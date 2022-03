Zadnji dnevi svetovnega pokala v Planici, kjer se je zbralo skoraj 60 tisoč gledalcev, so bili zelo čustveni za norveški skakalni tabor. Daniel Andre Tande se je srečal z osebjem, ki mu je po lanskem grdem padcu rešilo življenje, v Slovenijo se je vrnil nekdanji planiški rekorder Bjoern Einar Romoeren, športni direktor Clas Brede Braathen je obiskal grob pokojnega mentorja in prijatelja Ludvika Zajca, Marius Lindvik je z izjemnima nedeljskima poletoma skoči na tretje mesto skupne razvrstitve, Bendik Jakobsen Heggli je prvič stal na odru za zmagovalce svetovnega pokala ...

Ob slovenskih skakalcih, ki so imeli v preteklih dneh v Planici največ razlogov za veselje, so bili eni od bolj zadovoljnih na Letalnici bratov Gorišek tudi Norvežani. Ti so se po koncu naporne olimpijske sezone v pomladni Planici sprostili in na družbenih omrežjih delili utrinke zadnjih dni.

"Izjemen konec sezone, drugo mesto na ekipni tekmi in zmaga danes," se je smejalo Mariusu Lindviku, ki je z izjemnima nedeljskima poletoma ugnal vso konkurenco, izkoristil zgolj 12. mesto rojaka Halvorja Egnerja Graneruda in ga v končni skupni razvrstitvi izrinil s tretjega mesta. Na koncu so ju ločevale zgolj štiri točke, kar je zmagovalca sezone 2020/21 tako razžalostilo, da je raje izpustil slavje in se umaknil v osamo.

Halvor Egner Granerud se je ob koncu sezone lovil in na koncu za štiri točke izgubil tretje mesto v skupni razvrstitvi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Bil sem zelo razočaran in čutil, da se moram umakniti. Dovolj dobro se poznam, da če se ne bi umaknil, bi lahko naredil še kaj neumnega," je o svoji potezi za norveški NRK TV povedal Granerud.

Nad njegovim obnašanjem pa ni bil navdušen glavni trener Alexander Stöckl, ki je napovedal odkrit pogovor z varovancem.

Se je pa kljub razočaranju na Instagramu v slovenščini zahvalil: "Hvala, Planica, in hvala, Slovenija. Izjemni ste."

Športni direktor norveškega skakalnega tabora Clas Brede Braathen je prihod v Slovenijo izkoristil tudi za obisk groba pokojnega mentorja Ludvika Zajca.

Nekdanji olimpijec, skakalec in mednarodni trener je namreč močan pečat pustil tudi v norveških smučarskih skokih, v katerih je deloval, po koncu tekmovalne kariere je tudi živel v Oslu. "Po nekaj letih se je bilo lepo vrniti k svojemu dobremu prijatelju, mentorju in vzorniku. Počivaj v miru, Ludvik," je ob tem zapisal Braathen.

V Planico se je vrnil tudi nekdanji norveški skakalni as Bjoern Einar Romoeren, zadnji skakalec, ki je na letalnici bratov Gorišek poletel do svetovnega rekorda – leta 2005 je poletel 239 metrov.

Viking, ki je najtežjo življenjsko bitko bil po karieri – premagal je raka –, je bil v dolini pod Poncami deležen prav posebne ture. Z novim direktorjem svetovnega pokala v smučarskih skokih Italijanom Sandrom Pertilejem se je povzpel na vrh letalnice, se pridružil žiriji in srečal kup starih znancev.

Tudi za Daniela Andrea Tandeja je bilo čustveno v Planici, kamor se je vrnil leto dni po grdem padcu na Letalnici bratov Gorišek. Tokrat v vlogi gledalca in navijača. Med drugim se je srečal z osebjem, ki mu je lani po padcu pomagalo.

Planica bo ostala v lepem spominu Bendiku Jakobsenu Heggliju, ki si je ob koncu sezone priboril mesto v A-ekipi in se po predčasnem koncu sezone Tandeja in Roberta Johanssona zasidral v norveški ekipi.

Na Letalnici bratov Gorišek je tako prvič v karieri poletel na zmagovalni oder svetovnega pokala. Na ekipni tekmi, na kateri je bil sicer najšibkejši člen svojega kvarteta, so bili drugi, zaostali so za Slovenci.

Koncu dolge sezone, ki se ni razpletala po njegovih željah, je nazdravil tudi Johann Andre Forfang:

