja. Premagali ste tudi dominantno Norvežanko Gydo Westvold Hansen. Vas je to vseeno presenetilo?

Kaj pa vem, že lanska poletna sezona je bila zelo dobra. Nisem ravno pričakovala skupne zmage, sem pa vedela, da se lahko prebijem na stopničke. Potem sem zmagala že na prvi tekmi in bila zelo vesela, nato pa sem dobre nastope samo še nadaljevala. Zelo sem bila vesela.

Za zmago v skupnem seštevku zimske sezone prejmeš kristalni globus, kaj ste prejeli za zmago v poletni sezoni?

Prav tako dobiš pokal.

Pa denarna nagrada?

So denarne nagrade, a pri dekletih so zelo skromne. Meni je sicer super, kar dobim, a če primerjamo s fanti, je razlika precejšnja.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Razlika je tudi v pogledu na nordijsko disciplino kot olimpijski šport. Fantje imajo to možnost, dekleta se, vsaj za zdaj tako kaže, ne boste mogla dokazovati na naslednjih olimpijskih igrah v Italiji. Je ta odločitev dokončna?

Junija je bila sprejeta odločitev, da dekleta ne bomo dobila priložnosti na olimpijskih igrah leta 2026, fantje pa za zdaj ostajajo del olimpijskega programa. Priznam, da smo bile kar jezne in razočarane.

Če povem po pravici, gre vse na slabše. Športniki smo imeli s FIS sestanek, na katerem so nam povedali, da bomo morali nekaj spremeniti, saj bodo v nasprotnem primeru nordijsko kombinacijo izločili iz olimpijskega programa, ker ima menda slabo gledanost.

Na svetovnem prvenstvu v Planici prihodnje leto bo nordijska kombinacija zagotovo na sporedu, tako da je vsaj tu skrb odveč. Ste si zadali kakšne konkretne rezultatske cilje ali boste raje ostali pri diplomatski izjavi, da boste dali vse od sebe?

Cilji so visoki, nikoli pa ne veš, kako se boš počutil na dan tekme. Upam samo, da bom čim dlje skočila in čim hitreje tekla.

Foto: Sportida

Glede na rezultate boste brez dvoma med favoritinjami. Vas to bremeni ali vam daje dodaten zagon?

Po eni strani je to zame pozitivno, saj se zavedam, da sem sposobna poseči visoko, po drugi strani pa si sama ne smem nalagati prevelikega pritiska. Drugače je, če ti ga naloži trener ali če si ga naložiš sam. V tem primeru je samo še težje. Na to moram paziti.

Kaj počnete poleg športa. Študirate?

Lani sem začela študirati kineziologijo, a zaradi treningov mi ni uspelo obiskovati vaj, zato sem se prepisala in letos študij začenjam na novo. Odločila sem se za študij anglistike na filozofski fakulteti v Ljubljani.

