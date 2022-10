Italijani so se umaknili od organizacije prvenstva v Planici

"Vsa tekmovanja bodo potekala na najsodobnejšem prizorišču v Planici, ki premore vrhunske objekte, skakalnice in tekaške proge. Potekali so tudi pogovori, da bi tekaški tekmi na 30 in 50 kilometrov za ženske in moške med sosednjim Trbižem v Italiji in Planico organizirali kot prva čezmejna dogodka na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju. Po preučitvi posledic na trajnostno naravnanost dogodka, logističnih vidikov in porabe energije pri izvedbi teh tekem pa je bilo odločeno, da se vse tekme izpeljejo na prizorišču v Planici," so v sporočilu za javnost zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije.

Mednarodna smučarska zveza FIS je skupaj z organizacijskim komitejem Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 objavila končni program. Svetovno prvenstvo, ki se bo začelo s slovesnostjo ob odprtju 21. februarja 2023 ob 20.23, bo trajalo dva tedna in se bo 5. marca končalo z moškim tekom na smučeh na 50 kilometrov. V tem času se bo v treh panogah zvrstilo 24 bojev za odličja. V teku na smučeh bomo spremljali dvanajst končnih odločitev, v smučarskih skokih sedem, v nordijski kombinaciji pa pet.