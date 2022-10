Bodo Švedi bojkotirali svetovno prvenstvo v Planici?

Generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze (Fis) je septembra dejal, da razmišljajo o ukinitvi suspenza za ruske in beloruske športnike na svetovnih prvenstvih 2023, torej tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici februarja prihodnje leto. Odločitev naj bi sprejeli 22. oktobra. Če bodo Rusi in Belorusi lahko nastopili, sta švedski smučarski tekačici Linn Svahn in Maja Dahlqvist pripravljeni bojkotirati prvenstvo v Sloveniji.

Razprave o tem, ali bodo ruski in beloruski športniki to zimo smeli nastopati na mednarodnih tekmovanjih, so vse glasnejše. Upravni odbor FIS bo o vroči temi razpravljal 22. oktobra. Če jim bodo dovoli vrnitev, sta se Švedinji Linn Svahn in Maja Dahlqvist pripravljeni odzvati.

"Sramotno je, da razmišljajo o tem. Dokler Rusija bije vojno proti Ukrajini, se moramo od nje distancirati. Mislim, da je to jasno stališče, ki ga mora imeti šport," je za Aftonbladet dejala tretja šprinterka lanske zime in najboljša v seštevku mladih tekačic Svahnova. Na vprašanje, ali je pripravljena bojkotirati svetovno nordijsko prvenstvo v Planici, če bodo na njem nastopili ruski in beloruski atleti, pa odgovarja: "Da. Zagotovo bom pripravljena na to."

Podobno razmišlja Dahlqvistova: "Da. To je večje od športa. Bojkot bi bil samoumeven."

Svetovno prvenstvo bo v Planici od 21. februarja do 5. marca prihodnje leto.