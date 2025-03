Za meritve dresov bi uvedli 3D-skeniranje z letališč

Sven Hannawald bi norveško skakalno reprezentanco suspendiral do konca sezone. Na naslednjih tekmah bo nastopala v polni postavi, tudi Marius Lindvik in Johann Andre Forfang. Andreas Bauer, ki je v komisiji FIS za opremo, pa predlaga uvedbo 3D-skenerjev, saj bi le moderna tehnologija meritve dresov naredila bolj poštene.

Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki sta bila po drugem in petem mestu na sobotni tekmi na svetovnem prvenstvu diskvalificirana in naj ne bi vedela za manipulacijo z dresi, bosta na Holmenkollnu normalno skakala.

Andreas Bauer Foto: Guliverimage Škandal s skakalnimi dresi se ne bo hitro polegel. Norvežane so dobili pri goljufiji, kakršne ta šport ne pomni. Tako kot v vsakem športu se iščejo meje dovoljenega. Ker je nadzor nad primernostjo dresov precej zahteven, ekipe pa očitno vse bolj iznajdljive, bo prej ali slej treba poseči po uporabi moderne tehnologije, da se take poskuse zatre že v kali. Vodja komisije za opremo FIS ter nekdanji skakalec in trener Andreas Bauer je tako v izjavi za Allgäuer Zeitung dejal, da morajo uvesti 3D-tehnologijo. "Takoj ko bo mogoče, moramo začeti uporabljati 3D-skeniranje, kakršno imajo na letališčih. Skakalce bi najprej skenirali brez dresa in nato še z dresom. Tako bi bile meritve precej bolj poštene kot zdaj."

Norveška goljufija s šivi od zunaj ni bila opazna. Bauer je zgrožen: "Tega, kar so storili Norvežani v Trondheimu, v 50 letih v smučarskih skokih še nisem doživel." Prepričan je, da je šlo za dolgo načrtovano manipulacijo. Ob 3D-skeniranju dresov Bauer še predlaga: "Vsak skakalec bi lahko imel en sam dres, ki bi ga 30 minut pred tekmo temeljito pregledali. Takoj po skoku bi morali drese vrniti v skrbništvo FIS. Tako ne bi mogli posegati v drese."

Znova se je oglasil nekdanji nemški skakalni as Sven Hannawald, ki zdaj dela na nemški televiziji ARC kot analitik. "Če bi bil jaz Sandro Pertile, bi vse Norvežane suspendiral do konca sezone. Samo tako bi dojeli, kakšen škandal so zakuhali," je povedal za nemški Mitteldeutsche Rundfunk.

Skakalna sezona se s tekmami svetovnega pokala nadaljuje že ta četrtek.