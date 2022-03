Obeta se velik zaslužek, v Planici si manejo roke

Prireditelji letošnjega planiškega spektakla, na katerem so slovenski orli razvajali navijače z vrhunskimi dosežki, ne skrivajo zadovoljstva. "Zagotovo ne bo rdečih številk. Končali bomo v zelenem finančnem polju," je dal generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič vedeti, da je konec negativnega finančnega trenda. Po koncu planiške pravljice je spregovoril o marsičem. Tudi o za mnoge zasoljenih cenah vstopnic, dolgovih, vinjenih navijačih in novem cilju, SP 2023 v nordijskem smučanju, ki ga bo Planica gostila čez 11 mesecev.

Svetovna zibelka smučarskih poletov je lahko po dveh letih znova zaživela v luči, s katero si je ustvarila edinstven sloves med športnimi tekmovanji. Planica je od srede do nedelje, ko je v dolini pod Poncami nastope neustrašnih letalcev skupno spremljalo skoraj 60 tisoč ljudi, ponudila tisto, česar zaradi epidemije covid-19 ni mogla v zadnjih dveh letih.

Planica je prejšnji konec tedna ponudila nepregledno morje slovenskih zastav. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zelo smo veseli, da se je po treh letih v Planico vrnila duša planiškega športnega praznika. To so gledalci. Vmes sta bili dve tekmovanji precej osiromašeni, ker ni bilo mogoče pripeljati gledalcev. Pa tega ne govorim le zaradi vzdušja, ampak tudi zaradi finančnega dela, kjer imajo gledalci pomemben doprinos. Kar 35 odstotkov proračuna na prihodkovni strani je vezanega na obisk gledalcev," pojasnjuje generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič, ki je imel prvič v tej vlogi opravka s planiškim večdnevnim spektaklom, ki so ga lahko spremljali tudi navijači. V letih 2020 in 2021 to ni bilo mogoče. To je bil hud finančni udarec za prireditelje, ki so bili v preteklosti vajeni drugačnih okoliščin.

Teden najema NC Planica stane skoraj pol milijona evrov

"Je boljši občutek, a tudi večji pritisk, še posebej, če imaš za izpeljavo na voljo tako kratek čas. Če bi to tekmovanje z gledalci načrtovali vse leto, kot je bila navada v preteklosti, potem bi bilo pritiska manj," je o tem, kako je biti generalni sekretar na planiški prireditvi z gledalci, pojasnil Tomaž Šušteršič. Generalni sekretar OK Planica je postal leta 2020. Takrat je na odgovornem položaju nasledil Primoža Finžgarja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Letos je vse drugače, zdaj si lahko mane roke tudi OK Planica. Od srede do nedelje je dogajanje v Planici spremljalo 59 tisoč gledalcev, velika večina je plačala vstopnico. To ni največji obisk v zgodovini, z rekordom se še vedno ponaša nepozabno leto 2016, ko je bil za kralja smučarskih skokov okronan Peter Prevc. Takrat je Planico obiskalo neverjetnih 111 tisoč gledalcev! Tako je bilo pred šestimi leti, ko se svet še ni ukvarjal s problematiko covid-19, posledično pa tudi podražitvami, ki jih je povzročila prav zloglasna epidemija, neprijateljica športnih prireditev.

"Letos se lahko s proračunom vračamo v leti 2018 in 2019. Proračun planiškega dogodka je letos vreden 2,8 milijona evrov. Moram pa opozoriti, da ni to isti denar kot takrat, saj se je mnogo stvari zgolj od letošnjega januarja pa do marca podražilo za 30 in več odstotkov," je razložil in navedel nekaj primerov, kot so na primer podražitev najema in montaže prireditvene infrastrukture, zlasti tribun in šotorov. "Precejšen zalogaj predstavlja najem Nordijskega centra (NC) Planica, ki je za teden dni vreden 450 tisoč evrov," je Šušteršič navedel ogromen strošek.

Stroški in odpoved so jih potisnili v rdeče številke

Leta 2020 je planiški spektakel potekal decembra, pod žarometi in brez prisotnosti gledalcev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Planiški prireditelji so si v stresnih letih 2020 in 2021, ko so tekme v Planici potekale brez prisotnosti gledalcev, nakopičili nekaj dolgov. Marca 2020 jih je obremenila odpoved dogodka, nato je bila dodatna usmeritev v koledar za december 2020.

