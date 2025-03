Smučarska skakalca Marius Lindvik in Johann Forfang sta zaradi norveške manipulacije z dresi na svetovnem prvenstvu prejela začasno prepoved nastopanja Mednarodne smučarske zveze (Fis). Ta je odločitev sprejela dan pred začetkom norveške turneje Raw Air. Suspendirani so tudi preostali vpleteni v afero dresi. Fis je suspendirala tudi glavnega trenerja Magnusa Brevika, njegovega pomočnika Thomasa Lobbena in člana osebja Adriana Liveltena. Vsi trije so bili pred tem že v suspenzu norveške smučarske zveze.