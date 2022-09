Preobrat? Na SP 2023 v Planici tudi Rusi in Belorusi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

generalni sekretar Fisa Michel Vion ne izključuje možnosti nastopa Rusije in Belorusije na SP. Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska zveza (Fis) razmišlja o ukinitvi suspenza za ruske in beloruske športnike na svetovnih prvenstvih 2023, torej tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici februarja prihodnje leto. Na Forumu Nordicumu v Kranjski Gori generalni sekretar Fisa Michel Vion ni izključil možnosti nastopa teh dveh držav na SP.

Ruski in beloruski športniki so zaradi ruske agresije na Ukrajino, ki se je začela konec februarja, še vedno izključeni z vseh smučarskih tekmovanj. Michel Vion je povedal, da bo Fis sledil Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, kjer razmišljajo, da bi vnovič odprli vrata športnikom in ločili šport od politike, poroča STA.

Vion je ob tem napovedal, da bo uvod v sezono zanesljivo minil brez športnikov iz teh dveh držav. "Morda bodo z nami že v decembru, seveda brez državnih simbolov. Morda bodo nastopili tudi na prvenstvih."

Na SP 2023 v Planici bo maskota čaplja Vita. Se bo družila tudi z ruskimi in beloruskimi športniki? Foto: Grega Valančič/Sportida

Alpske smučarje prihodnje leto čaka svetovno prvenstvo v Franciji, svetovno prvenstvo v nordijskih športih (smučarski skoki, smučarski teki in nordijska kombinacija) pa bo med 21. februarjem in 5. marcem 2023 potekalo v Planici. Slovenija bo prvič gostila tako velik dogodek pod okriljem Mednarodne smučarske zveze.