"Takrat je bila začasna osvetlitev letalnice, prvič v zgodovini Planice. Ti stroški in odpoved so nas potisnili v rdeče številke. Zdaj jih skušamo sanirati. Verjamemo, da bo letos prvo leto, ko bo tolikšen finančni presežek, da se ga bo večji del ob predvidevanjih kanaliziralo v delovanje nordijskih reprezentanc, nekaj tega presežka pa bo ostalo za sanacijo dolgov iz preteklosti," so zadovoljni pri OK Planica, da se je finančni trend z vrnitvijo gledalcev končno obrnil v bolj prijetno smer.

Za piko na i manjkalo več tujih navijačev

Na nedeljski tekmi je za slovenske orle v Planici navijal tudi predsednik države Borut Pahor. Foto: Grega Valančič/Sportida Številke bi lahko bile še lepše, če bi jim zeleno luč za izpeljavo dogodka ob prisotnosti gledalcev prižgali že prej. Recimo še lani.

"Tako pa smo imeli na voljo le štiri tedne, da smo se pripravili na vrnitev gledalcev. Na trg smo dali vstopnice in jih tudi toliko prodali, žal pa se niso mogli očitno dovolj zgodaj organizirati tujci. Manjkali so nam. To je zlasti vezano na obisk norveških, poljskih, nemških in delno tudi gostov iz sosednjih držav," je, podobno kot skakalci, trgovci, gostinci in še kdo drug, pogrešal več tujih navijačev. V prejšnjih letih, ko še ni bilo epidemije novega koronavirusa, jih je bilo neprimerno več.

Od srede do nedelje je dogajanje v Planici spremljalo 59 tisoč gledalcev. Prevladovali so domači. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za pripravo dogodka z gledalci smo imeli na voljo le štiri tedne. Pritisk name in na vse moje sodelavce, ekipo, je bil precejšen. Verjamem pa, da imamo v Planici najboljše moštvo, ki je to sposobno izpeljati. Takoj smo se odzvali, delali prekomerno, do roba svojih zmožnosti," je spregovoril o stresnih tednih, ki so jih čakali v tem mesecu, da se kar najbolje pripravijo na dogodek.

Zasoljene cene vstopnic? Žal ni bilo predprodaje.

Pri organizaciji dogodka v Planici je sodelovalo več kot 500 ljudi. V koronskih časih jih je bilo skoraj polovico manj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na sončni strani Alp je bilo zaznati kar nekaj negodovanja zaradi višine cene vstopnic. Odrasla oseba je morala namreč za ogled tekme, pa če je šlo za petek, soboto ali pa nedeljo, plačati 33 evrov. "Želeli smo zadržati najnižjo raven iz leta 2020. To je bila cena 33 evrov za stojišče. Je pa razlika, da zaradi pomanjkanja časa ni bilo več mogoče organizirati predprodaje. Zato je nastala razlika med predprodajno in prodajno ceno," pojasnjuje generalni sekretar OK Planica, ki ima veliko izkušenj z organizacijo tekmovanj, saj je pred tem vrsto let bdel nad potekom biatlonskih dogodkov na Pokljuki.

V Planici letos ni manjkalo gostov, ki so lahko na planiškem dogodku uživali v udobnejših, tako imenovanih VIP-prostorih. Za takšen privilegij pa so morali seči globoko v žep. "Morali smo nekoliko dvigniti ceno vstopnic za VIP-klube. Porast stroškov je bil enormen, zato nismo želeli vsega prevaliti na bremena potrošnikov. Del smo prevalili tudi nase, nismo pa mogli zdržati tega pritiska naraščajočih stroškov, da ne bi podražili tudi dela vstopnic." Cena vstopnice na tribuni A je tako znašala 85, na tribuni Kavka pa kar 95 evrov.

