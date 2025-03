Po aferi s skakalnimi dresi pritiskali tudi na slovenski tabor

V skakalnem svetu je završalo po sobotnem odkritju nepravilnosti pri uporabi dresov, v katere so bili vpleteni v norveški reprezentanci. Vodja za smučarske skoke v slovenski nordijski reprezentanci Gorazd Pogorelčnik je spregovoril o aferi, kako je prišlo do protesta, kaj se je dogajalo v ozadju in kakšno je njegovo mnenje o škandalu, ki je pretresel skakalni svet.

Prvi sprožilec škandala je bil poljski novinar, ki je v javnost lansiral posnetke manipulacije norveške skakalne reprezentance s skakalnimi dresi - posnetek naj bi po poročanju norveškega medija Dagbladet posneli Avstrijci. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, šokirani pa so bili tudi akterji drugih reprezentanc, ki so videli, kaj počnejo v norveškem taboru pred zadnjo tekmo domačega nordijskega svetovnega prvenstva v Trondheimu.

"Pravzaprav je celoten posnetek in vse slike v javnost lansiral poljski novinar. Če tega videa ne bi bilo, zagotovo ne bi bilo tudi tega protesta. Menim pa, da je prav, da se je to zgodilo. Težko rečem, da je šlo za goljufanje. Zagotovo je šlo za manipulacijo. Take manipulacije se v skokih ne smejo dogajati, ker to smatram kot nek tehnološki doping, ki prav gotovo pomaga pri aerodinamiki smučarskega skoka. Aerodinamika pa pomeni več metrov večje dolžine, večje dolžine pa boljši rezultat, kar je na koncu koncev edino pomembno," je slovenskim novinarjem razložil Gorazd Pogorelčnik.

"Treba bo razviti tehnologijo, kjer bo človeški faktor čim manj prisoten"

Avstrijci in Poljaki so se hitro odzvali na razkritja in sprožili protest, pri katerem so se jim pridružili tudi Slovenci: "Zjutraj me je predstavnik avstrijske zveze poklical, mi poslal vse materiale. Potem smo se dobili, skoordinirali v eni uri, napisali protest in ga oddali v začetku prve serije tekme na veliki skakalnici. Protest ni bil zavrnjen. Mednarodna smučarska zveza oziroma kontrolorji so odreagirali po tekmi, saj med samo tekmo ni mogoče ukrepati pri preverjanju dresov."

"Če ne bi dobili teh dokazov, se niti ne bi podpisali pod ta protest." Foto: Aleš Fevžer

V luči čim hitrejšega posredovanja informacij odgovornim na Mednarodni smučarski zvezi FIS so poslali protest, kasneje pa so se pojavili signali podpore tudi s strani Fincev, Japoncev in Nemcev: "V tistem trenutku, ko smo oddali protest, so nekatere manjše nacije čudno pogledale, kaj se dogaja. Sem pa dobil občutek, da so bili Finci in Japonci absolutno pripravljeni stopiti zraven. Tudi nemški pomočnik trenerja je pristopil in dejal, da pripravljajo svoj protest."

Pogorelčnik opozarja na pomen zmanjšanja vpliva človeškega faktorja pri nadzoru opreme, ki bi moral biti vodilo za prihodnost, da bi bilo vse skupaj bolj pravično: "Dokler bo človeški faktor močno prisoten pri kontroli opreme, bodo vedno možne napake. Mislim, da bo treba razviti tehnologijo, kjer bo človeški faktor čim manj prisoten. Ko bo enkrat tako, tudi do takih manipulacij ne bo moglo prihajati. Težko govorimo o napaki, če so zavestno nekaj spreminjali – šlo je za manipulacijo. To so Norvežani konec koncev priznali. Če ne bi dobili teh dokazov, se niti ne bi podpisali pod ta protest."

Pritiski tudi na Slovence

Afera je močno pretresla skakalni svet, posebej Norvežane, ki so se znašli pod plazom kritik. Padale so glave. Oditi sta morala glavni trener Magnus Brevik in mož, ki je skrbel za drese, Adrian Livelten. "Za šport to zagotovo ni dobro, še posebej pa ne za norveške skoke. Ne vem, kaj se bo dogajalo pri njih. Dobil sem samo informacije, pritiskajo novinarji, norveški novinarji iz drugih držav na vse nas, na vse tiste, ki smo bili prisotni pri tem protestu. Ampak od tukaj naprej so stvari povsem v rokah Mednarodne smučarske zveze in etične komisije, ki mora čim prej sprejeti odločitev, saj so pred vrati nova tekmovanja – tudi na Norveškem."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vprašanje možnih sankcij in odvzema medalj bi lahko bilo še odprto, če bi pri FIS zaznali, da je do manipulacije prišlo tudi v preteklosti. "Do zdaj nisem zasledil pravil, ki bi določala morebitne kazni. Slišal sem, da so tudi druge reprezentance oddale proteste in zahtevajo odvzem kolajn, ne samo v smučarskih skokih, temveč tudi v nordijski kombinaciji. Težko komentiram, saj je za nazaj težko dokazovati kršitve. Dejstvo pa je, da so bili Norvežani sankcionirani na tej tekmi. Kaj bo sledilo, pa ni več v naših rokah."