Dekle sijočega pogleda, ki zna teči in leteti

V Sloveniji ne manjka čapelj. Iz družine teh velikih ptic z dolgim vratom je na sončni strani Alp najpogostejša siva čaplja. Zelo so si podobne, ena izmed njih pa vendarle izstopa. To je čaplja Vita, uradna maskota SP 2023 v nordijskem smučanju, ki jo v zadnjih dneh razganja od ponosa. V Planici je opozarjala mimoidoče na športni spektakel, kakršnega Slovenija še ni videla. Najmlajši jo obožujejo, slovenskih letalcem, ki so beležili prvovrstne rezultate, pa je očitno prinesla veliko sreče!

Brez maskot, najbolj pogoste so tiste iz živalskega sveta, ni največjih športnih tekmovanj. So nepogrešljive promotorke. Najbolj sežejo do srca najmlajšim, ponujajo več kot imeniten razlog za nakup spominka, ob katerem si kar najhitreje prikličeš v spomin vse užitke, ki so te obdajali na športnem dogodku. SP 2023 v nordijskem smučanju, ki ga bo prihodnje leto gostila Planica, ne predstavlja prav nikakršne izjeme.

Krajše Vita, daljše Viktorija

Čaplje imajo v letu izrazito nazaj iztegnjene noge in skrčen vrat. Foto: Guliverimage Tudi prireditelji SP 2023 v Planici so za maskoto izbrali žival. Odločili so se za čapljo in jo poimenovali Vita. S tehtnimi razlogi, ki so jih obrazložili ob predstavitvi: ''Je dekle sijočega pogleda in z neverjetnim smislom za nordijske športe. Je postavna čaplja, ki zna teči in leteti in se neustrašno spopada z zimo. Ime je dobila zaradi izrednega veselja do življenja. Njeno daljše ime je Viktorija in skriva neizmerno željo po zmagovanju,'' so je predstavili prireditelji največjega nordijskega spektakla, ki bo leta 2023 prvič potekal na slovenskih tleh.

''Skrbela bo za vzdušje in dobro voljo vseh obiskovalcev, še posebej najmlajših, ki imajo Planico tako zelo radi,'' je Enzo Smrekar, ki je nedavno vstopil v nov mandat predsednika Smučarske zveze Slovenije, opravlja pa tudi vlogo Organizacijskega komiteja Planica, predstavil maskoto, nepogrešljiv del svetovnega prvenstva. V Sloveniji bo potekal med 21. februarjem in 5. marcem 2023, tako ali drugače pa ga bo spremljalo vsaj 500 milijonov ljubiteljev športa po vsem svetu!

Poimenovala jo je Špela Rogelj

Prvič je bila javnosti predstavljena 19. januarja, ravno ob Svetovnem dnevu snega, natanko 400 dni pred začetkom SP. Zdaj nas do velikega spektakla, na katerega je zibelka smučarskih poletov v dolini pod Poncami čakala tako dolgo, loči še manj kot 11 mesecev. Vita komaj čaka.

Foto: R. P.

Maskoto je poimenovala zdaj že nekdanja smučarska skakala Špela Rogelj, ki je pred kratkim sklenila bogato kariero. Prihodnje leto bo lahko tako svetovno prvenstvo v Planici spremljala kot gledalka. In slovenska navijačica.