Vedno se najdejo tudi takšni, ki to izkoristijo za pretirano popivanje OK Planica se trudi narediti prireditev prijazno za čim večjo množico ljudi. Foto: Grega Valančič/Sportida Planica velja za tradicionalni športni ponos Slovenije, a tudi za dogodek, ki ga zaznamuje nagnjenost do pijančevanja določenega dela občinstva. "Temu se zanesljivo ne moremo izogniti. Noben dogodek se mu ne more. Če primerjam Planico s tovrstnimi prireditvami v tujini, recimo v Skandinaviji ali Srednji Evropi, lahko ugotovim, da smo na tem področju naredili korak naprej od drugih. Četrtek je namenjen mladini, takrat je dan brez alkohola. Korak naprej je tudi ta, da pred in med prireditvijo ter po njej ne strežemo žganih pijač, nedelja pa je namenjena družinam z otroki. Zato je tudi brezplačen vstop za otroke do 14. leta starosti. Kot prireditelji zanesljivo ne spodbujamo konzumiranja alkohola, ampak poskušamo to prireditev narediti prijazno za čim večjo množico ljudi. Seveda pa neki odstotek takšnih, ki se vedno najdejo, to izkoristi za pretirano popivanje. Je pa zdaj v primerjavi s stanjem pred desetimi, 15 leti že mnogo bolje. In je tudi bolje od tega, kar videvam v tujini, kjer tudi gledalci podlegajo alkoholnim omamam," je o stereotipu, da Planica ni le festival športa, ampak tudi razigranih navijačev, ki radi pregloboko pogledajo v kozarec, spregovoril generalni sekretar OK Planica.

Obeta se nov spektakel, a tudi nov izziv za prireditelje

Misli prirediteljev so že usmerjene na nov vrhunec. To je SP 2023 v nordijskem smučanju, ki prinaša dogodek, s kakršnim planiški delavci po obsežnosti in zahtevnosti še niso imeli opravka. Nenazadnje bo kar 12 tekmovalnih dni, tekmovalo se bo v smučarskih skokih, smučarskem teku in nordijski kombinaciji, prvenstvo pa si bo zagotovo, če ne bo epidemioloških ovir, ogledalo več (deset) tisoč ljubiteljev nordijskih športov z različnih delov sveta.

Prihodnje leto se bodo smučarski skakalci potegovali za medalje na SP 2023 na Bloudkovi velikanki. Foto: Vid Ponikvar

"Na SP ni letalnice. Ni poletov, temveč se skače na Bloudkovi velikanki (120 m) in na 90-metrski skakalnici, poleg pa bo še smučarsko-tekaški stadion s progami. Največji izziv bo, kako poskrbeti, da bo prizorišče v istem dnevu delovalo simultano na obeh straneh. Vmes bo še festivalska arena, kjer bo mogoče spremljati spremljevalni program," Šušteršič ne dvomi o moči organizacijske ekipe, ki se bo spopadla z iskanjem rešitev, kako vsak dan v dolino pod Poncami pripeljati nekaj deset tisoč gledalcev in jih potem tudi varno odpeljati nazaj. Pomemben del SP pa bo tudi v bližnji Kranjski Gori, kjer bodo v večernih urah podelitve medalj.

Z nakupom vstopnice si bo mogoče ogledati prav vse

Prihodnje leto bodo lahko slovenski tekmovalci na SP računali na zelo bučno podporo. Foto: Grega Valančič/Sportida Višina cen za vstopnice za ogled tekem na SP 2023 še ni znana. Prireditelji so v intenzivnih pogovorih z organizatorji potovanj in turističnih aranžmajev, s katerimi bodo oblikovali cene paketov vstopnic in namestitev. "Še nekaj mesecev je pred nami, preden bodo vstopnice na trgu. Zdaj zapiramo večje skupine, ki bodo prišle organizirano, vstopnica pa bo veljala za celoten dan. Z nakupom vstopnice za konkreten dan ali več v paketu si bo mogoče ogledati vsa tekmovanja, vse treninge, vse koncerte … Vse, kar se bo pač zgodilo v Planici," bodo lahko prihodnje leto ljubitelji športa v Planici prišli na svoj račun.

Padla pa je tudi ideja, da bi prihodnjič, ko bo na sporedu klasični finale svetovnega pokala, kot je bil v zadnjih dneh v Planici, uvedli nekakšno "vikend vstopnico", ki bi veljala za vse štiri dni dogajanja. "S posebnim popustom bi omogočili možnost cenejšega nakupa in s tem za prihod motivirali še več gostov," je Šušteršič predstavil idejo, s katero bi lahko ob naslednji podobni priložnosti v dolino pod Poncami prišlo še več navijačev.

Tudi tistih iz tujine, ki jih je bilo letos tako malo, da so se skoraj izgubili v nepreglednem morju slovenskih zastav in navdušencev, ki so stiskali pesti za varovance Roberta Hrgote. Te so slovenski orli za podporo bogato nagradili. Nagrada v obliki finančnega zaslužka pa čaka tudi prireditelje planiškega spektakla …